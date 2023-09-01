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Илья Панфёров

Решение проблемы бессонницы: Экспертные советы для здорового сна

3:55
Здоровье

Сложные времена, насыщенные тревожностью, могут оказать влияние на каждого из нас. Некоторые из нас, безусловно, сталкиваются с трудностями засыпания и беспокойно ворочаются в постели ночь за ночью.

Решение проблемы бессонницы: Экспертные советы для здорового сна
Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Однако давайте взглянем на это с другой стороны: ведь кто из нас не мечтает о спокойных и глубоких снах, словно у младенца? В этой статье мы обсудим несколько важных советов от опытного врача Мохана Секерама, который поделился своими экспертными знаниями в TikTok.

Полезные советы от эксперта: Как обрести умиротворенный сон

Голод или избыток — важно подходить к ужину с умом

Первое, о чем следует помнить, это то, что нельзя засыпать с голодным желудком, но и переедание перед сном тоже не является хорошей идеей. Доктор Секерам советует избегать тяжелых и обильных ужинов за несколько часов до сна. Этот умный подход обеспечит комфорт и поможет избежать дискомфорта, мешающего засыпанию.

Держите в узде никотин, кофеин и алкоголь

Никотин, кофеин и алкоголь — всем им присуще стимулирующее действие, которое может затянуться на несколько часов. Это может серьезно повлиять на качество вашего сна. И хотя, возможно, стоит отметить, что алкоголь способствует начальному ощущению сонливости, его потребление может нарушить нормальный сон в последующие часы ночи.

Баланс света для гармоничного сна

Не стоит недооценивать влияние света на наш сон. Длительное воздействие яркого света, особенно перед сном, может затруднить засыпание.

Рекомендуется минимизировать использование светоизлучающих экранов перед сном. К тому же, стоит обратить внимание на обустройство спальни, чтобы создать идеальную атмосферу для расслабленного сна. Попробуйте использовать затемняющие шторы, беруши, вентилятор или другие устройства, способствующие релаксации.

Ограничьте дневной сон

Дневной сон — это важная часть дня для восстановления сил, но чрезмерно продолжительный сон днем может помешать ночному сну. Важно помнить, что дневной сон не должен превышать 30 минут.

Исследования и выводы

Исследования показывают, что плохой сон может оказать негативное воздействие на различные аспекты жизни. Согласно отчету благотворительной организации "The Sleep Charity", около 22 процентов опрошенных отметили снижение полового влечения в результате недостаточного сна. Не менее важно отметить, что 29 процентов испытывают меньшее желание общаться, а 28 процентов сталкиваются с уменьшенной физической активностью.

Стресс оказывает значительное воздействие на качество сна. Миллионы мыслей, кружащихся в голове, могут сделать процесс засыпания настоящей проблемой. Это является одной из основных причин некачественного сна.

Дополнительно, отчет благотворительной организации "Sleep Charity" подчеркивает, что недостаток сна может повлиять на психическое здоровье. По данным организации, 28 процентов страдающих бессонницей также сталкиваются с проблемами психического характера, и 41 процент имеют проблемы с весом.

Заместитель генерального директора "Sleep Charity" Лиза Артис подчеркивает важность качественного сна для общего благополучия. Она говорит:

"Мы ожидаем с надеждой возвращение к нормальности в будущем. Тем не менее мы не должны забывать о влиянии сна на нашу жизнь и взаимодействие с окружающими. Качественный сон имеет ключевое значение для нашей уверенности и мотивации".

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Сила дневного сна 😴 Почему дневной сон так полезен
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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