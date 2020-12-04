Беременность проходит для каждой женщины индивидуально: кто-то страдает от токсикоза, кто-то даже не знает что это такое, кому-то приходиться лежать по нескольку месяцев, а кто-то легко бегает чуть ли не до роддома. Но объединяет женщин одно: практически у всех после рождения ребенка начинается проблема с волосами.
Блестящие, густые — сначала они становятся даже лучше, чем были до беременности. Но едва проходят три-четыре месяца после появления малыша на свет, как ситуация резко меняется.
Главной причиной является резкое разбалансирование гормонального фона.
При беременности гормон эстроген (женский гормон красоты) буквально зашкаливает, клетки делятся с предельной скоростью. Отсюда и улучшение внешнего вида. Процессы естественного выпадения волос практически остановлены, они растут как на дрожжах, формируя шикарную шевелюру.
Но едва малыш появился на свет, как картина резко меняется: молниеносное снижение эстрогена влечет за собой изменения, которые наносят удар по волосам.
Мало того, что активно начинают выпадать волосы, которые должны были выпасть, но из-за гормонов остались на месте, так и новые облетают как листва осенью.
Какие бы не пели оды (заслуженные) материнству, но рождение ребенка — стресс для женщины во всех аспектах. И в здоровье, и в адаптации к новой жизни.
Тревоги, недосыпания, постоянные заботы не могут не сказаться не внешности женщины.
Беременность и последующее кормление вымывают из организма женщины много полезных веществ, витаминов, что также играет большую роль в ухудшении качества зубов, кожи, волос.
Обычно "волосопад" начинается примерно спустя 3-4 месяца после рождения ребенка. В норме он длится не более трех месяцев, причем первая половина этого срока будет ознаменована максимальной их потерей.
А если говорить об участках, то удар приходится на макушку головы.
Со временем выпадение продолжается, но не так интенсивно. В особо сложных случаях выпадает порядка 30% от шевелюры. Да и в целом она приобретает тусклый вид, волосы становятся ломкими, слабыми, тонкими.
Кстати, психосоматика также имеет свою трактовку потери волос. Ее адепты считают, что "волосопад" — причина нервных потрясений, а также неуверенности в себе, в своих силах и своей жизни.
Один из самых известных авторов, рассматривающих болезни с точки зрения психосоматики Валерий Синельников, называет потерю волос следствием отсутствия ощущения значимости для мира, общества, а также постоянных сомнениях в себе.
Трихологи и дерматологи не считают послеродовое выпадение волос опасным, поскольку данный процесс, при благоприятных условиях вполне обратим.
Однако в этот период следует контролировать потерю волос и если он затягивается на более чем полгода, нужно обратиться к врачу. Скорее всего, понадобится гинеколог и эндокринолог, чтобы привести гормональный фон в нормальное состояние.
Домашние процедуры также хорошо помогут справиться с данной проблемой. Специальные лосьоны, ампульные средства, усиленные витаминные коктейли для волос местного применения — все это позволит питать корни, давая силу для роста новых волос и усилит имеющиеся. Также хорошо подойдет массаж головы, чтобы усилить кровообращение, которое питает корни.
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