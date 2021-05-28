"Медицина 24/7" — пример современной клиники мирового уровня

Какой должна быть медицинская клиника сегодня? Чего от нее ждут люди? В больших городах, особенно мегаполисах, количеством заведений, предлагающих всевозможные виды диагностики и лечения, никого не удивишь. Кажется, что при таком огромном выборе пациенту должно быть проще найти решение своей проблемы — но так ли это? Как понять, что место достойно доверия, на что смотреть?

Здесь мы поможем разобраться и отметить для себя действительно важные вещи — на примере московской клиники "Медицина 24/7", которая специализируется на лечении различных видов онкологии и проведении сложных операций.

Итак, что же отличает современное медицинское заведение, каковы его стандарты?

Хороший штат врачей с высокой квалификацией

Выбирая клинику, важно убедиться, что там работают специалисты нужной вам отрасли и квалификации. Сегодня это легко сделать с помощью интернета: у заведения обычно есть профессиональный сайт, где можно получить много ценной информации еще до того, как впервые переступишь его порог. Можно выяснить, какие заболевания здесь лечат, уточнить опыт врачей, посмотреть, что пишут люди о своем общении с ними.

Так, в штате "Медицина 24/7" работает 150 врачей, среди которых много научных сотрудников — докторов и кандидатов медицинских наук. Все они представлены на сайте клиники — образование, стаж, направления работы, научные публикации и другие подробности. Можно познакомиться с отзывами пациентов, посмотреть видеоролики с их участием — многие охотно делятся впечатлениями о своем лечении и взаимодействии с врачом.

С чем сюда приходят? Одно из ведущих направлений клиники — лечение онкологических заболеваний разных видов, в том числе сложных, требующих хирургического вмешательства. Это операции при раке

легких,

молочной железы,

мочевого пузыря,

печени,

женских половых органов,

предстательной железы,

желудочно-кишечного тракта,

злокачественных образованиях костей и позвоночника.

Здесь выполняется удаление пораженных опухолью лимфатических узлов и лечение рецидивов рака. Сюда обращаются и пациенты, требующие паллиативной помощи — и получают ее на высоком уровне.

В клинику обращаются не только со злокачественными или предраковыми заболеваниями:

тут лечат различные болезни крови и кожи, сосудов;

здесь принимают пациентов с переломами кости или полипами в желудке.

В клинике проводится лечение грыж позвоночника и стеноза, с помощью такого современного метода как эндоскопическая операции на позвоночнике. На сайте клиники подробно рассказывается о всех видах заболеваний и других услуг, с которыми можно обратиться и получить высококвалифицированную помощь.

Современное оборудование для диагностики и лечения

Чем лучше медучреждение оснащено аппаратами для диагностики и чем лучше их качество — тем выше у пациента шансы на получение точного диагноза и тем меньше времени на это уйдет. Если заведение испытывает материальные трудности и не может себе позволить необходимое оборудование — это будет стоить времени на просиживание в долгих очередях или на мытарства по другим клиникам с целью пройти все назначенные обследования.

Современная клиника — это всегда возможность в том числе и выиграть драгоценное время.

Так, в "Медицина 24/7" пациент может за один визит в клинику пройти всю необходимую диагностику — например, при подозрении на злокачественное заболевание ему сделают рентген, КТ пораженного участки и легких, МРТ, возьмут образец на биопсию, а также кровь для проведения всех необходимых анализов. Не придется приходить несколько раз, а главное — диагноз будет поставлен максимально быстро и точно. Это вдобавок избавит от лишней тревоги и стресса, которые всегда сопровождают человека в состоянии неопределенности. Здесь могут провести все виды лабораторной диагностики — это свыше 700 параметров для исследования.

Применение последних достижений науки

Здесь ведущую роль играют два фактора, причем оба сразу: это квалификация врачей и оснащение клиники. Чтобы понять, способно ли данное заведение помочь вам по-максимуму, нужно выяснить — посмотреть на сайте, расспросить врачей — что из современных методик они готовы применить и в каких случаях. Тут придется сначала немного вникнуть и разобраться, какие возможности лечения данного заболевания существуют, какие методы уже считаются устаревшими и почему, а какие наоборот лишь начинают входить в практику. Медицина развивается — бывает так, что новая методика позволяет уменьшить область травматизации во время операции или повышает скорость восстановления. Не стесняйтесь задавать вопросы обо всем, что непонятно или вызывает сомнение — а если ответы вас не устраивают, ищите клинику с лучшими возможностями.

"Медицина 24/7" имеет все ресурсы для использования новейших достижений науки: здесь своевременно закупается и применяется лучшее оборудование мирового класса, это же касается и медикаментов. Они всегда в наличии: пациент может быть уверен, что ему не придется ничего искать самостоятельно.

Клиника не просто применяет достижения современной науки — она также ее развивает посредством своих специалистов, разрабатывающих и практикующих собственные авторские методики лечения — например, в области гинекологии.

Междисциплинарный подход

Организм человека — сложная система, где работа одних органов прочно взаимосвязана с функционированием других. А это значит, что пациенту в какой-то момент может понадобиться помощь не только своего лечащего врача. Хорошо, когда возможность взаимодействия доступна и не вызывает сложностей.

Так, в клинике "Медицина 24/7" доктор тут же привлечет других специалистов — как только выявится сопутствующее заболевание или потребуется консультация коллеги из смежной области. Благодаря многопрофильности заведения и правильной его организации, это не представляет сложности. Широкий штат врачей дает пациенту возможность получить лечение в одном месте и в одной, уже привычной для него обстановке — что особенно важно в случае опасных и сложных заболеваний.

