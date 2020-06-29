Роды в США: преимущества и цена вопроса

С каждым годом роды в США становятся все популярнее. Будущие родители едут в Америку для того, чтобы обеспечить своему ребенку лучшую жизнь в стране больших возможностей. Но какие именно преимущества родов в Штатах для мамы и малыша? В какую сумму обойдется получение заветного американского гражданства?

Основные преимущества родов США

1. Высокий уровень медицины

Далеко не все отправляются рожать в США ради американского гражданства, многие выбирают эту страну из соображений безопасности и комфорта. Медицина в Соединенных Штатах Америки действительно одна из лучших в мире. Первоклассные специалисты готовы прийти по первому зову, а высокотехнологичное оборудование позволяет практически полностью исключить риски в период беременности и родов. Более того, в отличие от стран СНГ, в Америке к роженице относятся с особым трепетом, вниманием и уважением, что особенно важно в столь ответственный момент.

2. Отсутствие очередей

На первый взгляд может показаться, что этот пункт в списке преимуществ выглядит смехотворно, но те, кто хоть раз проходил ад в очередях отечественных поликлиник, поймут всю важность этого момента. В клиниках США будущей маме не придется часами испытывать боли в спине, сидя в неудобном кресле у заветного кабинета, ведь в Америке встреча с врачом всегда проходит в назначенное время.

3. Комфортабельные клиники и госпитали

Госпитали и клиники США по уровню комфорта можно сравнить с пятизвездочным отелем. В каждой палате имеется свой душ, удобная кровать, необходимая техника, телевизор, бесплатный Wi-Fi. Чаще всего роды проходят в том же помещении, поэтому в комнате также имеется все необходимое для этого процесса.

4. Роды

Роженица может выбрать наиболее комфортный для себя формат родов, включая партнерские роды с любым количеством присутствующих. Никаких специализированных курсов "наблюдающим" проходить не нужно, будущая мама просто должна предварительно заполнить специальную форму и указать, кто именно будет находиться в палате. Это может быть не только партнер, но также родственники и друзья. Основные исключения из правил — дети и животные.

Плюсы рождения в Америке для будущего малыша

1. Гражданство

Конечно, чаще всего именно американское гражданство для ребенка является основной причиной родов в США. Жить на территории Америки, к слову, вовсе не требуется. В 21 год любой человек, рожденный на территории этой страны, имеет право получить заветный паспорт, который дает массу преимуществ:

безвизовый въезд во многие страны мира;

более доступное образование (американские граждане могут претендовать на гранты);

лечение в передовых клиниках и многое другое.

2. Возможность иммиграции для родственников

Конечно, останавливаясь на родах в Америке, будущие родители не только мечтают о гражданстве для чада, но и с большой долей вероятности строят радужные планы на собственную безбедную старость где-нибудь на берегу Атлантического океана. Именно поэтому возможность упрощенной иммиграции родственников является плюсом как для будущего американца, так и для его близких.

3. Льготы от государства и трудоустройство

Если говорить о далеком будущем, то человек с американским гражданством может претендовать на ряд льгот и пособий от правительства. Это касается образования, медицины, питания, кредитов. Также, в отличие от обладателей ВНЖ или нелегалов, американец может претендовать на более высокие должности и работу в государственных структурах.

Сколько стоят роды в США?

Стоимость родов в США в первую очередь зависит от того, кто занимается организацией. Некоторые отчаянные смельчаки предпочитают спланировать путешествие самостоятельно от начала и до конца, но многие останавливаются на более простом и комфортном варианте — работе с агентством.

Агентство договаривается с клиникой, оформляет все необходимые бумаги, помогает с получением визы и поиском жилья в США. В случае самостоятельной организации всем этим занимаются будущие родители.

Финальная стоимость родов также зависит от штата, госпиталя, уровня арендуемых апартаментов и от сроков пребывания в стране. Рекомендуемая продолжительность нахождения в США — от 4 до 6 месяцев, именно столько занимают комфортная и неспешная подготовка к родам, сами роды и процесс восстановления и получения документов на ребенка.

А теперь поговорим о более конкретных цифрах на примере самого популярного города для иностранных рожениц — Майами.

Апартаменты

Ориентировочная стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Майами варьируется от 1500 до 3000 долларов в месяц. Риелтора желательно найти заранее и заключить с ним договор до приезда в Америку. Попробовать найти жилье без помощи агента тоже можно, но сделать это будет гораздо сложнее.

Для заключения договора с владельцем недвижимости понадобится свидетельство о браке (с переводом на английский язык), а также выписка со счета, на котором должна быть сумма не менее 6000 долларов. За проверку документов придется заплатить еще примерно 100 долларов.

Медицинские услуги

Договор на услуги врача-гинеколога, как правило, предполагает два приема до родов, сами роды и один прием после. Стоимость зависит от госпиталя и штата, но средняя цена за роды составляет примерно 5000 долларов, также придется заплатить за анестезию. Стоимость работы анестезиолога обойдется примерно в 1000 долларов.

Клиника

Средняя стоимость родов в госпитале обойдется в 4000–5000 долларов. В данную стоимость входят сами роды и 48 часов пребывания в клинике.

Услуги педиатра

После родов новорожденного нужно в обязательном порядке несколько раз показать врачу-педиатру. Стоимость каждого приема обойдется примерно в 100 долларов. Проигнорировать посещение врача в восстановительный период не получится, так как в противном случае новоиспеченными родителями заинтересуются правоохранительные органы.