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Автор Ирина Гусакова

Боль в суставах: факторы риска, профилактика, лечение

Здоровье

Боль в суставах — нередкое состояние, которое существенно снижает качество жизни. Людей беспокоит боль, причина которой может скрываться в любой части сустава и прилегающих тканей, включая хрящи, кости, связки, сухожилия или мышцы. Однако чаще всего боль в суставах возникает при травмах и артритах. Она может быть легкой, вызывая болезненность только после определенных действий, или сильной, делая чрезвычайно болезненными даже незначительные движения, особенно при нагрузке. О том, как предотвратить недуг и какие есть методы лечения, рассказала читателям Pravda.Ru директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО "Аристо Фарма", врач клинической лабораторной диагностики Любовь Дупленко.

Артроз коленного сустава

Факторы риска

В зависимости от пораженного сустава и причины возникновения боли можно выделить разные факторы риска. Например, для крупных суставов ног (тазобедренные, коленные) существенным фактором является лишний вес.

  • Избыточный вес или ожирение увеличивает нагрузку на суставы даже во время обычной ходьбы, подъема и спуска по лестнице. Проблемы с весом также становятся причиной повышенного риска развития остеоартрита, ускоряя разрушение суставов.
  • Отсутствие мышечной гибкости или силы — тоже фактор риска. Недостаточно развитые мышцы около сустава и неразвитая гибкость могут увеличить риск травмы суставов. Сильные мышцы помогают стабилизировать и защитить суставы, а гибкость мышц помогает достичь полного диапазона движений.
  • Определенные виды спорта. Некоторые виды спорта создают большую нагрузку на определенные суставы. Например, горные лыжи с жесткими лыжными ботинками и возможностью падений, баскетбольные прыжки и повороты, а также повторяющиеся удары по коленям во время бега трусцой увеличивают риск травмы коленного сустава.
  • Работа, требующая постоянной нагрузки на различные суставы, например, в сфере строительства или сельском хозяйстве, также может увеличить риск повреждения.

Профилактика

Избавьтесь от лишних килограммов. Каждый лишний килограмм создает дополнительную нагрузку на суставы, увеличивая риск травм и развития остеоартрита.

Гиперэкстензия коленного сустава

Увеличьте силу и гибкость мышц. Слабые мышцы являются основной причиной травм некоторых суставов. Например, чтобы снизить риск травмы коленных суставов, рационально иметь накачанные квадрицепсы, мышцы передней и задней части бедра, которые помогают поддерживать колени.

Упражнения на равновесие и устойчивость помогают мышцам вокруг сустава работать вместе более эффективно. Поскольку напряженные мышцы также могут способствовать травмам, важными являются и упражнения на растяжку. Будьте разумны при выборе упражнений. Если у вас остеоартрит, хроническая боль в суставах или повторяющиеся травмы, возможно, вам придется изменить способ тренировок.

Подумайте о том, чтобы переключиться на плавание, аквааэробику или другие виды деятельности, по крайней мере, на несколько дней в неделю. Иногда простое ограничение деятельности с высокой отдачей может принести облегчение.

Как лечить суставы?

Во многих случаях облегчить боль в суставах можно и в домашних условиях. В ход идёт как использование обезболивающих и противовоспалительных таблеток и капсул, так и мазей, гелей с комплексным действием. Кроме стандартных нестероидных противовоспалительных компонентов (таких как метилсалицилат или ибупрофен), такие средства могут содержать охлаждающие или согревающие компоненты (например, аллилизотиоцианат), вещества природного происхождения с противовоспалительным действием (например, пчелиный яд).

При возникновении боли в суставах могут помочь:

  • Освобождение сустава от нагрузки. Дайте отдых своим суставам на пару дней, чтобы появились возможность и время для заживления травмы и предотвращения дальнейшего повреждения.
  • Охлаждение. Приложите к суставу пакет со льдом, обернутый в тонкое полотенце, чтобы не повредить кожу. Холод снижает боль и воспаление. Но не используйте лед более 20 минут.
  • Согревание. В некоторых ситуациях снизить боль в суставе можно, приложив к нему грелку.
  • Давящая/компрессионная повязка для предотвращения скапливания жидкости в суставе и поддержания его стабильности.

Кроме этого, при некоторых состояниях здоровья (например, при ревматоидном артрите и подагре), при которых наблюдается болезненность в суставах, врачи назначают препараты, направленные на лечение конкретной патологии. Важно помнить: итоговое решение о том, какое лечение будет назначено пациенту, может принимать только врач на основании данных подробной диагностики.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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