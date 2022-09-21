Врач Чудаев: "После резекции желудка необходимо есть твёрдую пищу"

Людям с лишним весом зачастую бывает сложно похудеть из-за растяжения желудка, которое происходит неизбежно при чрезмерном потреблении еды. Превышающий норму объём органа способствует формированию неправильного пищевого поведения. И в результате получается, что чем выше масса тела, тем сложнее человеку нормализовать питание, чтобы уменьшить вес. В этом случае может помочь резекция желудка — операция бариатрической хирургии, в результате которой удаляется большая часть желудка.

По данным исследований, проведённых ВОЗ, у 95% пациентов, перенесших бариатрические операции, существенно улучшается качество жизни. На 89% снижается риск смерти в течение 5 лет после операции. Значительно снижается вероятность онкологических заболеваний. В 98% случаев нормализуется артериальное давление. У 86% пациентов с сахарным диабетом наступает стойкая ремиссия или полное излечение. О том, кому следует делать такую операцию, рассказал читателям Pravda.Ru к. м. н., врач-хирург медицинской клиники НАКФФ Дмитрий Чудаев.

Кому рекомендована операция

В соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ, бариатрические операции, в том числе — рукавные резекции желудка, проводятся пациентам с избыточным весом при соблюдении следующих условий:

возраст от 18 до 75 лет;

значение индекса массы тела (ИМТ) — 40 и выше.

Однако индекс массы тела — это не единственный показатель для операции. Существенную роль играют и другие факторы. В частности, наличие сопутствующей патологии, прежде всего, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, дегенеративные процессы суставов нижних конечностей. Выявление существенных нарушений обмена веществ и отягощённая наследственность также могут повлиять на решение о необходимости проведения операции. В таких случаях даже при индексе массы тела менее 40 всё равно может быть рассмотрен вопрос об операции.

Бариатрические операции: противопоказания

Бариатрические операции противопоказаны в следующих ситуациях:

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;

беременность;

онкологические заболевания (продолжительность ремиссии должна быть не менее 5 лет);

психические расстройства и заболевания: тяжелые депрессии, психозы, злоупотребление алкоголем и наркотиками, некоторые виды расстройств личности (психопатий);

угрожающие жизни заболевания, тяжелые необратимые изменения со стороны жизненно важных органов.

Какие правила соблюдать после операции

Тем не менее надо понимать, что операция — не панацея и не кардинальное решение проблемы. От самого пациента потребуется приложение постоянных усилий, без которых со временем повторный набор веса неизбежен. В частности, разработаны следующие основные правила питания после операции, соблюдение которых обязательно:

есть твердую пищу,

избегать высококалорийных продуктов и блюд мягкой консистенции;

есть медленно, тщательно и длительно пережевывать каждый кусочек;

питаться 3-4 раза в день, приблизительно в одно и то же время.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.