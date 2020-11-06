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Автор Игорь Буккер

От коронабесия излечивают животные инков

В период коронабесия СМИ потчуют обывателя разными чудодейственными средствами и эффективными методиками борьбы с COVID-19. В числе последних числятся антитела ламы, так называемые "нанотела", которые намного меньше человеческих антител и во много раз более эффективны в нейтрализации вируса SARS-CoV-2.

От коронабесия излечивают животные инков

Новое средство от коронавируса

Каким образом исследователи Медицинской школы Питтсбургского университета изобрели новый метод извлечения микроскопических, но чрезвычайно действенных фрагментов антител SARS-CoV-2 из одомашненного еще древними инками животного, преобразовав их в терапевтическое ингаляционное средство для лечения COVID-19?

"Природа — лучший изобретатель, — утверждает основной автор исследования, ведущий научный сотрудник, доцент кафедры клеточной биологии Питтсбургского университета Йи Ши (Yi Sh). — Разработанная нами технология дает возможность исследовать нейтрализующие SARS-CoV-2 нанотела в беспрецедентном масштабе, что позволило нам быстро обнаружить тысячи нанотел с непревзойденным родовым сходством и специфичностью".

Под термином "специфичность" подразумевается свойство пары биологических веществ, к примеру, антитела избирательно взаимодействовать исключительно или преимущественно друг с другом.

Ученые ввели черной ламе по кличке Wally (названной в честь черного лабрадора Уолли, принадлежащего доценту Ши) спайковый белок SARS-CoV-2. Спустя приблизительно два месяца иммунная система млекопитающего вырабатывала зрелые нанотела против вируса.

Преимущества нового метода

Затем ученые вживили вирус SARS-CoV-2 и при этом обнаружили, что всего лишь доля нанограмма может нейтрализовать достаточное количество вируса, чтобы спасти миллионы клеток от заражения. Эти нанотела — одни из наиболее эффективных терапевтических кандидатов в антитела против SARS-CoV-2. В сотни и тысячи раз более эффективные, чем другие нанотела ламы, обнаруженные с помощью тех же методов фагового дисплея, которые десятилетиями использовались для отбора моноклональных антител человека.

Обнаруженные нанотела могут храниться при комнатной температуре на протяжении полутора месяцев, а затем при помощи ингаляции доставлять противовирусные препараты непосредственно в легкие, где они наиболее необходимы. Поскольку SARS-CoV-2 является респираторным вирусом, нанотела могут найти его и зацепиться в дыхательной системе, прежде чем он успеет как-то навредить.

Традиционные антитела против SARS-CoV-2, которые вводятся внутривенно, требуют гораздо большей дозы (поскольку распределяются по всему организму) и обходятся пациентам примерно в $100 тысяч за курс лечения.

"Как вирусолог, я ужасно рад видеть, что задействование причудливости генерации антител ламы может быть преобразовано в создание мощного нанооружия против клинических изолятов SARS-CoV-2", — не скрывает своей радости соавтор исследования, кандидат медицинских наук Поль Дюпрекс (Paul Duprex).

Интернациональная команда исследователей полагает, что обнаруженные ими нанотела используют различные механизмы для блокировки инфекции SARS-CoV-2. Это делает нанотела готовыми для использования в биоинженерии. Например, нанотела, которые связываются с различными частями вируса SARS-CoV-2, могут помочь в том случае, если одна часть вируса мутирует и становится устойчивой к лекарствам.

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Темы covid-19 лама sars-cov-2 антитела коронавирус
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