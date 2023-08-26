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Петр Дерябин

Свойства корицы: Борьба с угрями и молодость кожи

3:39
Здоровье

Помимо своей ароматной привлекательности, эта благоуханная специя имеет в своем арсенале и лечебные свойства — например, ее положительное воздействие на уровень сахара и давления в крови уже вызвало бурю впечатлений.

Свойства корицы: Борьба с угрями и молодость кожи
Фото: https://domstrousam.ru/3-prostyh-napitka-kotorye-pomogut-uluchshit-muzhskoe-zdorove/

Однако, если то, что привлекло ваше внимание, это благотворное влияние корицы на здоровье кожи, то давайте вникнем подробнее. Вот как корица может сделать настоящие чудеса для вашей кожи.

Избавление от угрей:

Угри - это распространенная проблема, которая заставляет многих из нас чувствовать себя неуверенно.

Чрезмерное выделение кожного сала, делающего вашу кожу чрезмерно жирной, и размножение бактерий, известных своей ролью в образовании прыщей, хорошо известны. Но корица противостоит обоим этим факторам.

Исследования показывают, что она действует против бактерий, вызывающих угри, таких как Staphylococcus epidermidis и Propionibacterium acnes. Кроме того, она может быть полезной для чрезмерно жирной кожи, так как оказывает влияние на фермент 5α-редуктазу, который регулирует гормоны, стимулирующие выработку кожного сала.

Маска для лица с корицей - это именно то, что вам нужно, если угри беспокоят вас. Кроме того, одно исследование показало, что комбинация корицы и меда более эффективно борется с бактериями, вызывающими угри, чем корица в одиночку.

Так что вам может понадобиться нанести пасту из этих двух ингредиентов, чтобы справиться с проблемой угрей.

Борьба с морщинами и мелкими линиями:

Морщины и мелкие линии неизбежно начинают появляться по мере старения. Но корица может помочь вам справиться с ними, даже предотвращая преждевременное старение кожи. Исследования показывают, что она способствует биосинтезу коллагена, белка, который придает коже структуру и прочность.

К сожалению, с возрастом мы естественным образом теряем коллаген, и это способствует образованию мелких линий. Считается, что соединение, известное как цименальдегид, отвечает за антивозрастной эффект корицы на кожу.

Добавьте корицу в свой рацион, чтобы ощутить ее антивозрастной эффект. Просто приправьте свою ежедневную готовку немного корицей.

А что насчет чашки теплого коричного чая? Чтобы приготовить коричный чай, подержите палочку корицы или пару чайных ложек корицы в чашке горячей воды несколько минут.

Осветление пигментированной кожи:

Пигмент, известный как меланин, в основном отвечает за цвет нашей кожи.

Но иногда его производство выходит из-под контроля, и это может делать ваш тон лица темнее или неравномерным — думайте о веснушках, солнечных пятнах или упрямой загаре. Если проблема гиперпигментированной кожи беспокоит вас, корица может помочь.

Одно исследование показало, что масло корицы снижает образование меланина, действуя против фермента тирозиназы, который участвует в производстве меланина. Биоактивные соединения эвгенол и цименальдегид, содержащиеся в корице, отвечают за этот эффект.

Просто нанесите разбавленное масло корицы с носителем в пропорции 1:20, чтобы избавиться от темных пятен или загара.

Кокосовое масло особенно хорошо подходит в качестве носителя, так как оно обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами. Не

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Худеем Быстро С Корицей. Польза. Дозировка. Как Принимать.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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