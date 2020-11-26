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Автор Игорь Буккер

Профессор Линденбратен: мутация помогает вирусам бороться с человеком

Здоровье

Как меняется список неизлечимых болезней, зачем они нужны человечеству и что влияет на состояние здоровья, рассказал ведущему "Правды.Hу" Игорю Буккеру доктор медицинских наук, профессор Александр Леонидович Линденбратен.

Диагноз для статистики

— Александр Леонидович, существуют ли неизлечимые болезни?

— Некоторые болезни мы считаем неизлечимыми. К международной классификации болезней относятся травмы, которые несовместимы с жизнью. Есть заболевания тяжелые, генетические. Жить с ними можно, но избавить человека от них мы не можем.

Многие заболевания, которые были недавно неизлечимыми, сегодня таковыми не являются. Грипп, "испанка" например.

— Правда, что некоторые люди гриппом не болеют вообще?

— Это игра в слова. Могу сказать, что-то, что мы сегодня называем COVID, не всегда является действительно тем самым эпидемическим заболеванием. Его так назвали в свидетельстве о смерти. Правильно или нет назвали — это другой вопрос.

Могу привести банальный пример. После того как был издан указ президента о том, что нужно ряд заболеваний как причину смерти снижать:

  • сердечно-сосудистые,
  • онкологические.

Статистически мы их стали снижать. Просто в свидетельстве о смерти ставили другой диагноз. У нас в этот период на два порядка выросла смерть "от старости".

"Чтоб не пил и не курил"

— Как можно уберечься от каких-то заболеваний? Диета, образ жизни?

— Есть профилактика. А вообще здоровье — это удел каждого человека. Хочешь быть здоровым? Будь им! Но для этого (банальные слова) нужен здоровый образ жизни.

Но ведь мы живем по-другому. Мне очень нравятся слова Жванецкого: "Что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище". Почему мы не хотим сами останавливаться?

— Говорят, если человек курил долго, лет 40-50, бросать вредно даже с психологической точки зрения. Как вы считаете?

— Я думаю, что ничего нельзя бросать сразу — курение, алкоголь. Наш организм — гениальное изобретение природы.

Лучшего врача, чем наш организм, не существует. Он борется со всеми факторами, которые нас окружают и влияют негативно на здоровье. Он адаптируется к их воздействию.

Скажем, алкоголь, курение — организм при постоянном употреблении полностью становится подготовленным к этому. Активируется алкогольдегидрогеназа — фермент, разрушающий алкоголь. Алкоголь поступает — наш организм его разрушает. И вдруг его нет. Куда алкогольдегидрогеназе деваться? Это называется нарушением стереотипа. У человека в течение жизни вырабатывается много стереотипов. Основной — динамический стереотип: человек живет в определенном ритме.

Заметили: заболеваемость растет с возрастом постепенно, а потом скачок резкий — у мужчин после 60 лет, у женщин после 55. Возраст выхода на пенсию.

Человек работает, едет на работу. Целый день крутится-вертится, потом приходит, отдохнуть надо. У нас масса биоритмов: сон, еда. И вдруг — хоп! Не надо никуда ехать, ничего делать. Как раньше говорили: во двор, в домино постучать — вся нагрузка. Ломка динамического стереотипа тут же отражается на состоянии здоровья.

У мужчин это в большей степени происходит, чем у женщин. У женщины остается домашнее хозяйство, дети, внуки подоспели, и она всё крутится, крутится. Нагрузка не снижается.

Но лучше не пить, не курить, чем думать, как и в каких количествах это делать. Это же действительно влияет на здоровье. Во время антиалкогольной кампании ряд параметров, характеризующих состояние здоровье населения, улучшился. Увеличилась средняя продолжительность жизни, уменьшились заболеваемость и смертность. Потому что прием алкоголя мог влиять не только на состояние здоровья, но и на аварии в пьяном виде, травматизм дорожный. Суициды, убийства. Мы одно из первых мест в мире занимаем, кроме территорий, где идут боевые действия, по внешним причинам смерти. Вот эти заболевания сразу стали снижаться.

— Я читал, что не столько Афганистан, где наркотики ходили, сколько антиалкогольная кампания в Советском Союзе способствовала тому, что появились нюхачи — нюхали всякие клеи. Это отнюдь не лучший вариант.

— Это было. Замечательный график сделала Дарья Халтурина из Академии госслужбы. Она много лет две кривые вела: количество произведенного алкоголя в стране и смертность. Две абсолютно совпадающие кривые. Хотя это официальное производство алкоголя. Но у нас есть и самогоноварение.

Мы несколько лет назад изучали смертность в одном из субъектов Федерации. В основном известные причины:

  • онкологические заболевания,
  • сердечно-сосудистые,
  • травматизм.

И вдруг начинают резко прогрессировать и выходят на четвертое место, чего раньше не было, заболевания желудочно-кишечного тракта. Оказалось, острый панкреатит и цирроз печени — то есть употребляемый алкоголь, причем соответствующего качества и количества. Он выстрелил. Тут никуда не денешься.

Закон сохранения вида

— Если человек в пожилом возрасте попадает с травмой шейки бедра — это сигнал, что надо готовиться к худшему?

— Сегодня становится чуть ли не рядовой операцией замена тазобедренного сустава. Это связано не только с переломом шейки бедра. Банальный артроз тазобедренного сустава. Мы знаем наших фигуристов, которые становились чемпионами, имея искусственный сустав.

Считаю, если ты начинаешь готовиться к худшему, это худшее придет быстрее.

Очень много зависит от самого человека. Я всю жизнь был оптимистом. Мне говорили: "У вас давление повышено, нужны препараты. Вы спортом занимаетесь?" — "Да, в футбол играю". — "Вы с ума сошли! А тазобедренный?! А колени?!" Я продолжал играть. Не без гордости могу сказать, что за последние пять лет два раза стал чемпионом мира, один раз серебряным призером среди футбольных сборных медицинских работников разных стран. В нашей сборной ветераны, то есть старше 45 лет.

Это что? Пренебрежение всеми рекомендациями, как себя вести и к чему готовиться? Нет. Хочешь быть здоровым? Будь им. Очень простой рецепт. И позитивный настрой оказывает серьезное воздействие.

— Что будет со списком неизлечимых болезней?

— Мы его корректировать будем постоянно. Он будет уменьшаться. Правда, на смену будут приходить другие. Это закон природы.

— Больше всего ждете нападения от вирусов?

— Мы стали вирусы убивать. Эра антибиотиков началась. Вирусы такие же живые организмы, как мы. Мы стали бороться с ними вакцинацией, они стали бороться с нами мутацией.

Но самое главное — один из высших законов природы — это закон сохранения вида. Всё, что происходит, подчинено сохранению вида, человечества.

Человек миллионы лет занимается самолечением, стремится сохранить себя. Воспроизводство. Воспроизвел, но перенаселение опасно, и у природы нет другого инструмента надежного, как болезнь. Выполнил свою задачу — освободи место. Не потому, что природа жестока. Она думает о детях, внуках, прочих поколениях, которым надо место для роста, питание, жилье.

Это мудрый закон. Мы должны относиться к этому спокойно и с пониманием.

Мы пытаемся лечить конкретные заболевания, но должны понимать: мы боремся с тем, что борется с нами. У нас живет столько микроорганизмов, с которыми у нас симбиоз. Они полезны. Когда мы принимаем антибиотики, то убиваем не только патогенные микробы, но и полезные микроорганизмы. Народная мудрость: "Одно лечим, другое калечим".

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы вирусы болезни здоровье профилактика вред здоровью александр линденбратен
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