Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Может ли мама до беременности предсказать пол ребенка

Здоровье » Акушерство и гинекология

Канадские и китайские специалисты (НИИ Луненфельд-Таненбаум, Торонто) сообщают: согласно предварительным данным, пол будущего ребенка может быть связан с динамикой кровяного давления женщины за полгода до зачатия.

Выше давление — будет мальчик?

Совместный коллектив двух стран работал над темой с 2009 года, когда в рамках нового проекта отобрали примерно 1400 женщин, которые недавно вышли замуж. Все женщины сообщили о намерении забеременеть в течение полугода, и каждая из них прошла ряд медицинских процедур, включающих в том числе оценку давления, холестерина и глюкозы в крови. После того, как участницы теста беременели, их также тщательно "вели" специалисты, отмечая динамику указанных изначально показателей.

Всего за время эксперимента родилось 739 мальчиков и 672 девочки. И оказалось, что у женщин, родивших мальчиков, до беременности фиксировалось более высокое систолическое давление (верхний показатель при измерении): 113 мм. рт. ст. У женщин, родивших девочек, показатель составил 110 мм. рт. ст.

Данные были тщательным образом скорректированы и дополнены в том числе такими факторами, как склонность матерей к курению до беременности, уровень холестерина, сахара, полученное образование. И даже после корректировок связь была четко видна.

Социальные потрясения и другие факторы беременности

Доктор Томер Сингер, эксперт по репродуктивной эндокринологии и бесплодию из США, прокомментировал исследование. По его словам, результаты весьма интересны, но очень необходимы дальнейшие исследования на более масштабной выборке.

"Пока мы не можем говорить, что найден "помощник", который даст родителям возможность выбрать пол ребенка. Единственная технология, которая на сегодняшний день делает выбор пола реальностью — это экстракорпоральное оплодотворение с предимплантационным генетическим скринингом. Данной технологии уже более 20 лет, и за все время ее использования точность прогноза составила около 99% при практически полной безопасности", — сообщил он.

"Стоит помнить, что при беременности в классической ситуации пол определяется тем, передаст ли сперма отца хромосому X или хромосому Y. Пока нет никаких доказательств того, что эта вероятность может быть варьирована. Однако медики давно зафиксировали факт: в ходе социальных событий, влекущих напряжение, часто выявляются сдвиги рождаемости. Это характерно как для стихийных бедствий, так и проблем в экономике — например, рецессии", — комментирует результаты доктор Рави Ретнакаран, эндокринолог и автор исследования.

Фото:yaroslavl.mamadeti.ru

Темы зачатие женщина здоровье давление беременность пол будущего ребенка
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
Может ли мама до беременности предсказать пол ребенка
Новости спорта
История развития допинг-контроля за Россией
Полезно знать
Историк прокомментировал слова мэра Херсона о "болотах Московии"
Новости Все >
В аэропорту Шереметьево планируется открытие нового терминала
Госдеп поставил условие подрядчикам "Северного потока-2"
Россия опередила США в создании гиперзвукового оружия
В Петербурге в подвале дома почти месяц пролежал труп
В Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов
Трамп не собирается закрывать тюрьму в Гуантанамо
Диетолог рассказала, какими полезными свойствами обладает колбаса
Президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Запуск "Северного потока-2" откладывается на год
Последние материалы
В аэропорту Шереметьево планируется открытие нового терминала
Госдеп поставил условие подрядчикам "Северного потока-2"
Может ли мама до беременности предсказать пол ребенка
Россия опередила США в создании гиперзвукового оружия
В Петербурге в подвале дома почти месяц пролежал труп
В Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов
Трамп не собирается закрывать тюрьму в Гуантанамо
Диетолог рассказала, какими полезными свойствами обладает колбаса
Президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Популярное
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»

Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.

Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Криминал
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Новости Грозного
Рамзан Кадыров резко высказался о законе против насилия в семье
Соломон Соловьев Гадкие утята Вселенной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Запуск "Северного потока-2" откладывается на год
Глава РУСАДА Ганус отправил в WADA письмо об апелляции
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Лавров: Россия не желает возвращаться в "Большую восьмерку"
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Британский посол описал Россию в трех словах
Британский посол описал Россию в трех словах
Британский посол описал Россию в трех словах
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Сторонники Зеленского и Порошенко устроили скандал из-за Крыма
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Запуск "Северного потока-2" откладывается на год
Афган: в чем правда, брат?
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
Открытое письмо Константину Затулину
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Как не пропустить приближение инсульта?
В Раде поняли, почему Крым присоединился к России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