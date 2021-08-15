Полезный завтрак: с чего начинается утро

Завтрак диетологи называют самым важным приёмом пищи. Народная мудрость с ними солидарна. Даже пословица есть: "Завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу".

А каким должен быть правильный завтрак?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

— Первое правило: завтрак не должен быть уж совсем низкокалорийным, поскольку как раз в утреннее время у нас начинают работать ферменты в полную силу, и поэтому, конечно, лучше в утренние часы запастись калориями.

Принято считать, что лучший вариант — каша. Но это не совсем так.

С одной стороны, каша — углевод, который дает энергию. Но углевод — это сахар, сахар — энергия. Или мы сразу вываливаем весь сахар, всю энергию на себя, и дальше идет провал, организму достаточно сложно с этим справиться. Он, конечно, сначала энергичен, потом уровень глюкозы в крови падает, и человек чувствует усталость.

А излишки, которые он не израсходовал — не каждый же сразу на какие-то тяжёлые работы бросается — переходят в жир.

Человек попадает в такой замкнутый круг:

с одной стороны, он, вроде бы, поел и причем очень калорийно;

с другой стороны, уже очень сильно хочет есть, и вообще голова не соображает.

И что остается делать? Опять быстро-быстро искать такую же, назовем условно, углеводную инъекцию, опять быстро ушат энергии.

И, в конечном итоге, человек голодный, злой и толстый. Он будет говорить: "Я все время голодный, хочу всё время есть, и я прям пухну как на дрожжах".

Углеводы + клетчатка

Поэтому углеводы лучше заключать в клетчатку, как в коробочку, тогда сахар нам выдается порционно.

Хороша в этом плане кукурузная каша. Потому что там содержится клетчатка.

Дальше идут гречка, овсянка, ячка — кому что нравится.

Важно знать, что быстрорастворимые каши — зло. Они от клетчатки очищены. Как и рис.

— Но рис бывает разный: шлифованный, нешлифованный…

— Мало кто варит кашу из бурого риса. Привычный белый — не содержит оболочки, клетчатки, в которой он, собственно, и рос.

Поэтому манка тоже для этих целей не подходит. Она даёт объём, насыщение, но желательно нам же получить не только энергию. Нам нужны обязательно строительные материалы: мы состоим из белка — это не только наши мышцы, как многие думают, волосы, ногти и, кстати, костная система — это белок.

В общем, полноценный белок в завтраке должен быть.

А ещё жир. Например, кусочек масла. Или даже сала. Или яйцо. Потому, что жир — это строительный материал для клеток тела.

Ненасыщенные жиры, такие как, скажем, кусочек жирной рыбки, омега-3 жирные кислоты, либо салат с льняным маслом — это тоже структурные компоненты.

Стакан воды натощак

— Как вы относитесь к рекомендациям минут за двадцать до завтрака выпить воды комнатной температуры?

— Очень хорошо.

Мы во время сна обезвоживаемся — дышим, потеем, не пьем всю ночь. Стакан воды натощак пополняет дефицит жидкости — а у нас все процессы происходят в среде определенной вязкости;

когда мы спим, организм трудится — он реконструирует тело, его клетки — отходы этого "ремонта" необходимо вывести, а вода — прекрасный растворитель.

Поэтому да, можно выпить стакан тёплой воды и, собственно говоря, только потом приниматься за завтрак. Это прям в идеале.