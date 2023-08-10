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Илья Панфёров

Протеиновые и злаковые батончики: здоровые перекус или диетический риск?

2:48
Здоровье

Если вы часто путешествуете, упакованные батончики могут оказаться весьма полезными.

Протеиновые и злаковые батончики: здоровые перекус или диетический риск?
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Они удобны и портативны, легко помещаются в любую сумку без лишних хлопот. К тому же они могут служить в качестве запасных перекусов, если вы не можете решить, где поесть, или у вас нет доступа к еде.

Отличный выбор перед тренировкой

Для тех, кто часто тренируется, постоянное употребление бананов и протеиновых коктейлей может надоесть. И поскольку упакованные батончики предлагают разные вкусы, они помогут вам разнообразить рацион.

Более того, эти батончики удобно употреблять прямо по пути в спортзал и предоставляют хороший прирост белка, некоторые из них его содержат до 20 грамм. Кроме того, они быстро доставляют ощущение сытости, так что вам не придется мучиться во время кардиотренировок.

Удовлетворение потребностей в питательных веществах
Часто бывает сложно получить достаточно питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. Энергетические батончики хороши для достижения этих пищевых целей.

Однако перед тем, как взять их в путь, стоит взвесить и другие аспекты.

Недостатки упакованных батончиков: скрытые риски

Внимательно читайте состав

Многие упакованные батончики содержат добавленный сахар и искусственные ингредиенты, которые могут негативно сказаться на вашем здоровье. Прежде чем покупать батончик, обязательно изучите состав на этикетке и убедитесь, что он соответствует вашим пищевым предпочтениям и потребностям.

Возможное воздействие на аппетит

Некоторые батончики, несмотря на обещания быстрого насыщения, могут вызвать чрезмерное чувство голода после того, как эффект насыщения проходит. Это может привести к перееданию и, как следствие, к нарушению ваших диетических планов.

Подходящая альтернатива

Вместо упакованных батончиков вы можете рассмотреть вариант сбалансированного перекуса из натуральных продуктов, таких как орехи, сухофрукты, творог и фрукты. Это позволит вам получить необходимые питательные вещества без излишних добавок и консервантов.

Упакованные батончики могут быть удобным и практичным решением для перекусов и добавления белка в рацион, особенно в условиях активного образа жизни.

Однако перед тем, как сделать их основой вашей диеты, важно внимательно изучить состав, учесть влияние на аппетит и рассмотреть альтернативные варианты.

В конечном итоге сбалансированный подход к питанию всегда остается наилучшим выбором для поддержания здоровья и физической формы.

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Батончики для перекуса: польза и вред
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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