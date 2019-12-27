Может ли мама до беременности предсказать пол ребенка

Канадские и китайские специалисты (НИИ Луненфельд-Таненбаум, Торонто) сообщают: согласно предварительным данным, пол будущего ребенка может быть связан с динамикой кровяного давления женщины за полгода до зачатия.

Выше давление — будет мальчик?

Совместный коллектив двух стран работал над темой с 2009 года, когда в рамках нового проекта отобрали примерно 1400 женщин, которые недавно вышли замуж. Все женщины сообщили о намерении забеременеть в течение полугода, и каждая из них прошла ряд медицинских процедур, включающих в том числе оценку давления, холестерина и глюкозы в крови. После того, как участницы теста беременели, их также тщательно "вели" специалисты, отмечая динамику указанных изначально показателей.

Всего за время эксперимента родилось 739 мальчиков и 672 девочки. И оказалось, что у женщин, родивших мальчиков, до беременности фиксировалось более высокое систолическое давление (верхний показатель при измерении): 113 мм. рт. ст. У женщин, родивших девочек, показатель составил 110 мм. рт. ст.

Данные были тщательным образом скорректированы и дополнены в том числе такими факторами, как склонность матерей к курению до беременности, уровень холестерина, сахара, полученное образование. И даже после корректировок связь была четко видна.

Социальные потрясения и другие факторы беременности

Доктор Томер Сингер, эксперт по репродуктивной эндокринологии и бесплодию из США, прокомментировал исследование. По его словам, результаты весьма интересны, но очень необходимы дальнейшие исследования на более масштабной выборке.

"Пока мы не можем говорить, что найден "помощник", который даст родителям возможность выбрать пол ребенка. Единственная технология, которая на сегодняшний день делает выбор пола реальностью — это экстракорпоральное оплодотворение с предимплантационным генетическим скринингом. Данной технологии уже более 20 лет, и за все время ее использования точность прогноза составила около 99% при практически полной безопасности", — сообщил он.

"Стоит помнить, что при беременности в классической ситуации пол определяется тем, передаст ли сперма отца хромосому X или хромосому Y. Пока нет никаких доказательств того, что эта вероятность может быть варьирована. Однако медики давно зафиксировали факт: в ходе социальных событий, влекущих напряжение, часто выявляются сдвиги рождаемости. Это характерно как для стихийных бедствий, так и проблем в экономике — например, рецессии", — комментирует результаты доктор Рави Ретнакаран, эндокринолог и автор исследования.

Фото:yaroslavl.mamadeti.ru