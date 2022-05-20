Врач-невролог: "Один из признаков микроинсульта - если человек забыл, как застегивать пуговицы на одежде"

Последствия инсульта зачастую весьма трагические, но и микроинсульт — тоже не менее опасен, поэтому не стоит игнорировать это состояние. Как такового диагноза "микроинсульт" не существует. Но в повседневной жизни этим словом обозначают либо малый инсульт, либо транзиторную ишемическую атаку (ТИА). Но как определить, что у вас микроинсульт — об этом рассказал читателям Pravda.Ru врач-невролог сети клиник "Поликлиника.ру" Глеб Маркелов.

Есть ли у микроинсульта симптоматика

Однозначной симптоматики, при которой человек сам смог бы распознать и при этом оставаться в состоянии доехать до больницы, не существует. Разумеется, если у здорового человека внезапно перестает слушаться нога и рука с одной стороны тела, а лицо "ведёт" на сторону, диагностика заболевания не представляет собой ничего сложного даже для человека без медицинского образования. Но в таких ситуациях человек уже вряд ли будет способен самостоятельно набрать 103 на телефоне и вызвать скорую. Мы же говорим о так называемой мелкоочаговой симптоматике, которая может возникнуть и при некоторых других заболеваниях и состояниях.

И эта симптоматика, абсолютно логично, поражает разнообразием — мозг отвечает за абсолютно все процессы, происходящие с человеком, следовательно, повреждение любого из участков мозга ведёт к возникновению того или иного симптома

Итак. Все мелкоочаговые симптомы можно разбить на несколько групп:

нарушения высшей корковой деятельности;

нарушение черепно-мозговой иннервации;

чувствительные нарушения;

двигательные нарушения.

"Я намеренно не выделяю общемозговую симптоматику — головокружение, головную боль, тошноту и рвоту, так как эти симптомы могут возникнуть даже без связи с патологией самой центральной нервной системы", — отмечает врач.

Мелкоочаговая симптоматика

Нарушение функций высшей корковой деятельности

Если у человека внезапно изменился почерк, если он перестал понимать читаемый текст, если он забыл, как застегивать пуговицы на одежде или какие-то подобные привычные вещи, если он слышит речь, но не понимает ее, если сам вместо внятных слов произносит непонятную кашу, но при этом язык не заплетается.

Нарушение черепно-мозговой иннервации

Нарушение движений глазами, двоение в глазах, сужение или выпадение полей зрения, нарушение чувствительности на лице, "перекос лица" на одну сторону — слабость мимических мышц лица, внезапное снижение слуха на одно ухо, нарушение глотания, нарушение речи из-за того, что язык плохо двигается.

Нарушение чувствительности

Либо усиление (гиперестезия) либо снижение (гипестезия) чувствительности на половине тела. Крайне редко встречается изолированно от других симптомов, поэтому назвать эту группу нарушений мелкоочаговыми можно только с натяжкой.

Нарушение двигательной сферы

Встречается изолированно гораздо чаще, чем "простое" снижение чувствительности. Внезапная слабость в одной конечности или слабость в односторонних конечностях (правые рука и нога или левые рука и нога) действительно в практике врача-невролога встречается достаточно часто и изолированно от любых других симптомов. И в таких случаях заподозрить развитие инсульта может абсолютно любой человек.

"Разнообразие симптомов поражает. Но это не значит, что возникновение любого из них — следствие развития острого нарушения мозгового кровообращения. Поэтому пугаться не нужно. Но и сидеть и ждать, когда все пройдет, тоже нельзя. Правильнее будет либо обратиться в скорую медицинскую помощь либо самостоятельно приехать в дежурную больницу. Посещение поликлиники в данной ситуации просто нецелесообразно. Разумеется, дежурный врач поликлиники вас примет. Но он точно так же вызовет скорую и отправит вас в стационар. Но полезное время будет упущено", — резюмировал Глеб Маркелов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.