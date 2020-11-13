Контроль маркировки лекарств снизили, но в аптеках препаратов все равно нет

За производством лекарств и их наличием в регионах будет следить Министерство промышленности и торговли России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы, такое решение было принято на фоне пандемии коронавируса. Такой вопрос был поднят в связи с тем, что в аптеках страны возник дефицит медицинских препаратов. Ранее это связывали с необходимостью маркировки, но после ее упрощения ситуация не изменилась. Что же стало триггером?

Дело не в маркировке

2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое должно упростить порядок работы с мониторингом движения лекарств. Теперь аптеки смогут продавать препараты сразу после того, как система уведомит об их поступлении, без ожидания подтверждения регистрации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что теперь путь лекарств в аптеки заметно облегчен и затруднений больше не наблюдается.

"Министерство промышленности и торговли, курирующее данный вопрос, внесло предложения, в правительстве они утверждены, по системе именно информационной для облегчения движения лекарственных препаратов. Сегодня движение, мы отмечаем, улучшилось значительно", — сказал глава Минздрава.

О том, что система маркировки сейчас не влияет на доступность лекарств, отметили и в пресс-службе Минпромторга. Замглавы Минпромторга Сергей Цыб заявил, что система не препятствует продажам. Однако многих препаратов в аптеке по-прежнему нет. С чем же тогда это связано?

Во всем виноват спрос

Предположительно, дефицит лекарств возник из-за возросшего спроса, в связи с этим цены на лекарства в ближайшее время могут вырасти на 6%. Такой прогноз дает Национальное рейтинговое агентство (НРА). Это вдвое превышает темпы роста рынка. Как отмечает гендиректор сервиса "Мегаптека.ру" Дмитрий Чирков, наблюдается ажиотажный спрос на препараты, которые рекомендованы для лечения COVID-19, ведь заболеваемость коронавирусом в России растет. Люди в панике закупаются впрок.

Как показало исследование, проведенное онлайн-агрегатором среди 13 тыс. аптек, нужные препараты остались лишь в единичных аптеках. Спрос сохраняется к тем препаратам, которые предназначены для борьбы с коронавирусом, даже если они рецептурные и прописываются только при тяжелой форме болезни. В аптеках часто ищут "Арбидол", "Арпефлю", азитромицин, левофлоксацин, дексаметазон, гидроксихлорохин, а также витаминные комплексы и минеральные добавки, такие как C, D и цинк. Хуже всего обстоят дела с гидроксихлорохином, который предназначен для лечения малярии: лишь у 1% продавцов получится его найти.

Из-за лавинообразного спроса фармкомпании не успевают производить продукцию, не справляются с нагрузкой и дистрибьюторы. Предприятия нарастили производство более чем в два раза.

"Спрос на антибиотики этой осенью вырос в шесть раз, а на противовирусные препараты — в 15-18 раз. По отдельным позициям спрос увеличился в 30 раз. Так, "Арбидола" в октябре прошлого года в нашей сети было продано 5 тыс. упаковок. С корректировкой на весну мы к осени закупили 20 тыс. упаковок. Но только за сентябрь-октябрь в наших аптеках было реализовано 50 тыс. упаковок", — говорит глава челябинского "Областного аптечного склада" Андрей Князев.

О том, что дефицит лекарств создают сами граждане, заявили и в комитете здравоохранения Волгоградской области. При нехватке лекарств жители города стали даже скупать барсучий жир, которого нет в методических рекомендациях Минздрава.

Та же ситуация в Белгородской и Калининградской областях. Пока тенденция такова — за пару недель раскупают столько медпрепаратов, сколько ранее хватало на весь осенне-зимний сезон. Как поведала провизор калининградской сети "Новая аптека", возникают проблемы с поставками препаратов "Клексан" и "Ксарелто", поскольку из-за ажиотажа не справляются производственные линии.

"Многих препаратов нет у дистрибьюторов, а если они поступают, то, чтобы успеть ухватить для своих аптек хоть что-то, надо не спать ночами. Это как купить билеты на полет, например, в Париж за €10 по акции. Долго ждешь, ловишь момент, и вот удача, а может, и нет", — прокомментировал владелец другой региональной аптечной сети.

Член правления благотворительного фонда AdVita Елена Грачевв отметила, что есть и другие обстоятельства, которые привели к такой плачевной ситуации. Ведь история с постепенным исчезновением дешевых лекарств началась еще в 2010 году, когда была принята методика расчета максимальных цен Минздравом и Федеральной службой по тарифам. Производители постепенно перестали выходить на торги, в 2019 году было сорвано много аукционов. При этом больницы долгое время держались на старых запасах. Грачева отметила, что к весне 2020-го ситуация уже была близка к катастрофической.

Внесенный в правительство Минздравом проект постановления позволит регулятору предлагать производителю препаратов перерегистрацию цены, что позволит оперативно реагировать на колебания на фармакологическом рынке.