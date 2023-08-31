Ученые поделились информацией о пользе сна для организма

Давайте поговорим о деменции и том, как недостаток сна может быть связан с этой сложной проблемой.

Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи из Отдела сна и циркадных расстройств приложили усилия, чтобы разгадать эту загадку, и их результаты просто потрясающи.

Мало сна, больше риска: Новое исследование показывает связь

Вы только представьте: кажется, что вы сэкономили время, украв несколько часов сна, но в результате может столкнуться с деменцией!

Ученые пришли к выводу, что люди, спящие менее пяти часов каждую ночь, дважды подвергают себя риску развития деменции, по сравнению с теми, кто ценит полноценный отдых — 7-8 часов сна. Это просто потрясающее открытие!

Белок бета-амилоид: Звезда или злодей?

Давайте немного поговорим о биологии. Оказывается, в нашем мозге есть такой зловредный персонаж — бета-амилоидный белок.

Когда мы мало спим, наш мозг не успевает бороться с ним, и этот белок начинает свои разрушительные маневры. Он скапливается между клетками мозга и, кажется, замешан в развитии деменции. Какой непутевый злодей!

Пожилым — сон прежде всего!

Важно помнить, что сон — не просто пустяковое удовольствие. Ведущий автор исследования, Ребекка Роббинс, подчеркивает, насколько важно помогать пожилым людям получать полноценный сон. Как же правильно она сказала! Давайте бережно относиться к своему отдыху и следить за качеством сна.

Взгляд в будущее: Забота о здоровье мозга

Давайте задумаемся о будущем. Старший автор исследования, Чарльз Чесилер, делает нам интересное предложение: давайте улучшим наш сон и займемся проблемой нарушений сна. Это может стать настоящей защитой от деменции и даже смерти. Исследования показывают, что забота о сне может стать важным шагом в предотвращении болезни Альцгеймера.

Мир деменции: Разные лица одной проблемы

Деменция — это большое слово, за которым скрывается ухудшение наших умственных способностей. Но не спешите ставить точку! Существует множество видов этого состояния, и оно может выглядеть по-разному. Болезнь Альцгеймера — один из них. Эта форма деменции наиболее распространена и зловеща. Она атакует наше мышление, рассудок и память, словно играя в скупую.

Статистика не дремлет: Деменция в России

Ну, а что происходит у нас на родине? В 2019 году в России зарегистрированы более 1.85 миллиона случаев деменции. Это большая цифра, которая делает нашу страну одной из лидирующих по численности таких пациентов. И, кажется, эта цифра будет только расти.

Сон — наш верный союзник

Так что, друзья мои, не игнорируйте свой сон. Давайте беречь его, как самое ценное сокровище. Помните, что недостаток сна — это не только усталость и зевота, но и серьезный риск для нашего мозга. Давайте заботиться о своем здоровье и улучшать качество своей жизни через крепкий и полноценный сон.

Не забывайте: ваш мозг — ваш партнер по жизни, и забота о нем — залог радости и ясного ума на многие годы вперед. Позаботьтесь о сне — и пусть ваш мозг будет радовать вас яркими идейными фейерверками!

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Как недостаток сна влияет на здоровье?

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Куратор Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др. Куратор Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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