Такое взаимодействие требуется в том числе для организации всесторонней помощи пациенту, направленной на его выздоровление. Так, больному с онкологическим диагнозом, помимо классической схемы и послеоперационной физиотерапии, будет предложена помощь онкопсихолога. А для пациентов, проходящих курсы химиотерапии, гастроэнтерологи разработали специальные меню: оно способно не только восполнить недостаток питательных веществ, но и вызвать аппетит, который на этом этапе часто отсутствует.

Высокий уровень сервиса

Он важен во время любого контакта гостя клиники и ее сотрудников. Уже при входе пациент видит и чувствует, насколько внимательно и уважительно его здесь принимают. Человек не всегда может определить квалификацию врачей — зато он точно поймет, рады ему здесь или не очень. Это проявляется во всем, например, в качестве расходников — да, эти на первый взгляд мелочи многое говорят про отношение к своему пациенту.

Итак, что включает в себя этот уровень обслуживания?

Качество общения с каждым членом персонала: приветливость, вежливость, готовность терпеливо объяснить гостю все, что ему хочется знать;

Уровень организованности заведения: даже если клиенту мило улыбаются, но заставляют часами ждать или не учитывают его потребности — это признак непрофессионального подхода;

Уют и располагающая атмосфера: здесь играют роль большое количество незаметных на первый взгляд нюансов — таких как дизайн помещения, удобство мебели, цвет стен; даже яркость освещения важна. Пациент может не понимать, почему он чувствует себя уютно или наоборот, но если ему хорошо — значит, о его комфорте позаботились;

Равное отношение ко всем: совершенно неважно, кто этот пациент, кем работает, какие у него материальные возможности и насколько вредный характер — к нему отнесутся одинаково терпеливо и бережно, и окажут все внимание и помощь, какие только возможны в этой ситуации.

К сожалению, люди старшего возраста, особенно после 70-80 лет, нередко становятся объектом не самого добросовестного отношения — причем не только в бесплатных клиниках. Иногда из-за такого отношения они чувствуют себя "вторым сортом" по сравнению с более молодыми пациентами. Этого нельзя допустить.

В "Медицине 24/7" одинаково ценна жизнь каждого пациента — и ее сотрудники сделают все, чтобы сохранить ее, продолжить и сделать так, чтобы пациент получал от нее удовольствие.

Если вы столкнулись с недостаточно серьезным подходом из-за возраста — ищите заведение, где к больному отнесутся со всем вниманием и в 25, и в 95. Это касается любой дискриминации — для настоящего врача не существует "правильных" и "неправильных" пациентов.

И в завершение — личный рассказ, история человека, обратившегося за помощью в очень тяжелой ситуации. Такие примеры особенно ценны — они вдохновляют врачей выкладываться на 200% и дарят надежду тем, кто в ней нуждается.

История пациентки, которая проходила лечение в клинике "Медицина 24/7"

Я поступила в клинику осенью 2019 года с диагнозом рак молочной железы IV стадии с метастазами легких, печени, костей и позвоночника, кожи головы и инфильтрацией кожных покровов.

Считая себя паллиативной пациенткой в остром состоянии, я пыталась дозвониться в московский хоспис для срочной госпитализации в течении часа, но не смогла… И тогда я набрала в поисковой строке — "платная паллиативная помощь". Так я попала в клинику.

За полтора года я трижды находилась в стационаре, где мне было проведено несколько операций по удалению молочных желез и ветебропластики (операции для укрепления позвонка с помощью искусственного вещества, называемого "костным цементом" — прим. ред.)

Я постоянно имею возможность общаться и взаимодействовать с другими пациентами клиники. Чаще всего это люди, попавшие сюда в таком же тяжелом состоянии, как и я — то есть они до этого побывали в государственных учреждениях, других частных клиниках, взаимодействовали с онкологическими фондами. Естественно, мы обсуждаем и сравниваем работу врачей, различные методы лечения, качество обслуживания и результаты.

Ни разу за это время я не слышала, чтобы кто-то высказывался негативно о работе клиники! Наоборот, многие подчеркивают, что получили "еще один шанс" в жизни благодаря местным врачам.

За все время, проведенное в клинике, мне никогда никто ничего не навязывал. Все услуги, препараты, варианты обследований были согласованы и проведены с моего письменного согласия. Всегда при этом учитывались мои пожелания. Я могла обсудить разные опции лечения, если препарат или процедура вызывают у меня вопросы или сомнения. Сотрудники клиники помогали мне найти возможность сделать ПЭТ-КТ бесплатно по страховому полису.

Я чувствовала себя совершенно свободной в своих передвижениях: даже находясь в стационаре после операции, с разрешения врача и под расписку об ответственности, я выходила на прогулку в парк. Мои родственники могли навещать меня практически в любое время — правила изменились только в условиях пандемии, как и во всех медицинских учреждениях Москвы.

Я продолжаю терапию в клинике и не рассматриваю для себя другие варианты, потому что это единственное заведение, где к моей ситуации отнеслись внимательно и предложили варианты лечения! За эти полтора года я вернулась к активной и полноценной жизни, мое состояние значительно улучшилось — уменьшились метастазы, приостановлен активный их рост и распространение, прошли боли, восстановилась подвижность позвоночника. У меня появились силы и планы на будущее.