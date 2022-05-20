EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Врач-невролог: "Один из признаков микроинсульта - если человек забыл, как застегивать пуговицы на одежде"

Здоровье

Последствия инсульта зачастую весьма трагические, но и микроинсульт — тоже не менее опасен, поэтому не стоит игнорировать это состояние. Как такового диагноза "микроинсульт" не существует. Но в повседневной жизни этим словом обозначают либо малый инсульт, либо транзиторную ишемическую атаку (ТИА). Но как определить, что у вас микроинсульт — об этом рассказал читателям Pravda.Ru врач-невролог сети клиник "Поликлиника.ру" Глеб Маркелов.

Инсульт
 

Есть ли у микроинсульта симптоматика

Однозначной симптоматики, при которой человек сам смог бы распознать и при этом оставаться в состоянии доехать до больницы, не существует. Разумеется, если у здорового человека внезапно перестает слушаться нога и рука с одной стороны тела, а лицо "ведёт" на сторону, диагностика заболевания не представляет собой ничего сложного даже для человека без медицинского образования. Но в таких ситуациях человек уже вряд ли будет способен самостоятельно набрать 103 на телефоне и вызвать скорую. Мы же говорим о так называемой мелкоочаговой симптоматике, которая может возникнуть и при некоторых других заболеваниях и состояниях.

И эта симптоматика, абсолютно логично, поражает разнообразием — мозг отвечает за абсолютно все процессы, происходящие с человеком, следовательно, повреждение любого из участков мозга ведёт к возникновению того или иного симптома

Итак. Все мелкоочаговые симптомы можно разбить на несколько групп:

  • нарушения высшей корковой деятельности;
  • нарушение черепно-мозговой иннервации;
  • чувствительные нарушения;
  • двигательные нарушения.

"Я намеренно не выделяю общемозговую симптоматику — головокружение, головную боль, тошноту и рвоту, так как эти симптомы могут возникнуть даже без связи с патологией самой центральной нервной системы", — отмечает врач.

Мелкоочаговая симптоматика

  • Нарушение функций высшей корковой деятельности

Если у человека внезапно изменился почерк, если он перестал понимать читаемый текст, если он забыл, как застегивать пуговицы на одежде или какие-то подобные привычные вещи, если он слышит речь, но не понимает ее, если сам вместо внятных слов произносит непонятную кашу, но при этом язык не заплетается.

  • Нарушение черепно-мозговой иннервации

Нарушение движений глазами, двоение в глазах, сужение или выпадение полей зрения, нарушение чувствительности на лице, "перекос лица" на одну сторону — слабость мимических мышц лица, внезапное снижение слуха на одно ухо, нарушение глотания, нарушение речи из-за того, что язык плохо двигается.

  • Нарушение чувствительности

Либо усиление (гиперестезия) либо снижение (гипестезия) чувствительности на половине тела. Крайне редко встречается изолированно от других симптомов, поэтому назвать эту группу нарушений мелкоочаговыми можно только с натяжкой.

  • Нарушение двигательной сферы

Встречается изолированно гораздо чаще, чем "простое" снижение чувствительности. Внезапная слабость в одной конечности или слабость в односторонних конечностях (правые рука и нога или левые рука и нога) действительно в практике врача-невролога встречается достаточно часто и изолированно от любых других симптомов. И в таких случаях заподозрить развитие инсульта может абсолютно любой человек.

"Разнообразие симптомов поражает. Но это не значит, что возникновение любого из них — следствие развития острого нарушения мозгового кровообращения. Поэтому пугаться не нужно. Но и сидеть и ждать, когда все пройдет, тоже нельзя. Правильнее будет либо обратиться в скорую медицинскую помощь либо самостоятельно приехать в дежурную больницу. Посещение поликлиники в данной ситуации просто нецелесообразно. Разумеется, дежурный врач поликлиники вас примет. Но он точно так же вызовет скорую и отправит вас в стационар. Но полезное время будет упущено", — резюмировал Глеб Маркелов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Внимание! Вам грозит инсульт, если вы храпите
Sberbank
Новости
Город в Николаевской области остался без руководства после бегства всей мэрии
Политолог Михайлов: армия РФ готовится к масштабному наступлению на Украине
Буторина: "Экологической катастрофой для города Мариуполя была "Азовсталь"
Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах
Врач раскрыла ранний симптом оспы обезьян: "Необычные высыпания на коже"
После сдачи "Азовстали" украинские военные начали распродавать свои награды
Киев попросил у Запада ракетные системы залпового огня
Порошенко о перекрытии трубопровода "Дружбы": мощный переломный момент
За дискредитацию Вооружённых сил РФ жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч
Баранец: главная "европейская овчарка" не Польша, а Британия
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Последние материалы
Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах
Врач раскрыла ранний симптом оспы обезьян: "Необычные высыпания на коже"
Ювелирные тренды сезона весна/лето-2022: кольца, серьги и цепи из серебра
После сдачи "Азовстали" украинские военные начали распродавать свои награды
Киев попросил у Запада ракетные системы залпового огня
Порошенко о перекрытии трубопровода "Дружбы": мощный переломный момент
За дискредитацию Вооружённых сил РФ жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч
Баранец: главная "европейская овчарка" не Польша, а Британия
Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Боррель: условия для перемирия с РФ должен диктовать Киев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников