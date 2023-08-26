Свойства корицы: Борьба с угрями и молодость кожи

Помимо своей ароматной привлекательности, эта благоуханная специя имеет в своем арсенале и лечебные свойства — например, ее положительное воздействие на уровень сахара и давления в крови уже вызвало бурю впечатлений.
Однако, если то, что привлекло ваше внимание, это благотворное влияние корицы на здоровье кожи, то давайте вникнем подробнее. Вот как корица может сделать настоящие чудеса для вашей кожи.
Угри - это распространенная проблема, которая заставляет многих из нас чувствовать себя неуверенно.
Чрезмерное выделение кожного сала, делающего вашу кожу чрезмерно жирной, и размножение бактерий, известных своей ролью в образовании прыщей, хорошо известны. Но корица противостоит обоим этим факторам.
Исследования показывают, что она действует против бактерий, вызывающих угри, таких как Staphylococcus epidermidis и Propionibacterium acnes. Кроме того, она может быть полезной для чрезмерно жирной кожи, так как оказывает влияние на фермент 5α-редуктазу, который регулирует гормоны, стимулирующие выработку кожного сала.
Маска для лица с корицей - это именно то, что вам нужно, если угри беспокоят вас. Кроме того, одно исследование показало, что комбинация корицы и меда более эффективно борется с бактериями, вызывающими угри, чем корица в одиночку.
Так что вам может понадобиться нанести пасту из этих двух ингредиентов, чтобы справиться с проблемой угрей.
Морщины и мелкие линии неизбежно начинают появляться по мере старения. Но корица может помочь вам справиться с ними, даже предотвращая преждевременное старение кожи. Исследования показывают, что она способствует биосинтезу коллагена, белка, который придает коже структуру и прочность.
К сожалению, с возрастом мы естественным образом теряем коллаген, и это способствует образованию мелких линий. Считается, что соединение, известное как цименальдегид, отвечает за антивозрастной эффект корицы на кожу.
Добавьте корицу в свой рацион, чтобы ощутить ее антивозрастной эффект. Просто приправьте свою ежедневную готовку немного корицей.
А что насчет чашки теплого коричного чая? Чтобы приготовить коричный чай, подержите палочку корицы или пару чайных ложек корицы в чашке горячей воды несколько минут.
Пигмент, известный как меланин, в основном отвечает за цвет нашей кожи.
Но иногда его производство выходит из-под контроля, и это может делать ваш тон лица темнее или неравномерным — думайте о веснушках, солнечных пятнах или упрямой загаре. Если проблема гиперпигментированной кожи беспокоит вас, корица может помочь.
Одно исследование показало, что масло корицы снижает образование меланина, действуя против фермента тирозиназы, который участвует в производстве меланина. Биоактивные соединения эвгенол и цименальдегид, содержащиеся в корице, отвечают за этот эффект.
Просто нанесите разбавленное масло корицы с носителем в пропорции 1:20, чтобы избавиться от темных пятен или загара.
Кокосовое масло особенно хорошо подходит в качестве носителя, так как оно обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами. Не
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