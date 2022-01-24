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Автор Ирина Гусакова

ПМС у мужчин: почему возникает и как с этим жить

Здоровье

Потеря настроения, эмоциональная нестабильность, ухудшение самочувствия и снижение иммунитета начинают тревожить женщину во второй половине цикла, эти явления сходят на нет после наступления менструации. Про предменструальный синдром или ПМС известно давно и всем, и связан он с изменением женского гормонального фона, колебанием уровня прогестерона и эстрогена. Мужчинам уже не надо объяснять, почему вдруг женщина неожиданно начинает истерить. Они давно относятся с пониманием и к неожиданным слезам, и к приступам гнева. Но чем объяснить, когда подобная цикличность настроения наблюдается у противоположного пола? Неужели и у мужчин есть ПМС? На этот вопрос ответила читателям Pravda.Ru писатель-публицист Катерина Молния.

Мужчина в женском коллективе

ПМС у мужчин: причины

С регулярной периодичностью на мужчину накатывает депрессивное состояние, возникает раздражительность, усталость, снижается самооценка. Этому есть объяснение — в народе говорят, что это мужской ПМС, на самом деле это СМР ("синдром мужской раздражительности"), который также вызван гормональными колебаниями.

Несмотря на то, что мы абсолютно разные физиологически, все же у мужчин и женщин намного больше общего, чем можно представить. Да. Виной пресловутого мужского ПМС является гормон тестостерон. Именно его снижение провоцирует вышеуказанные состояния, так схожие с женским. Стоит отметить, что речь не идет о кровянистых выделениях из половых путей и мужской менструации в природе не существует.

В 2005 году известный психолог Джед Даймонд описал в своей книге так называемый синдром раздраженного мужчины или СРМ. В ней указано, как он проявляется и в чём причины снижения уровня тестостерона.

грустный человек, мужчина,еда

Тестостерон: к чему ведёт нехватка гормона

Уровень тестостерона колеблется в течение дня. Как правило, снижение происходит к вечеру. Также уровень, по данным исследований, зависит от времени года, пиком снижения гормона является апрель. Организм здорового мужчины синтезирует приблизительно 7 мл тестостерона в день.

На его уменьшение влияют следующие факторы:

  • Возраст (снижение тестостерона наблюдается у мужчин уже после 30 лет, а в возрасте 60 лет и старше наступает так называемый мужской климакс или возрастной андрогенный дефицит).
  • Изменение в весе, неправильное питание.
  • Постоянный недосып, стресс.
  • Неправильный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками.
  • Хронические заболевания, болезни.

Последствия уменьшения тестостерона:

  • снижение полового влечения,
  • соматические (например, болезни сердца и сосудов) и психоэмоциональные расстройства.

Уменьшить проявление СРМ помогут правильное питание, регулярные физические нагрузки и специальные инъекции, которые прописывают в особых случаях. За уровнем гормона надо следить, так как не только его снижение, но и увеличение ведут к неприятным последствиям.

Мужчины, несомненно, сильный пол, но мужчина — не вечный двигатель. Об этом стоить помнить. "Инь” и "Янь” — две стороны, нуждающиеся друг в друге. Независимо от регулярного ПМС и нерегулярного СРМ будьте терпимее друг к другу, следите за уровнем гормонов и при необходимости обращайтесь к врачу.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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