Полезный завтрак: с чего начинается утро

Завтрак диетологи называют самым важным приёмом пищи. Народная мудрость с ними солидарна. Даже пословица есть: "Завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу".
А каким должен быть правильный завтрак?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
— Первое правило: завтрак не должен быть уж совсем низкокалорийным, поскольку как раз в утреннее время у нас начинают работать ферменты в полную силу, и поэтому, конечно, лучше в утренние часы запастись калориями.
Принято считать, что лучший вариант — каша. Но это не совсем так.
С одной стороны, каша — углевод, который дает энергию. Но углевод — это сахар, сахар — энергия. Или мы сразу вываливаем весь сахар, всю энергию на себя, и дальше идет провал, организму достаточно сложно с этим справиться. Он, конечно, сначала энергичен, потом уровень глюкозы в крови падает, и человек чувствует усталость.
А излишки, которые он не израсходовал — не каждый же сразу на какие-то тяжёлые работы бросается — переходят в жир.
Человек попадает в такой замкнутый круг:
И что остается делать? Опять быстро-быстро искать такую же, назовем условно, углеводную инъекцию, опять быстро ушат энергии.
И, в конечном итоге, человек голодный, злой и толстый. Он будет говорить: "Я все время голодный, хочу всё время есть, и я прям пухну как на дрожжах".
Поэтому углеводы лучше заключать в клетчатку, как в коробочку, тогда сахар нам выдается порционно.
Важно знать, что быстрорастворимые каши — зло. Они от клетчатки очищены. Как и рис.
— Но рис бывает разный: шлифованный, нешлифованный…
— Мало кто варит кашу из бурого риса. Привычный белый — не содержит оболочки, клетчатки, в которой он, собственно, и рос.
Поэтому манка тоже для этих целей не подходит. Она даёт объём, насыщение, но желательно нам же получить не только энергию. Нам нужны обязательно строительные материалы: мы состоим из белка — это не только наши мышцы, как многие думают, волосы, ногти и, кстати, костная система — это белок.
Ненасыщенные жиры, такие как, скажем, кусочек жирной рыбки, омега-3 жирные кислоты, либо салат с льняным маслом — это тоже структурные компоненты.
— Как вы относитесь к рекомендациям минут за двадцать до завтрака выпить воды комнатной температуры?
— Очень хорошо.
Поэтому да, можно выпить стакан тёплой воды и, собственно говоря, только потом приниматься за завтрак. Это прям в идеале.
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