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Автор Ирина Гусакова

Пациенты недовольны качеством услуг "Европейского Медицинского центра"

Здоровье

"Европейский Медицинский центр", сеть частных многопрофильных клиник "элитного" сегмента, устроила публичное размещение, с целью привлечь инвестиции.

Пациенты недовольны качеством услуг "Европейского Медицинского центра"

Нужно, сказать, что это первое IPO в России за последние девять лет. При этом ЕМЦ удалось привлечь 500 миллионов долларов частных инвестиций, а саму компанию оценили в 1,1 миллиарда долларов. Весь процесс размещения IPO этой сети клиник сопровождался публикациями в прессе если не восторженного, то вполне доброжелательного тона. Эти публикации рассказывали о том, что ЕМЦ — это очень надежный источник для инвестиций.

Однако к качеству работы "элитных клиник" есть масса вопросов, которые тоже периодически всплывают в Сети. Дело в том, что лечиться и диагностироваться в ЕМЦ очень дорого. В несколько раз дороже, чем в обычных платных клиниках. Но вот само качество обслуживания, точность и своевременность врачебной помощи — вызывают вопросы.

Уже долгое время ряд недовольных пациентов пытаются судиться с ЕМЦ, пишут заявления в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

  • К примеру, известен печальный случай Веры Дейниченко, которой в ЕМЦ вовремя не диагностировали онкологию.

А именно — метастазы в печени. Опоздание было длиной в полгода, что поставило под угрозу жизнь пациентки, а в итоге существенно снизило возможности для длительной ремиссии.

Разбирательства по этому делу идут до сих пор. При этом, по словам адвоката Денийченко Марины Ярош, юристы ЕМЦ прямо говорили ей, что руководство клиники никогда ничего и никому не компенсирует. Это позиция компании.

  • Тема коронавируса также не обошла компанию стороной. Одному из пациентов сети клиник диагностировали "ковид", "успешно его вылечили", а потом оказалось, что на самом деле коронавирусом человек не болел.

Заболел он им позже, через несколько месяцев. К слову, тестирование в ЕМЦ обошлось ему в 17 тысяч рублей.

  • Похожая история произошла с диагностированием у одного из пациентов гепатита С.

Его якобы нашли и вылечили за 10 дней. Диагностика и лечение обошлись в 100 тысяч рублей.

  • Но куда более страшная история произошла с пациенткой, которой в организм в ходе операции занесли этот вирус. При этом, по данным "Новых Известий", пациентка умерла.

Вообще, есть информация о нескольких десятках заявлений от пациентов на сеть клиник. И, кажется, количество заявлений со временем не уменьшается.

К слову, от ЕМЦ в те же "Новые Известия" после публикации материала о недовольстве пациентов оказанными услугами, пришел очень странный "ответ".

  • Во-первых, он оказался анонимным,
  • во-вторых, не на бланке и без печатей и соответствующих опознавательных знаков.

В письме клиника грозит изданию судом и требует убрать публикацию, называя её "клеветой". И, кажется, это начало ещё одной серии судебных разбирательств, где уже руководство ЕМЦ будет выступать в качестве истца.

Почему ЕМЦ, несмотря на исковые заявления пациентов и весьма резонансные случаи с их обслуживанием и диагностикой, до сих пор не подверглась масштабной и всесторонней проверке? И, более того, привлекает колоссальные суммы частных инвестиций? Это вопросы для компетентных органов.

Но вот стоит ли там лечиться за баснословные деньги — это очень большой вопрос. Видимо, частная "элитная медицина" в России — это все же пока достаточно рискованная сфера услуг. Тем более, что речь в данном случае идет о жизни и здоровье граждан.

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Куратор: Елена Андреева
Темы медицина здоровье частная клиника
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