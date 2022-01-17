Боль в суставах: факторы риска, профилактика, лечение

Боль в суставах — нередкое состояние, которое существенно снижает качество жизни. Людей беспокоит боль, причина которой может скрываться в любой части сустава и прилегающих тканей, включая хрящи, кости, связки, сухожилия или мышцы. Однако чаще всего боль в суставах возникает при травмах и артритах. Она может быть легкой, вызывая болезненность только после определенных действий, или сильной, делая чрезвычайно болезненными даже незначительные движения, особенно при нагрузке. О том, как предотвратить недуг и какие есть методы лечения, рассказала читателям Pravda.Ru директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО "Аристо Фарма", врач клинической лабораторной диагностики Любовь Дупленко.

Факторы риска

В зависимости от пораженного сустава и причины возникновения боли можно выделить разные факторы риска. Например, для крупных суставов ног (тазобедренные, коленные) существенным фактором является лишний вес.

Избыточный вес или ожирение увеличивает нагрузку на суставы даже во время обычной ходьбы, подъема и спуска по лестнице. Проблемы с весом также становятся причиной повышенного риска развития остеоартрита, ускоряя разрушение суставов.

увеличивает нагрузку на суставы даже во время обычной ходьбы, подъема и спуска по лестнице. Проблемы с весом также становятся причиной повышенного риска развития остеоартрита, ускоряя разрушение суставов. Отсутствие мышечной гибкости или силы — тоже фактор риска. Недостаточно развитые мышцы около сустава и неразвитая гибкость могут увеличить риск травмы суставов. Сильные мышцы помогают стабилизировать и защитить суставы, а гибкость мышц помогает достичь полного диапазона движений.

— тоже фактор риска. Недостаточно развитые мышцы около сустава и неразвитая гибкость могут увеличить риск травмы суставов. Сильные мышцы помогают стабилизировать и защитить суставы, а гибкость мышц помогает достичь полного диапазона движений. Определенные виды спорта . Некоторые виды спорта создают большую нагрузку на определенные суставы. Например, горные лыжи с жесткими лыжными ботинками и возможностью падений, баскетбольные прыжки и повороты, а также повторяющиеся удары по коленям во время бега трусцой увеличивают риск травмы коленного сустава.

. Некоторые виды спорта создают большую нагрузку на определенные суставы. Например, горные лыжи с жесткими лыжными ботинками и возможностью падений, баскетбольные прыжки и повороты, а также повторяющиеся удары по коленям во время бега трусцой увеличивают риск травмы коленного сустава. Работа, требующая постоянной нагрузки на различные суставы, например, в сфере строительства или сельском хозяйстве, также может увеличить риск повреждения.

Профилактика

Избавьтесь от лишних килограммов. Каждый лишний килограмм создает дополнительную нагрузку на суставы, увеличивая риск травм и развития остеоартрита.

Увеличьте силу и гибкость мышц. Слабые мышцы являются основной причиной травм некоторых суставов. Например, чтобы снизить риск травмы коленных суставов, рационально иметь накачанные квадрицепсы, мышцы передней и задней части бедра, которые помогают поддерживать колени.

Упражнения на равновесие и устойчивость помогают мышцам вокруг сустава работать вместе более эффективно. Поскольку напряженные мышцы также могут способствовать травмам, важными являются и упражнения на растяжку. Будьте разумны при выборе упражнений. Если у вас остеоартрит, хроническая боль в суставах или повторяющиеся травмы, возможно, вам придется изменить способ тренировок.

Подумайте о том, чтобы переключиться на плавание, аквааэробику или другие виды деятельности, по крайней мере, на несколько дней в неделю. Иногда простое ограничение деятельности с высокой отдачей может принести облегчение.

Как лечить суставы?

Во многих случаях облегчить боль в суставах можно и в домашних условиях. В ход идёт как использование обезболивающих и противовоспалительных таблеток и капсул, так и мазей, гелей с комплексным действием. Кроме стандартных нестероидных противовоспалительных компонентов (таких как метилсалицилат или ибупрофен), такие средства могут содержать охлаждающие или согревающие компоненты (например, аллилизотиоцианат), вещества природного происхождения с противовоспалительным действием (например, пчелиный яд).

При возникновении боли в суставах могут помочь:

Освобождение сустава от нагрузки. Дайте отдых своим суставам на пару дней, чтобы появились возможность и время для заживления травмы и предотвращения дальнейшего повреждения.

Охлаждение. Приложите к суставу пакет со льдом, обернутый в тонкое полотенце, чтобы не повредить кожу. Холод снижает боль и воспаление. Но не используйте лед более 20 минут.

Согревание. В некоторых ситуациях снизить боль в суставе можно, приложив к нему грелку.

Давящая/компрессионная повязка для предотвращения скапливания жидкости в суставе и поддержания его стабильности.

Кроме этого, при некоторых состояниях здоровья (например, при ревматоидном артрите и подагре), при которых наблюдается болезненность в суставах, врачи назначают препараты, направленные на лечение конкретной патологии. Важно помнить: итоговое решение о том, какое лечение будет назначено пациенту, может принимать только врач на основании данных подробной диагностики.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.