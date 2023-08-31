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Антон Бакетов

Вирусолог: от нового штамма COVID маска не поможет

3:03
Здоровье

ВОЗ сообщила о быстром росте нового штамма COVID-19 — эрис. Почему медицинские маски бесполезны в борьбе с новым вариантом коронавируса, чем опасны иммуномодуляторы, когда закончится вспышка эриса в России и ждут ли нас новые штаммы COVID-19, Pravda.Ru рассказал профессор вирусологии, глава лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов.

Вирусолог: от нового штамма COVID маска не поможет
Фото: https://ytherapy.com/

— Александр Алексеевич, можно ли с помощью масок обезопасить себя от нового штамма?

— В данном случае маски практически бесполезны. От масок отказался даже Китай, который очень эффективно ими пользовался на первом этапе. Именно поэтому они и сдержали тяжёлые варианты коронавируса, которые у них появились, в том числе:

  • уханьский,
  • дельта.

Но эволюция коронавируса идёт в сторону снижения количества вируса, необходимого для заражения человека. Раньше был только воздушно-капельный путь перехода инфекции от человека к человеку, а капли аэрозоля крупные, они задерживалась маской как на реципиенте, так и на доноре, то есть больном.

Сегодня заражающая доза у вируса стала значительно меньше, поэтому мельчайшие частицы, которые витают в воздухе, подчиняясь законам броуновского движения, легко обтекают и неровности маски, и незащищённые участки на лице. Маски защищают только от прямого выхлопа и от прямого попадания. Поэтому ни эти маски, ни более строгие, которые были рекомендованы в Китае, уже не спасают от инфекции. И Китай, взвесив потери от роста заболеваемости и потери от того, что снижается производство и всё остальное, перестал требовать ношения масок.

— Если маски не помогают, то, может быть, нужно укреплять иммунитет, в том числе с помощью специальных препаратов?

— Иммуномодуляторами можно воспользоваться на первом этапе, когда чувствуешь недомогание или если находился среди большого количества или в плотном контакте с больными людьми.

Но надо помнить, что если всё время с помощью иммуномодуляторов напрягать свою иммунную систему, то это, мягко говоря, на пользу не пойдёт.

Да и не будешь же весь сезон сидеть на таком "прикорме".

— Как долго продлится новая волна COVID-19 и как часто будут появляться новые штаммы?

— Это заболевание с нами очень надолго. Просто оно будет проходить мягче. Чтобы понять, как часто оно будет усиливаться и ослабляться, давайте вспомним графики заболеваемости, которые многие инстанции фиксировали в 2020–2022 годах. Там чётко видно, что в каждой стране расстояние между очередными волнами было четыре-пять месяцев. Поскольку наша страна большая и нестандартная, то в России этот срок — пять-семь месяцев. Видимо, такую цикличность коронавирус будет иметь и в дальнейшем.

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы covid-19
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