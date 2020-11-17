Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Редкое, но опасное заболевание: синдром VEXAS

Что такое синдром VEXAS, почему он возникает только у мужчин и можно ли избавиться от этого заболевания, рассказала ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру сотрудник Института общей генетики Российской академии наук, кандидат биологических наук Марина Владиславовна Фридман.

Болезнь редкая, но смертельная

— Марина Владиславовна, что такое синдром VEXAS?

— Это воспалительный синдром, который начинается в 40-70 лет. Не очень распространенное заболевание, но опасное для жизни. Из 25 выявленных участников смертью оно закончилось у 10 человек, то есть у 40%, только за время наблюдения.

Его выявили с помощью молекулярной генетики. Оно наследственным не является, но является генетическим, связанным с мутацией. Но мутацией, приобретенной не от папы с мамой, а возникшей в соматических клетках.

Дело в том, что у нас клетки обновляются. Для этого существуют клетки-предшественники с определенной специализацией, которые постоянно плодят новые клетки. В таких клетках (стволовых) может захватить первенство по численности определенный клон. Чем старше человек, тем чаще это происходит. В том числе в стволовых клетках, которые связаны с кроветворением, с поддержанием разных линий клеток крови.

Власть может захватить клон из мутантных клеток. Причем эта мутация появилась не у дальних предков, не в оплодотворенной яйцеклетке, а существенно позже.

Такую мутацию начали искать в клетках больных. Их сначала было трое с характерными признаками:

  • кожное воспаление,
  • легочное воспаление,
  • нарушение сосудов,
  • воспаление в хрящевых структурах.

Кроме того, нарушение формулы крови, сильно сказывающееся на жизнеспособности. Проблемы с сосудами, прогрессирующая анемия, нарушение образования эритроцитов.

Никто не мог сказать, в чем у больных причина сходства заболеваний. Поэтому на вопрос решили ответить генетическими методами.

Получили так называемый экзом. В геноме не все участки влияют на структуру белков, которые синтезируются в организме. Врачи взяли только те 3%, которые на структуру белков влияют прямо и непосредственно на то, какие будут аминокислотные остатки. Поскольку всего 3%, это существенно проще, быстрее, дешевле.

И для надежности можно много раз повторить, посмотреть. Когда это сделали, поняли, что у этих трех человек есть общая мутация в соматических клетках той линии, которая приводит к миелоидным клеткам. В частности, к макрофагам, которые отвечают за врожденный иммунитет. Когда поняли, что это за ген, поняли, почему болезнь поражает мужчин. Ген связан с процессом убиквитинирования белков. Нам на белки, которые уже стали старыми и должны быть разрушены в клетке, "вешается" убиквитиновая метка. В этом процессе фермент и участвует. Если он нарушается, в клетке скапливается много старых, негодных белков, а это воспринимается как признак стресса. То есть если там много поврежденных белков, наверное, что-то нехорошо: перегрелись, под радиацию попали, вирус в клетку проник — и начинается воспаление.

Синдром VEXAS бывает только у мужчин, потому что этот ген находится в Х-хромосоме.

Если у женщины происходит мутация в соматической клетке в этом гене, то у нее остается вторая Х-хромосома. Именно в этой стволовой клетке она не работает. Но в другой какой-нибудь работает Х-хромосома с нормальной, неповрежденной мутацией копии гена. У мужчин же вероятность того, что власть захватит клон с поврежденной мутацией копией гена, гораздо больше.

А период наблюдения когда начался?

— Это явно не одного года работа. Колоссальный скрининг провели, изучили 141 600 человек. Половина была здоровых — контроль. И половина — с признаками заболеваний.

Неприятность в том, что мало что помогало. Классические средства, которые используются при подобных воспалительных заболеваниях, не работали. Глюкокортикоиды работали, но в высоких дозах.

Но с тех пор как стал известен механизм, стало понятно, что с этим делать.

  • Во-первых, попробовать лечить пересадкой костного мозга.
  • Во-вторых, попробовать на стволовых клетках генную инженерию.

Но это дело будущего.

— Этим только американские врачи занимаются или наши отечественные тоже подключились?

— У наших отечественных специалистов есть необходимые инструменты диагностики. Я думаю, теперь, когда синдром описан, на него будут проверять. Во всех лабораториях, куда посылают проверить экзом на наличие мутаций, приводящих к заболеваниям.

— Все-таки могут быть случаи выздоровления?

