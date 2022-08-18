Эксперт Егорова: "Детям до двух лет пить какао не рекомендуется"

Вечнозеленое дерево какао произрастает в тропическом климате Южной Америки и в нескольких других экваториальных странах и издревле является источником ценных питательных веществ для местных аборигенов. Сегодня какао хорошо знакомо большинству жителей нашей планеты: масло из бобов какао и какао-порошок используют при производстве шоколада, конфет, тортов и других кондитерских изделий, и даже при создании косметических масел, кремов и скрабов!

При тщательном измельчении бобов получается какао-порошок — один из главных ингредиентов ароматного согревающего напитка. Какао готовят с использованием горячей воды, обычного или растительного молока, также по вкусу можно добавлять в напиток сахар, натуральные сиропы и подсластители или даже специи.

Какао богато сложными углеводами, ценными жирами, витаминами и пищевыми волокнами. Свежеприготовленный какао дарит заряд энергии и хорошего настроения, прилив сил и чувство насыщения. О пользе какао рассказала читателям Pravda.Ru главный технолог компании полезных сладостей Royal Forest Галина Егорова.

Многочисленные клинические исследования подтверждают, что регулярное и умеренное употребление какао в пищу способствует:

укреплению иммунитета;

повышению умственной работоспособности;

быстрому восстановлению после интенсивных физических нагрузок;

повышению настроения.

Полезен ли какао для детей?

Кажется, сложно найти ребенка, который бы не любил какао! Сладкий вкус, насыщенный шоколадный аромат — для малышей этот напиток превращается в настоящее лакомство.

С точки зрения пользы для детского организма у какао не найдется конкурентов: напиток из ценного порошка помогает школьникам быстрее восстанавливать силы после интенсивных умственных и физических нагрузок, повышает концентрацию внимания на уроках и внеклассовых занятиях. А еще яркий шоколадный вкус напитка попросту поднимает настроение!

Педиатры и специалисты по детскому питанию уверены: регулярное употребление какао в умеренных количествах приносит пользу детскому организму, способствует естественному синтезу эндорфина — "гормона радости”. Главное, чтобы объемы не превышали рекомендованную норму.

Сколько какао можно пить детям?

Важно помнить о возрасте ребенка: несмотря на всю пользу и богатство витаминами какао все же может стать аллергеном для юного организма, поэтому детям до 2 лет употреблять этот напиток не рекомендуется вовсе. Детям с 2 до 6 лет рекомендовано употреблять не более 50-100 мл шоколадного напитка за раз, при этом не чаще 2-3 раз в неделю. Детям младшего школьного возраста особенно нужна и важна энергия для хорошей успеваемости и гармоничного физического развития, поэтому им разрешается употреблять по одной небольшой чашке какао до 150 мл по утрам, 5-6 раз в неделю.

В подростковом возрасте специалисты по детскому питанию разрешают к ежедневному употреблению полноценные "взрослые” порции какао: в чашках до 250 мл.

Вне зависимости от возраста следует обратить внимание на состояние ребенка после приема какао. Если возникает сыпь или зуд, начинает болеть голова или появляется чрезмерная раздражительность, следует отказаться от употребления этого напитка и обратиться за помощью к врачу.

Классический рецепт какао с молоком

Вам понадобится:

1,5-2 ст. л. натурального какао-порошка,

2 ч. л. сахара,

200 мл молока умеренной жирности.

Способ приготовления:

Проверьте, что все ингредиенты находятся под рукой. Смешайте в отдельной миске или объемной чашке сухие ингредиенты: какао-порошок и сахар. Разогрейте молоко в небольшой кастрюльке, ковшике или сотейнике на медленном огне, не доводя до кипения. Отлейте четверть разогретого молока в смесь какао с сахаром. Аккуратно, но тщательно размешайте смесь до получения однородной консистенции. Сахар должен полностью раствориться, а порошок не должен иметь комочков. Полученную концентрированную смесь перелить в оставшуюся часть молока и еще немного прогреть на совсем небольшом огне. Перелить готовое какао в чашку. Подавать теплым. Чашку можно предварительно нагреть под струей горячей воды.

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