Кокосовое масло защищает от клещей

С приходом весны и до окончания лета вовсю резвятся клещи, ареал распространения которых почти ежегодно сдвигается все дальше и дальше на север. Эти кровожадные паукообразные являются разносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза. Держать подальше от своей кожи их можно, например, с помощью кокосового масла.

Сезон клещей

Когда температура опускается ниже семи градусов, клещи впадают в зимнюю спячку и таким образом без проблем пережидают морозы. Пик активности клещей в Москве и Московской области выпадает в основном на май-июнь и август-сентябрь.

Из приблизительно 40 тысяч клещей опасными для человека считаются только таежные и европейские лесные. Кровью млекопитающих питаются иксодовые клещи (Ixodes damini) — переносчики около полутора сотен различных заболеваний, в частности, наиболее распространенной болезни Лайма, называемой также клещевым боррелиозом.

Обычно клещи селятся в высокой и густой траве, но могут прятаться на дачных участках:

в дровах;

в брошенных ветках;

в кучах мусора;

в теплицах.

Для борьбы с клещами существует множество химических спреев от насекомых, а также натуральные репелленты, такие как кокосовое масло.

Кокосовый орех — натуральная защита от клещей

Сотрудники лаборатории Свободного университета Берлина обратили внимание, что безотказно действует на клещей лауриновая кислота. Для своих экспериментов они использовали десятипроцентный раствор лауриновой кислоты. Для сравнения, в сливочном масле содержится всего от двух до пяти процентов лауриновой кислоты, а в кокосовом масле 39-54 % от общего количества жира.

В ходе эксперимента получен однозначный ответ: от 81 до 100 процентов всех клещей не переносят лауриновую кислоту. И натуральное кокосовое масло!

Необработанное кокосовое масло может содержать до 60 процентов лауриновой кислоты. Это делает его эффективным средством защиты от клещей — даже без химических ингредиентов, таких как икаридин и ДЭТА (диэтилтолуамид), это довольно распространенные компоненты многочисленных спреев от насекомых.

К сожалению, эти упомянутые активные ингредиенты вызывают аллергию или раздражение кожи, поэтому кокосовое масло годится для людей с чувствительной кожей.

Кокосовое масло спасает от клещей домашних питомцев

Кокосовое масло получают из высушенной мякоти кокосовых орехов, иначе говоря, копры. Из-за высокого содержания жира, которое иногда доходит до 70 %, в кокосовом масле содержится большое количество лауриновой кислоты — насыщенных жирных и карбоновых кислот.

При промышленном производстве копру нагревают и прессуют, затем очищают или также отбеливают и дезодорируют, т. е. маскируют присущий ей специфический запах. По этой причине предпочтение всегда следует отдавать натуральному кокосовому маслу, полученному методом холодного отжима и обработанному без внесения химических добавок.

Кокосовое масло, как утверждают его производители, подходит для домашних животных.

Как правильно использовать кокосовое масло против клещей

Перед тем как отправиться на прогулку в лес, следует нанести кокосовое масло на соответствующие участки кожи. В зависимости от того, насколько велика площадь, вам понадобится разное количество. В любом случае важно, чтобы кожа была достаточно увлажненной — тогда эффект сохраняется до шести часов.