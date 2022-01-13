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Автор Ирина Гусакова

Как избавиться от запора: советы нутрициолога

Здоровье

Если кал в виде горошка, есть чувство неполного опорожнения кишечника, то впору решать, как избавиться от такого неприятного заболевания ЖКТ, как запор. Причина этого недуга может крыться

  • в особенностях диеты,
  • стрессе,
  • обезвоживании.

Однако проблемы со стулом не только вызывают дискомфорт, но и приводят к нехорошим осложнениям. Спасаться клизмами, слабительным можно, но это не решает проблему хронического запора.

Как же найти причину и избавиться от недуга — об этом рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Анна Елькина.

Запор

Советы от нутрициолога

Планируйте время

Для похода в туалет нужно время. Если у вас 30 минут утром на сборы ребёнка, супруга и себя, то опорожнить кишечник некогда. Вы перетерпели, убежали на работу, там стесняетесь пойти в туалет, вечером готовка, семья — и позывы ушли. На следующее утро тот же сценарий…

Пейте воду

Для работы машины нужен бензин. Для работы тела важна вода. Она в каждой клетке и в каждом процессе организма. Без воды не будет текучей желчи, без этого не будет регулярного стула, энергии и отличного настроения. Представьте, пища передвигается по ЖКТ, она должна "легко проскакивать" из отдела в отдел, но из-за сухости ползёт еле-еле. Начинает загнивать внутри, давая интоксикацию.

Идеальный вариант — тёплая вода, носите с собой в термосе и пейте в течение дня.

Ешьте овощи

Каждый день, в каждый приём пищи. Не пару листиков салата, а половину вашей тарелки. Это благоприятная еда для бактерий, которые отвечают

  • за крепкий иммунитет,
  • красоту,
  • молодость,
  • регулярный стул,
  • очищение организма,
  • красивый цвет лица,
  • нормальный вес
  • и тонкую талию.

Используйте свежие, тушёные овощи или запекайте, главное — разнообразие. Помните, что, помимо картошки, есть

  • брокколи,
  • капуста,
  • стручковая фасоль,
  • цветная капуста,
  • свёкла,
  • брюссельская капуста

и другие овощи.

Исключите застой желчи

Если у вас

  • горечь во рту,
  • боль в правом подреберье,
  • сухость губ,
  • жировики или липомы на теле,
  • "вредный" характер
  • или проблемы с желчным по УЗИ —

это оно!

Как работать с желчью? Начните пить тёплую воду по утрам и обратитесь за лечением к специалисту.

Подключайте горечи — рукколу в салат, гвоздику в виде специи.

Правильное питание

Запор может быть связан с дефицитом магния

Выбирайте форму цитрат или малат — они более эффективны. Рекомендуемая дозировка для взрослых 400 миллиграммов в день.

Имеете диагноз гипотиреоз?

У вас замедленный обмен веществ, поэтому запор будет постоянно. Работайте с эндокринологом, восстанавливайте работу щитовидной железы — и запоры уйдут. Сдайте такие анализы, как

  • ТТГ,
  • Т3 свободный,
  • Т4 свободный,
  • Анти-ТПО,
  • АТ-ТГ.

Добавляйте в рацион пищу, богатую селеном и йодом.

Продукты, где есть селен:

  • бразильский орех,
  • почки говяжьи,
  • печень индейки,
  • желток яйца,
  • скумбрия,
  • тунец.

Продукты, где есть йод:

  • морская капуста,
  • треска,
  • кальмары,
  • креветки,
  • горбуша,
  • кета,
  • камбала.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Марина Чижикова, Елена Ененкова, Алла Пономарёва
Темы правильное питание

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