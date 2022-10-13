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Автор Ирина Гусакова

Врач Неронов: "Пожилым стоит избегать жареную и грубую животную пищу"

Здоровье

Правильное питание — основа долголетия и хорошего самочувствия. Организм пожилого человека нуждается в особенном уходе, поэтому стоит уделять повышенное внимание рациону. Рекомендации по питанию для пожилых людей дал в интервью Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог АО "Медицина", доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Врач Неронов: "Пожилым стоит избегать жареную и грубую животную пищу"

Как правильно питаться пожилым людям

Пожилым людям рекомендуется питаться 5-6 раз в день небольшими порциями. Кроме того, нужно следить за правильным приготовлением и качеством продуктов. Употреблять продукты лучше всего в отварном, тушёном или запечённом виде. По возможности нужно избегать жареную и грубую животную пищу — такое питание приводит к ускорению смерти клеток в организме. При этом питание одними лишь овощами — тоже не самое лучшее решение. Рацион должен быть разнообразным. Однообразная еда не только снижает аппетит, но и вредна для всех физиологических процессов в организме.

С возрастом организму сложнее переваривать белки, жиры и углеводы, формируется недостаток витаминов и микроэлементов. Такие процессы, как правило, происходят из-за снижения активности выработки желудочного сока в желудке и протеолитических ферментов в поджелудочной железе, а также замедления работы кишечника. Восстановить дефицит микроэлементов и витаминов можно с помощью овощей, в которых содержатся растительные волокна. Это могут быть:

  • кабачки,
  • морковь,
  • свекла,
  • цветная капуста,
  • тыква.

Из фруктов стоит отдавать предпочтение бананам и яблокам. Яблоки перед употреблением лучше запекать. Также в недельном меню должны присутствовать:

  • крупы,
  • рыба,
  • мягкое мясо,
  • яйца,
  • молочные продукты,
  • зелень.

С возрастом ухудшается чувствительность вкусовых рецепторов, поэтому еда может казаться пресной. Чрезмерное добавление соли в пищу приводит к задержке жидкости в организме, что в свою очередь может привести к повышению артериального давления и появлению отёчности из-за повышенной нагрузки на почки. Приправлять блюда лучше ароматными маслами или пряностями.

При составлении рациона питания нужно исходить из индивидуальных особенностей. Продукты должны быть характерными для региона проживания, особенностей местной кухни, традиций и климата, а порции умеренными. Для лучшей усвояемости необходимо тщательно пережевывать пищу и пить достаточно жидкости. Атмосфера во время употребления пищи также очень важна. Чтение или просмотр телевизора лучше заменить приятной беседой с близкими людьми.

В сочетании с умеренной физической нагрузкой правильное питание улучшит качество жизни и продлит её. Прогулки, плавание, скандинавская ходьба, танцы, работы в саду и другие увлечения помогут разогнать метаболизм — тогда пищеварение идёт более активно.

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Темы правильное питание
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