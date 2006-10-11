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Автор Петр Дерябин

Женское обрезание влияет на деторождение

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Некоторые страны официально запретили проводить операции по устранению наружного придатка женских половых органов. Как заявил "Правде.Ру" врач высшей категории Игорь Орлов, решение это обоснованное, так как женское обрезание влияет не только на сексуальную активность, но и на рождение детей.

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Особенности женского обрезания

Сейчас примерно в 28 африканских странах принято женское обрезание, в том числе в:

  • Египте
  • Судане.

Хотя ислам и не обязывает, но многие женщины уверенны, что это прописано в Коране. Как рассказал "Правде.Ру" преподаватель основ религии, выбор должна сделать сама девушка или ее родители.

"Сегодняшнее общество более развращенное, и поэтому от его влияния надо ограждать своих детей. Восточные женщины страстные, и, чтобы придержать их пыл, нужно обрезать "орган удовольствия", — заявил он.

— Девушка с обрезанием не лишается наслаждения при сексуальном контакте, у нее просто снижается чувствительность".

Мужское обрезание можно понять и принять, потому что оно полезно хотя бы с точки зрения гигиены. Считается, что если не обрезать крайнюю плоть, то под ней накапливается много грязи и нечистот, которые потом могут способствовать развитию инфекции. Какая польза от женского обрезания?

По словам врача высшей категории Игоря Орлова, это "это жестокий и варварский ритуал". Мало того, притупляются ощущения, так еще и могут возникнуть проблемы с деторождением.

В любом случае, это операция, после которой остаются рубцы, из-за чего органы становятся менее эластичны, и это мешает продвижению плода.

Женское обрезание влияет на деторождение. женское обрезание
Женское обрезание помимо вреда физического, это оставляет травму в душе девочек на всю жизнь

У преподавателя основ религии на это свое мнение: "О нанесении увечий говорится, конечно, но еще ничего не доказано. Я жил в Египте, там это распространено, бывал в Дагестане. Не могу сказать, что дагестанки или египтянки в чем-то ущербны или у них хуже рождаемость, или больше женских болезней, чем, допустим, у Европейских женщин. Никаких серьезных последствий от этого нет. Запрещают, скорее, потому что это несовременно и неактуально".

Нельзя забывать и о том, что помимо вреда физического, это оставляет травму в душе девочек на всю жизнь. Кто-то не может счастливо жить в браке, кто-то притворяется всю жизнь, кто-то так никогда и не выходит замуж, потому что просто боится.

Получается, что последствий отрицательных куда больше, чем положительного эффекта. Все-таки необрезанные девушки не пускаются во все тяжкие, зато имеют здоровую половую жизнь. Только, к сожалению, и в Индонезии, и в других странах этот обряд не перестанет существовать, потому что "привыкли".

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