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Петр Дерябин

Защита от инфекций и дыхание: Свойства фенхеля

3:35
Здоровье

Стебли, луковицы, нежные листья, цветы и семена этого растения обладают изысканным вкусом и могут придать пикантность любому рецепту.

Защита от инфекций и дыхание: Свойства фенхеля
Фото: https://inteq-bau.ru/

Но каждый раз, когда вы добавляете фенхель к еде, вы также можете получить множество пользы для вашего здоровья.

Неудивительно, учитывая, что фенхель, или Foeniculum vulgare, широко используется в традиционной медицине на протяжении веков. Вот подробный обзор многих способов, которыми фенхель может содействовать вашему здоровью.

Лечение желудочно-кишечных проблем

Фенхель считается безопасным и эффективным средством для облегчения колик у младенцев. Несколько ложек слабого или разведенного чая из фенхеля можно давать до 3 раз в день. Это может снять не только боль от колик, но и уменьшить вздутие и ветрение. Он также способствует пищеварению и улучшает аппетит у детей.

Фенхель может помочь вам бороться с рядом желудочно-кишечных проблем, таких как расстройство пищеварения, колики, язвы желудка и синдром раздраженного кишечника. Анетол, соединение, присутствующее во фенхеле, способствует устранению судорог гладких мышц в кишечнике. Это делает фенхель карминативом, который устраняет спазмы желудка и справляется с газами.

Одно исследование изучало совместное воздействие куркумина (противовоспалительное соединение, присутствующее в куркуме) и эфирного масла фенхеля на людей с синдромом раздраженного кишечника и обнаружило, что оно улучшило их качество жизни и облегчило симптомы за 30 дней.

Фактически, 25,9% из них стали свободными от симптомов. Так что если вас беспокоит расстройство пищеварения, приготовьте себе чашку чая из фенхеля, чтобы успокоить ваш раздраженный желудок.

Кстати, в Индии семена фенхеля часто употребляются после еды как освежитель дыхания и для стимуляции пищеварения.

Облегчение проблем с дыханием

Помимо употребления чая из фенхеля, вы также можете полоскать горло им, чтобы усмирить слизистую оболочку. Вдыхание паров с эфирным маслом фенхеля также может помочь облегчить симптомы дыхательных путей.

Если упорный кашель мучает вас, фенхель может вам помочь. Это трава действует как экспекторант и помогает выделять слизь. Она также обладает бронходилатирующим эффектом, помогая расширить бронхи и бронхиолы, уменьшить сопротивление дыхательных путей и улучшить воздушный поток к легким. Компоненты, такие как цинеол и анетол, считаются ответственными за этот эффект. Это двойное действие делает чашку чая из фенхеля хорошей ставкой для справления с рядом дыхательных расстройств, начиная от обычной простуды и заканчивая астмой.

Противостояние микробным инфекциям

Фенхель действует противо вредным патогенам и, таким образом, может защитить вас от различных инфекций.

Например, исследования показали, что он обладает антибактериальной активностью против ряда бактерий, таких как бактерии Enterococci, которые могут вызвать инфекции мочевыводящих путей, инфекции ран.

Staphylococcus aureus, который может привести к инфекциям стафилококками; а также бактерии Shigella, Escherichia coli и Salmonella typhimurium, которые могут вызвать пищевое отравление.

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Что лечит фенхель? - Домашний лекарь - выпуск №215
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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