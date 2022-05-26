Врач: аллергия на всё и сразу – это псевдоаллергическая реакция

Как перенесённый коронавирус влияет на восприимчивость человека к потенциальным аллергенам; что делать, если вы заподозрили у себя впервые аллергическую реакцию; какой должна быть гипоаллергенная диета и почему сыпь на коже после ковида свидетельствует, скорее, об инфекции, чем об аллергии, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Аллергия мнимая и настоящая

— Как понять людям, которые раньше не сталкивались с аллергией, что это именно ее симптомы?

— Весной мы говорим о симптомах сезонной аллергии на пыльцу. Обычно у людей в солнечную сухую ветреную погоду начинаются чихание, насморк, кашель, ощущение нехватки воздуха, слезотечение, зуд в глазах. Люди думают, что у них простуда. Прием противогриппозных препаратов, интерферона только усугубит ситуацию.

Очень опасно при аллергии принимать иммуномодуляторы: аллергическая реакция резко усилится, и на следующий сезон вы получите гораздо более серьезную картину, чем сейчас.

— Кожная сыпь, пищевая аллергия не возникают при этом?

— Для сезонной респираторной аллергии кожные проявление не характерны. Может быть перекрёстная аллергия на некоторые продукты.

Например, аллергия на пыльцу берёзы сопровождается перекрёстной пищевой аллергией на яблоки, вишню, черешню, киви. Но перекрёстная пищевая аллергия — это не истинная пищевая аллергия.

Сейчас мы сталкиваемся с псевдоаллергической реакцией после ковида. Возникает крапивница, но не аллергического, а инфекционно-токсического характера. После ковида часто возникают нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Одно из таких проявлений — псевдопищевая аллергия. Человек говорит: что ни съем, сразу сыпь или крапивница. При настоящей аллергии должен быть конкретный аллерген, который её вызывает. Аллергия на всё и сразу — это псевдоаллергическая реакция. Также симптомами нарушений в работе ЖКТ могут быть запоры, понос, неопределенные боли в животе, колики, боли при дефекации.

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— Есть ли гипоаллергенная диета?

— В сезон респираторной аллергии гипоаллергенная диета — это диета с исключением перекрёстных аллергенов растительного происхождения. При нарушении работы ЖКТ диета направлена на восстановление микрофлоры кишечника и имеет противовоспалительный характер, то есть уменьшает воспаления на слизистой кишечника:

тонкого,

толстого.

— Как медикаментозно бороться с аллергией?

— Это прерогатива врачей. Если у вас появились симптомы, нужно пройти доскональное обследование. Потому что сыпь на коже не всегда аллергия. Постковидный синдром характеризируется огромным количеством разнообразных сыпей на коже — это нарушение работы капилляров кожи, нарушение функционирования иммунной системы. Не пытайтесь лечить самостоятельно псевдоаллергическую сыпь.