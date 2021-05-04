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Автор Игорь Буккер

Варикоз: почему он опасен

Здоровье

С наступлением тепла женщины переходят на короткие юбки и шорты. Иногда в толпе взгляд случайно натыкается на ножки, буквально покрытые жуткого вида узлами.

Варикоз: почему он опасен

Варикоз… Что это: просто внешняя визуальная неприятная картина или показатель каких-то нарушений?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго.

— Прежде всего, хочу заметить, что варикозная болезнь встречается чаще все-таки у женщин. Но до определенного возраста.

Есть такая статистика в нашей стране, что

  • примерно у 30-40% женщин имеются те или иные формы варикозной болезни;
  • у мужчин немножко реже, где-то 20%.

Статистика выравнивается после 40-50 лет.

И мужчины страдают от варикозной болезни, как правило, даже в более запущенных тяжелых формах.

К слову, сейчас намечается такая тенденция, что у более молодых людей появляется варикоз, и даже у подростков, у школьников. У молодых пациентов обнаруживаются уже первые признаки варикозного расширения вен.

— С чем это связано? Какие причины способствуют началу болезни?

— Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, варикоз относят к болезням цивилизации. Это подтверждается данными статистики, болезнь чаще встречается в развитых странах.

— Как ожирение?

— Совершено верно — и ожирение, и сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и варикоз.

С чем это может быть связано?

  • Недостаточная подвижность, гиподинамия, проблемы с лишним весом.
  • Плюс — питание.
  • И большая продолжительность жизни. Возраст — тоже значимый фактор риска развития варикозной болезни.

Но причины мы не знаем. Совершенно четко есть наследственная предрасположенность. Если у одного из родителей есть варикоз, значит, у ребенка раньше возникнут эти проблемы.

Конечно, образ жизни огромный вносит вклад: хронический недосып, недостаток движения. Природой задумано, что сколько мы на ногах, примерно столько мы должны провести в горизонтальном положении. Тогда венозная система восстанавливается. Но, к сожалению…

— Я не так давно узнал, что женщинам нравится, когда у мужчины расширенные вены на руках. Это же не варикоз? А что считается варикозом?

— Вены у нас расширяются в ответ на нагрузку. У профессиональных спортсменов есть такой показатель даже — венозность. Выраженные вены на руках говорят о том, что идут серьезные нагрузки. Своеобразный показатель тренированности.

Но на руках это не проблема. На стопах у нас слабо развита подкожная клетчатка, поэтому вены выступают, в летнее время они больше заметны, на температуру реагируют.

Когда на ногах внешне заметны вены — это не болезнь.

Вена варикозная имеет совершенно четкие критерии:

  • она неравномерная по диаметру;
  • у нее завитой ход.

Если это есть, то проблема уже не только внешняя.

  • Расширенные варикозные вены не участвуют в кровотоке, не выполняют свою функцию и перегружают здоровые вены. Нагрузка идет на глубокие вены.

Варикоз — это заболевание с длительным скрытным, латентным периодом. Пациент может не ощущать никаких проблем, просто внешне вены заметные. Но рано или поздно, когда нагрузка на глубокие вены становится очень большой, появляются все прочие проявления, которые, к сожалению, даже иногда необратимы бывают. Пролечили варикоз, но какие-то симптомы могут оставаться.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы варикоз сергей дробязго варикозное расширение вен
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