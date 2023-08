Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о важности магния

Your browser does not support the audio element.

Магний — невероятно важный микроэлемент, который играет ключевую роль в поддержании нашего организма. Несмотря на его значимость, существует множество факторов, которые могут повысить риск недостатка магния.

Фото: "012 Magnesium - Periodic Table of Elements" by Science Activism is licensed under CC BY 2.0.