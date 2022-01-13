Как избавиться от запора: советы нутрициолога

Если кал в виде горошка, есть чувство неполного опорожнения кишечника, то впору решать, как избавиться от такого неприятного заболевания ЖКТ, как запор. Причина этого недуга может крыться
Однако проблемы со стулом не только вызывают дискомфорт, но и приводят к нехорошим осложнениям. Спасаться клизмами, слабительным можно, но это не решает проблему хронического запора.
Как же найти причину и избавиться от недуга — об этом рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Анна Елькина.
Для похода в туалет нужно время. Если у вас 30 минут утром на сборы ребёнка, супруга и себя, то опорожнить кишечник некогда. Вы перетерпели, убежали на работу, там стесняетесь пойти в туалет, вечером готовка, семья — и позывы ушли. На следующее утро тот же сценарий…
Для работы машины нужен бензин. Для работы тела важна вода. Она в каждой клетке и в каждом процессе организма. Без воды не будет текучей желчи, без этого не будет регулярного стула, энергии и отличного настроения. Представьте, пища передвигается по ЖКТ, она должна "легко проскакивать" из отдела в отдел, но из-за сухости ползёт еле-еле. Начинает загнивать внутри, давая интоксикацию.
Идеальный вариант — тёплая вода, носите с собой в термосе и пейте в течение дня.
Каждый день, в каждый приём пищи. Не пару листиков салата, а половину вашей тарелки. Это благоприятная еда для бактерий, которые отвечают
Используйте свежие, тушёные овощи или запекайте, главное — разнообразие. Помните, что, помимо картошки, есть
и другие овощи.
Если у вас
это оно!
Как работать с желчью? Начните пить тёплую воду по утрам и обратитесь за лечением к специалисту.
Подключайте горечи — рукколу в салат, гвоздику в виде специи.
Выбирайте форму цитрат или малат — они более эффективны. Рекомендуемая дозировка для взрослых 400 миллиграммов в день.
У вас замедленный обмен веществ, поэтому запор будет постоянно. Работайте с эндокринологом, восстанавливайте работу щитовидной железы — и запоры уйдут. Сдайте такие анализы, как
Добавляйте в рацион пищу, богатую селеном и йодом.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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