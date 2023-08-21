Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о важности магния

Магний — невероятно важный микроэлемент, который играет ключевую роль в поддержании нашего организма. Несмотря на его значимость, существует множество факторов, которые могут повысить риск недостатка магния.
Фото: "012 Magnesium - Periodic Table of Elements" by Science Activism is licensed under CC BY 2.0.
Подробнее об этом рассказала член Национальной ассоциации клинического питания и врач-диетолог Людмила Денисенко.
В этой статье мы расскажем о признаках недостатка магния, его влиянии на здоровье и о том, какие продукты следует включить в рацион, чтобы обеспечить организм необходимым количеством этого важного элемента.
Факторы, влияющие на недостаток магния
Существует несколько основных факторов, которые могут привести к вымыванию магния из организма:
Неправильное Питание: Увлечение тяжелой жирной пищей может способствовать вымыванию магния из организма.
Сахарный Диабет: Люди, страдающие от сахарного диабета, часто имеют повышенные потребности в магнии, так как этот элемент участвует в регуляции уровня сахара в крови.
Хронические Заболевания: Хронический алкоголизм и другие заболевания могут привести к недостатку магния, так как они могут усугублять его выведение из организма.
Признаки Недостатка Магния
К некоторым основным признакам недостатка магния можно отнести:
Дефицит Витамина D: Недостаток магния может усугублять дефицит витамина D, что может отразиться на здоровье костей.
Проблемы с Пищеварением: Недостаток магния может проявляться в виде запоров и изжоги.
Сон и Артериальное Давление: Недостаток магния может влиять на качество сна и вызывать перепады артериального давления.
Заболевания Суставов и Костей: Недостаток магния может усугублять хрупкость костей и увеличивать риск развития заболеваний суставов.
Значение магния для здоровья
Магний необходим практически каждой клетке и органу нашего организма. Особенно важно подчеркнуть его роль для работы сердца, почек и мышц.
Магний способствует сопротивляемости организма к инфекциям, помогает расслабить мышцы, снижает интенсивность менструальных болей и даже поддерживает нормальный уровень допамина — гормона, ответственного за сексуальное возбуждение.
Продукты богатые магнием
Для поддержания оптимального уровня магния в организме следует включать в рацион продукты, богатые этим микроэлементом:
Гречка: Богатый источник магния, который также содержит множество других полезных веществ.
Отруби: Отруби — отличный способ обогатить рацион магнием и волокнами.
Кунжут: Кунжут обладает высоким содержанием магния и других микроэлементов.
Миндаль: Миндаль — не только вкусное угощение, но и ценный источник магния.
Соя: Соя содержит магний и является альтернативой для вегетарианцев.
Кедровые Орехи и Кешью: Эти орехи помимо вкуса приносят пользу благодаря своему содержанию магния.
Арбуз: Арбуз — освежающий источник магния, который также помогает утолить жажду.
Крабы: Крабы содержат магний и могут стать полезным дополнением к рациону.
Следуя сбалансированному питанию и включая эти продукты в рацион, вы сможете обеспечить организм необходимым количеством магния и поддержать свое здоровье.
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