Людям с лишним весом зачастую бывает сложно похудеть из-за растяжения желудка, которое происходит неизбежно при чрезмерном потреблении еды. Превышающий норму объём органа способствует формированию неправильного пищевого поведения. И в результате получается, что чем выше масса тела, тем сложнее человеку нормализовать питание, чтобы уменьшить вес. В этом случае может помочь резекция желудка — операция бариатрической хирургии, в результате которой удаляется большая часть желудка.
По данным исследований, проведённых ВОЗ, у 95% пациентов, перенесших бариатрические операции, существенно улучшается качество жизни. На 89% снижается риск смерти в течение 5 лет после операции. Значительно снижается вероятность онкологических заболеваний. В 98% случаев нормализуется артериальное давление. У 86% пациентов с сахарным диабетом наступает стойкая ремиссия или полное излечение. О том, кому следует делать такую операцию, рассказал читателям Pravda.Ru к. м. н., врач-хирург медицинской клиники НАКФФ Дмитрий Чудаев.
В соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ, бариатрические операции, в том числе — рукавные резекции желудка, проводятся пациентам с избыточным весом при соблюдении следующих условий:
Однако индекс массы тела — это не единственный показатель для операции. Существенную роль играют и другие факторы. В частности, наличие сопутствующей патологии, прежде всего, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, дегенеративные процессы суставов нижних конечностей. Выявление существенных нарушений обмена веществ и отягощённая наследственность также могут повлиять на решение о необходимости проведения операции. В таких случаях даже при индексе массы тела менее 40 всё равно может быть рассмотрен вопрос об операции.
Бариатрические операции противопоказаны в следующих ситуациях:
Тем не менее надо понимать, что операция — не панацея и не кардинальное решение проблемы. От самого пациента потребуется приложение постоянных усилий, без которых со временем повторный набор веса неизбежен. В частности, разработаны следующие основные правила питания после операции, соблюдение которых обязательно:
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