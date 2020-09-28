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Автор Оксана Николаева

Роль витаминов во время беременности

Роль витаминов в жизнедеятельности человека сложно переоценить, особенно если это касается беременной женщины или только планирующей зачатие малыша. Оптимальный витаминный статус благоприятно отражается не только на здоровье матери, но и влияет на интеллектуальное развитие и продолжительность жизни будущего ребенка. Подробнее рассказывает Екатерина Викторовна Ожогина, врач гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики Нова Клиник.

Роль витаминов во время беременности

В настоящее время доказано, что только лишь сбалансированное питание женщины не может обеспечить потребность в витаминах и микроэлементах, особенно при наличии факторов риска, таких как ожирение и заболевания желудочно-кишечного тракта.

В период планирования беременности витамины нужны для поддержания здоровья женщины, созревания полноценной яйцеклетки и зачатия. В этот период особенно важна профилактика пороков плода.

В первой половине беременности трудно переоценить роль витаминов для продолжения профилактики патологий плода, прерывания беременности на ранних сроках, снижения тошноты и рвоты.

Роль витаминов во второй половине беременности заключается в поддержании здоровья беременной, профилактике наиболее частых осложнений беременности, таких как:

  • анемия,
  • выкидыш,
  • преждевременные роды,
  • гестационный сахарный диабет
  • и преэклампсия.

Роль витамина А

Витамин А необходим для правильного развития ребенка. Он способствует формированию головного мозга, развитию умственных способностей и зрения ребенка.

Роль витамина D

Увы, большая часть населения планеты страдает от недостатка витамина D. Соответственно, женщинам, готовящимся к зачатию, необходимо получать его в профилактических дозах.

При дефиците этого витамина во время беременности развиваются такие серьезные осложнения, как:

  • преэклампсия,
  • гестационный сахарный диабет,
  • преждевременные роды
  • и рождение маловесных детей с признаками врожденного рахита.

Роль фолиевой кислоты и взаимосвязь с витамином С

ВОЗ рекомендует абсолютно всем, начиная с периода планирования беременности, приём препаратов фолиевой кислоты и железа. Почему? У большинства людей наблюдается дефицит этих элементов, что может приводить к тяжёлыми аномалиям развития плода и даже внутриутробной гибели.

Для усвоения железа и фолиевой кислоты необходим витамин С, который также обладает антиоксидантными свойствами, защищая женщину и ее малыша от воздействия свободных радикалов.

Потребность в витаминах и микроэлементах в период прегравидарной подготовки и 1 триместре беременности

За 3 месяца до зачатия и в первые 12 недель беременности необходимо начать прием препаратов фолиевой кислоты, так как фолаты должны успеть накопиться в организме женщины к тому времени, когда тест покажет две заветные полоски.

В йоддефицитных регионах России для профилактики снижения интеллекта и врождённых заболеваний щитовидной железы у ребёнка необходимо дополнительное назначение препаратов йода. Всем женщинам, готовящимся к зачатию, желательно получать витамин D в профилактических дозах. Решение о назначении более высоких доз витамина D принимает исключительно врач, основываясь на концентрации этого элемента в крови.

С течением беременности во 2-3 триместре повышается потребность организма женщины и плода в дополнительном приеме остальных витаминов и минералов. Чаще всего, в этом периоде развивается дефицит железа и кальция, что требует приема в этот период поливитаминно-минеральных комплексов, которые, опять же, назначает врач.

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Темы витамины беременность репродуктология женское здоровье екатерина ожогина
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