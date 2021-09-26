Энергетические причины нездоровья: что означает ваша боль?

Очень часто бывает так: вас беспокоит какой-то орган, вы ходите по врачам, но недуг либо так и остается неизлечимым, либо переходит в хроническую стадию, то слабея, то вновь обостряясь…

Болезни — зеркало души

В самой идее, что болезни — отражение наших психологических проблем, нет ничего нового. Вот только традиционная медицина редко ищет истинный источник заболевания, ей проще разбираться с последствиями, которые уже налицо.

Не так давно меня начала душить щитовидка. Прошла обследование, которое ничего особенного не выявило, кроме небольшой диффузии. Пробовала пить йод, разные другие препараты, сидеть на особой диете — результата ноль… Тогда я попыталась с помощью Интернета разобраться в возможных психологических причинах недуга. И прочла — оказывается, он посещает тех, кто взваливает на себя чужие проблемы. А ведь это самое со мной и случилось!

У меня есть подруга, страдающая тяжёлой болезнью, которая привела к инвалидности. На протяжении последних нескольких лет я активно интересовалась её жизнью — постоянно звонила, спрашивала, как дела, по возможности навещала, давала советы, предлагала помощь… Сейчас она переехала в другую страну — мол, там лучше медицина. И я продолжала поддерживать с ней связь.

Едва я приняла решение ограничить общение с больной подругой, как вдруг почувствовала, что "удавка" вокруг шеи рассосалась.

Что же означают на психоэнергетическом уровне самые распространённые проблемы со здоровьем?

Головные боли

Если вас часто мучают мигрени, это прежде всего признак низкой самооценки. Возможно, вы считаете, что недостаточно совершенны, или вас раздражает ваша собственная жизнь. Попробуйте поработать над собой, пройти тренинги по поднятию самооценки. И головная боль, скорее всего, исчезнет.

Проблемы со зрением

Если у вас болят глаза или падает зрение, то вы, вероятнее всего, упорно отказываетесь что-то видеть. Очень часто проблемы со зрением возникают у детей в семьях, где сложилась неблагополучная обстановка. Но это случается и со взрослыми. Вы убеждены, что не можете изменить ситуацию, поэтому предпочитаете просто "закрыть" на неё глаза.

Проблемы с ушами

Если у вас болят уши или возникли проблемы со слухом, то, вероятно, в вашей жизни есть что-то, о чём вы не хотите слышать. Как вы думаете, почему так часто болят уши у детей? Им не нравится, как ведут себя взрослые. Если вас одолевает глухота, то, возможно, вас окружают люди, которых вы не желаете слушать — слишком болтливые, навязчивые или слишком давящие на вас… Избавьтесь от них или измените своё отношение к ним — и слух вернётся.

Проблемы с шеей и горлом

Шея — эта часть тела связана с гибкостью мышления. Если у вас, скажем, защемление в шейном отделе, это может указывать на неспособность принять точку зрения других. Боль в шее — неумение идти на компромиссы.

Горло отвечает за способность отстаивать свои интересы. Если у вас болит горло, то вы, по всей вероятности, ощущаете, что кто-то ущемляет ваши права. Раздражение и замешательство ведут к простуде, а злость — к ларингиту.

Проблемы со спиной

Спина связана с поддержкой. Если у вас частые боли в спине, значит, вы не ощущаете поддержки со стороны близких и друзей. Если боль локализуется в верхней части спины, это свидетельствует о недостатке эмоциональной поддержки, в средней — вы ожидаете от окружающих удара в спину, в нижней — вы ощущаете себя материально незащищённой.

Проблемы с грудью

Грудь связана прежде всего с материнством. Боли в грудном отделе указывают на то, что вы кого-то излишне опекаете. Кроме того, дискомфорт в области груди — это накопившаяся обида или злость.

Проблемы с сердцем

Сердце — орган, связанный с любовью, а кровь — с радостью. Если в вашей жизни нет ни любви, ни радости, то возникают различные заболевания сердечно-сосудистого характера — малокровие, инфаркты, инсульты… А ведь порой достаточно только посмотреть по сторонам, чтобы найти и то и другое…

Проблемы с лёгкими

Человек не может жить без воздуха. А вдыхаем мы его при помощи лёгких. Если лёгкие болят или работают не так, как надо, значит, мы боимся или не хотим жить полной жизнью. Кстати, люди часто становятся заядлыми курильщиками именно по этой причине.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Наш желудок пропускает через себя всё, с чем нам приходится сталкиваться по жизни. Если нас не устраивает какая-то ситуация, мы можем ощутить тяжесть в области желудка или даже тошноту. Язва желудка — это ваш страх оказаться недостаточно хорошей для кого-то или чего-то. Камни в желчном пузыре возникают, когда мы продолжаем жить прошлыми потерями и обидами, вместо того чтобы наслаждаться настоящим и двигаться вперед.

Проблемы с ногами

Ноги несут нас по жизни. Если они болят или доставляют ещё какие-то проблемы — это страх перед движением вперёд. Варикозные вены на ногах — признак нелюбви к жизни и нежелания перемен.

Проблемы с весом

Лишние килограммы являются универсальной защитой от любых страданий, критики, неудовлетворённых желаний… Если вы уберёте из своей жизни факторы, которые вас пугают или раздражают, то вес начнёт падать. Люди, которые живут в гармонии с собой, обычно не имеют проблем с фигурой.

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