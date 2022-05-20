Последствия инсульта зачастую весьма трагические, но и микроинсульт — тоже не менее опасен, поэтому не стоит игнорировать это состояние. Как такового диагноза "микроинсульт" не существует. Но в повседневной жизни этим словом обозначают либо малый инсульт, либо транзиторную ишемическую атаку (ТИА). Но как определить, что у вас микроинсульт — об этом рассказал читателям Pravda.Ru врач-невролог сети клиник "Поликлиника.ру" Глеб Маркелов.
Однозначной симптоматики, при которой человек сам смог бы распознать и при этом оставаться в состоянии доехать до больницы, не существует. Разумеется, если у здорового человека внезапно перестает слушаться нога и рука с одной стороны тела, а лицо "ведёт" на сторону, диагностика заболевания не представляет собой ничего сложного даже для человека без медицинского образования. Но в таких ситуациях человек уже вряд ли будет способен самостоятельно набрать 103 на телефоне и вызвать скорую. Мы же говорим о так называемой мелкоочаговой симптоматике, которая может возникнуть и при некоторых других заболеваниях и состояниях.
И эта симптоматика, абсолютно логично, поражает разнообразием — мозг отвечает за абсолютно все процессы, происходящие с человеком, следовательно, повреждение любого из участков мозга ведёт к возникновению того или иного симптома
Итак. Все мелкоочаговые симптомы можно разбить на несколько групп:
"Я намеренно не выделяю общемозговую симптоматику — головокружение, головную боль, тошноту и рвоту, так как эти симптомы могут возникнуть даже без связи с патологией самой центральной нервной системы", — отмечает врач.
Если у человека внезапно изменился почерк, если он перестал понимать читаемый текст, если он забыл, как застегивать пуговицы на одежде или какие-то подобные привычные вещи, если он слышит речь, но не понимает ее, если сам вместо внятных слов произносит непонятную кашу, но при этом язык не заплетается.
Нарушение движений глазами, двоение в глазах, сужение или выпадение полей зрения, нарушение чувствительности на лице, "перекос лица" на одну сторону — слабость мимических мышц лица, внезапное снижение слуха на одно ухо, нарушение глотания, нарушение речи из-за того, что язык плохо двигается.
Либо усиление (гиперестезия) либо снижение (гипестезия) чувствительности на половине тела. Крайне редко встречается изолированно от других симптомов, поэтому назвать эту группу нарушений мелкоочаговыми можно только с натяжкой.
Встречается изолированно гораздо чаще, чем "простое" снижение чувствительности. Внезапная слабость в одной конечности или слабость в односторонних конечностях (правые рука и нога или левые рука и нога) действительно в практике врача-невролога встречается достаточно часто и изолированно от любых других симптомов. И в таких случаях заподозрить развитие инсульта может абсолютно любой человек.
"Разнообразие симптомов поражает. Но это не значит, что возникновение любого из них — следствие развития острого нарушения мозгового кровообращения. Поэтому пугаться не нужно. Но и сидеть и ждать, когда все пройдет, тоже нельзя. Правильнее будет либо обратиться в скорую медицинскую помощь либо самостоятельно приехать в дежурную больницу. Посещение поликлиники в данной ситуации просто нецелесообразно. Разумеется, дежурный врач поликлиники вас примет. Но он точно так же вызовет скорую и отправит вас в стационар. Но полезное время будет упущено", — резюмировал Глеб Маркелов.
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