— Случаи спонтанного выздоровления возможны. Распространение потомков одного клона среди клеток, которые к миелоидной линии ведут, не абсолютно. Если по какой-то причине соотношение изменится, и власть возьмут здоровые клетки без мутации, то возможно, наверное, спонтанное выздоровление. При некоторых наследственных заболеваниях такое бывает.

Важные анализы

— Возможно использовать генные мутации в биологической войне?

— В данном случае нет, потому что очень универсальный механизм. Убиквитинирование белков сейчас горячая тема, как и бурная воспалительная реакция из-за COVID-19.

Аутоиммунных и воспалительных заболеваний становится всё больше в человеческой популяции.

— Какие заболевания относятся к соматическим?

— Соматическая мутация происходит не в половой клетке, не унаследована от родителей. Она произошла, когда половая клетка делилась, образовывала эмбриончик.

— Какие известные заболевания относятся к соматическим?

— Отчасти ретинобластома. Если человеку достался один экземпляр поврежденного гена, а она не Х-сцепленная, а обычным образом наследуемая, то достаточно, чтобы повредился другой, и началось неконтролируемое размножение клеток, скажем, в сетчатке. Поэтому ретинобластома очень часто приводит к слепоте — приходится удалять.

Вторая мутация, приводящая к ретинобластоме, является соматической. Бывают случаи спонтанной ретинобластомы, ни от кого из родителей не унаследованной, когда у человека мутации происходят сразу в двух экземплярах гена.

— Может быть, человеку нужно обратить внимание на какие-то симптомы, чтобы не запустить болезнь?

— Если врач не может понять природу заболевания и направляет на анализ генома, надо идти. Мутация есть у каждого. Даже мутация, находящаяся в гетерозиготе, рядом с нормальной копией гена, в некоторых случаях может влиять и на ход заболеваний, и на то, к чему человек предрасположен.

Думаю, это будет очень популярное направление. Исследование экзомов в отечественной медицине потихонечку завоевывает позиции, потому что оно дешевле и проще полногеномного исследования.

— В противовес мужскому заболеванию VEXAS есть специфические женские заболевания, связанные с мутациями?

— Связанные именно с генотипом — нет. Но серьезной проблемой является то, что у женщин самые распространенные заболевания протекают нетипично, не так, как у мужчин: инфаркты, инсульты и т. д. Кроме того, рассеянный склероз существенно чаще бывает у женщин.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы гены мутация марина фридман редкое генетическое заболевание
Новости Все >
Из московской осени Волочкова с новым любимым сбежала на Мальдивы
Bloomberg: в 2021 году доллар может рухнуть на 20%
Аскольд Запашный экстренно госпитализирован. Не COVID
Мишустин: с 1 января начинаем оптимизацию штата госслужащих
В пресс-службе Меркель 20 лет работал египетский шпион
У ЕС опять нет бюджета - его заблокировали Польша и Венгрия
Искать преступников будет ИИ, если правительство даст на них денег МВД
Прозрение нардепа: пусть Крым будет с Россией - ему там лучше
Военно-морской охват России расширяется новой африканской базой
Врачи "воскресили" американца через 45 минут после остановки сердца
Последние материалы
Редкое, но опасное заболевание: синдром VEXAS
Из московской осени Волочкова с новым любимым сбежала на Мальдивы
Bloomberg: в 2021 году доллар может рухнуть на 20%
Аскольд Запашный экстренно госпитализирован. Не COVID
Мишустин: с 1 января начинаем оптимизацию штата госслужащих
В пресс-службе Меркель 20 лет работал египетский шпион
У ЕС опять нет бюджета - его заблокировали Польша и Венгрия
Искать преступников будет ИИ, если правительство даст на них денег МВД
Прозрение нардепа: пусть Крым будет с Россией - ему там лучше
Военно-морской охват России расширяется новой африканской базой
Популярное
Российский шоу-бизнес
Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна

Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.

Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна
Врач назвал способ остановить пандемию за две недели
Новости медицины
Врач назвал способ остановить пандемию за две недели
Мир. Новости мира
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
Новости Белоруссии
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Любовь Степушова У России нет главного в Молдавии - правды Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов
Комментарии
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Насколько сами турки — тюрки?
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Соловьевские трели от "армянского радио"
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
В Москве на вакцинацию от коронавируса выделят 10 млрд рублей
Конец заморозке? Приднестровский конфликт могут начать решать
"Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников