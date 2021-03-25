Кокосовое масло защищает от клещей

С приходом весны и до окончания лета вовсю резвятся клещи, ареал распространения которых почти ежегодно сдвигается все дальше и дальше на север. Эти кровожадные паукообразные являются разносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза. Держать подальше от своей кожи их можно, например, с помощью кокосового масла.
Когда температура опускается ниже семи градусов, клещи впадают в зимнюю спячку и таким образом без проблем пережидают морозы. Пик активности клещей в Москве и Московской области выпадает в основном на май-июнь и август-сентябрь.
Из приблизительно 40 тысяч клещей опасными для человека считаются только таежные и европейские лесные. Кровью млекопитающих питаются иксодовые клещи (Ixodes damini) — переносчики около полутора сотен различных заболеваний, в частности, наиболее распространенной болезни Лайма, называемой также клещевым боррелиозом.
Обычно клещи селятся в высокой и густой траве, но могут прятаться на дачных участках:
Для борьбы с клещами существует множество химических спреев от насекомых, а также натуральные репелленты, такие как кокосовое масло.
Сотрудники лаборатории Свободного университета Берлина обратили внимание, что безотказно действует на клещей лауриновая кислота. Для своих экспериментов они использовали десятипроцентный раствор лауриновой кислоты. Для сравнения, в сливочном масле содержится всего от двух до пяти процентов лауриновой кислоты, а в кокосовом масле 39-54 % от общего количества жира.
В ходе эксперимента получен однозначный ответ: от 81 до 100 процентов всех клещей не переносят лауриновую кислоту. И натуральное кокосовое масло!
Необработанное кокосовое масло может содержать до 60 процентов лауриновой кислоты. Это делает его эффективным средством защиты от клещей — даже без химических ингредиентов, таких как икаридин и ДЭТА (диэтилтолуамид), это довольно распространенные компоненты многочисленных спреев от насекомых.
К сожалению, эти упомянутые активные ингредиенты вызывают аллергию или раздражение кожи, поэтому кокосовое масло годится для людей с чувствительной кожей.
Кокосовое масло получают из высушенной мякоти кокосовых орехов, иначе говоря, копры. Из-за высокого содержания жира, которое иногда доходит до 70 %, в кокосовом масле содержится большое количество лауриновой кислоты — насыщенных жирных и карбоновых кислот.
При промышленном производстве копру нагревают и прессуют, затем очищают или также отбеливают и дезодорируют, т. е. маскируют присущий ей специфический запах. По этой причине предпочтение всегда следует отдавать натуральному кокосовому маслу, полученному методом холодного отжима и обработанному без внесения химических добавок.
Кокосовое масло, как утверждают его производители, подходит для домашних животных.
Перед тем как отправиться на прогулку в лес, следует нанести кокосовое масло на соответствующие участки кожи. В зависимости от того, насколько велика площадь, вам понадобится разное количество. В любом случае важно, чтобы кожа была достаточно увлажненной — тогда эффект сохраняется до шести часов.
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