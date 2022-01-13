Как избавиться от запора: советы нутрициолога

Если кал в виде горошка, есть чувство неполного опорожнения кишечника, то впору решать, как избавиться от такого неприятного заболевания ЖКТ, как запор. Причина этого недуга может крыться

в особенностях диеты,

стрессе,

обезвоживании.

Однако проблемы со стулом не только вызывают дискомфорт, но и приводят к нехорошим осложнениям. Спасаться клизмами, слабительным можно, но это не решает проблему хронического запора.

Как же найти причину и избавиться от недуга — об этом рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Анна Елькина.

Советы от нутрициолога

Планируйте время

Для похода в туалет нужно время. Если у вас 30 минут утром на сборы ребёнка, супруга и себя, то опорожнить кишечник некогда. Вы перетерпели, убежали на работу, там стесняетесь пойти в туалет, вечером готовка, семья — и позывы ушли. На следующее утро тот же сценарий…

Пейте воду

Для работы машины нужен бензин. Для работы тела важна вода. Она в каждой клетке и в каждом процессе организма. Без воды не будет текучей желчи, без этого не будет регулярного стула, энергии и отличного настроения. Представьте, пища передвигается по ЖКТ, она должна "легко проскакивать" из отдела в отдел, но из-за сухости ползёт еле-еле. Начинает загнивать внутри, давая интоксикацию.

Идеальный вариант — тёплая вода, носите с собой в термосе и пейте в течение дня.

Ешьте овощи

Каждый день, в каждый приём пищи. Не пару листиков салата, а половину вашей тарелки. Это благоприятная еда для бактерий, которые отвечают

за крепкий иммунитет,

красоту,

молодость,

регулярный стул,

очищение организма,

красивый цвет лица,

нормальный вес

и тонкую талию.

Используйте свежие, тушёные овощи или запекайте, главное — разнообразие. Помните, что, помимо картошки, есть

брокколи,

капуста,

стручковая фасоль,

цветная капуста,

свёкла,

брюссельская капуста

и другие овощи.

Исключите застой желчи

Если у вас

горечь во рту,

боль в правом подреберье,

сухость губ,

жировики или липомы на теле,

"вредный" характер

или проблемы с желчным по УЗИ —

это оно!

Как работать с желчью? Начните пить тёплую воду по утрам и обратитесь за лечением к специалисту.

Подключайте горечи — рукколу в салат, гвоздику в виде специи.

Запор может быть связан с дефицитом магния

Выбирайте форму цитрат или малат — они более эффективны. Рекомендуемая дозировка для взрослых 400 миллиграммов в день.

Имеете диагноз гипотиреоз?

У вас замедленный обмен веществ, поэтому запор будет постоянно. Работайте с эндокринологом, восстанавливайте работу щитовидной железы — и запоры уйдут. Сдайте такие анализы, как

ТТГ,

Т3 свободный,

Т4 свободный,

Анти-ТПО,

АТ-ТГ.

Добавляйте в рацион пищу, богатую селеном и йодом.

Продукты, где есть селен:

бразильский орех,

почки говяжьи,

печень индейки,

желток яйца,

скумбрия,

тунец.

Продукты, где есть йод:

морская капуста,

треска,

кальмары,

креветки,

горбуша,

кета,

камбала.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

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