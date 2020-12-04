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Автор Анна Смирнова

Почему молодые мамы теряют волосы

Здоровье » Акушерство и гинекология

Беременность проходит для каждой женщины индивидуально: кто-то страдает от токсикоза, кто-то даже не знает что это такое, кому-то приходиться лежать по нескольку месяцев, а кто-то легко бегает чуть ли не до роддома. Но объединяет женщин одно: практически у всех после рождения ребенка начинается проблема с волосами.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС после родов♥Причины и борьба

Блестящие, густые — сначала они становятся даже лучше, чем были до беременности. Но едва проходят три-четыре месяца после появления малыша на свет, как ситуация резко меняется.

Причины выпадения волос

Гормоны

Главной причиной является резкое разбалансирование гормонального фона.

При беременности гормон эстроген (женский гормон красоты) буквально зашкаливает, клетки делятся с предельной скоростью. Отсюда и улучшение внешнего вида. Процессы естественного выпадения волос практически остановлены, они растут как на дрожжах, формируя шикарную шевелюру.

Но едва малыш появился на свет, как картина резко меняется: молниеносное снижение эстрогена влечет за собой изменения, которые наносят удар по волосам.

Мало того, что активно начинают выпадать волосы, которые должны были выпасть, но из-за гормонов остались на месте, так и новые облетают как листва осенью.

Стресс

Какие бы не пели оды (заслуженные) материнству, но рождение ребенка — стресс для женщины во всех аспектах. И в здоровье, и в адаптации к новой жизни.

Тревоги, недосыпания, постоянные заботы не могут не сказаться не внешности женщины.

Беременность и последующее кормление вымывают из организма женщины много полезных веществ, витаминов, что также играет большую роль в ухудшении качества зубов, кожи, волос.

Как проявляется послеродовое выпадения волос

Обычно "волосопад" начинается примерно спустя 3-4 месяца после рождения ребенка. В норме он длится не более трех месяцев, причем первая половина этого срока будет ознаменована максимальной их потерей.

А если говорить об участках, то удар приходится на макушку головы.

Со временем выпадение продолжается, но не так интенсивно. В особо сложных случаях выпадает порядка 30% от шевелюры. Да и в целом она приобретает тусклый вид, волосы становятся ломкими, слабыми, тонкими.

Кстати, психосоматика также имеет свою трактовку потери волос. Ее адепты считают, что "волосопад" — причина нервных потрясений, а также неуверенности в себе, в своих силах и своей жизни.

Один из самых известных авторов, рассматривающих болезни с точки зрения психосоматики Валерий Синельников, называет потерю волос следствием отсутствия ощущения значимости для мира, общества, а также постоянных сомнениях в себе.

Как бороться с выпадением волос

Трихологи и дерматологи не считают послеродовое выпадение волос опасным, поскольку данный процесс, при благоприятных условиях вполне обратим.

Однако в этот период следует контролировать потерю волос и если он затягивается на более чем полгода, нужно обратиться к врачу. Скорее всего, понадобится гинеколог и эндокринолог, чтобы привести гормональный фон в нормальное состояние.

Домашние процедуры также хорошо помогут справиться с данной проблемой. Специальные лосьоны, ампульные средства, усиленные витаминные коктейли для волос местного применения — все это позволит питать корни, давая силу для роста новых волос и усилит имеющиеся. Также хорошо подойдет массаж головы, чтобы усилить кровообращение, которое питает корни.

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Куратор: Елена Андреева
Темы красота здоровье беременность выпадение волос
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