Ожирение и рак - "крупные" люди в опасности?

Довольно пугающее объяснение опасности развития онкологии у людей, страдающих ожирением, дали ученые из Франции и США.

Они считают, что причиной является большой размер внутренних органов: чем больше клеток, из которых они состоят, тем больше риск возникновения онкологии. На этом, однако, эти специалисты не останавливаются, намереваясь проверить гипотезу еще и на тех людях, у которых просто-напросто рост выше среднего. Согласитесь, пугающий момент, ведь собственный рост можно остановить только необратимым физическим вмешательством.

Стоит ли бояться на самом деле?

"То, что у людей с ожирением больше внутренние органы — это полный бред. Это вы можете спросить у любого врача-узиста, который постоянно имеет дело с полными людьми. Единственное — жировой гепатоз печени. Печень действительно увеличена, но рака печени, насколько я знаю, не бывает. Бывают метастазы в печени, но не сам рак", — прокомментировал заявление врач-диетолог, теле- и радиоведущий Алексей Ковальков.

Однако, по его словам, риск все равно есть, ведь практически у всех больных ожирением имеется превышенное количество инсулина, то есть преддиабет.

"Инсулин, как известно, самый сильный протектор по росту мышц. Его используют даже бодибилдеры, когда пытаются нарастить мышцы. И одновременно на нём раковые клетки растут, как на дрожжах, — говорит Ковальков. — За счет этого человек вынужден есть больше сладостей, углеводов, чтобы хоть что-то попало туда, внутрь клетки, потому что без инсулина не попадает, а к инсулину нечувствительность. То есть образуется углеводная жажда — так называемый симптом, когда человек постоянно хочет есть сладости. Так вот раковые клетки растут быстро, им для роста нужна энергия. Они отбирают ее у соседних клеток, тем самым пожирая их. Есть доброкачественные опухоли, есть злокачественные. Доброкачественные раздвигают внутренние органы и растут как бы в капсуле. Злокачественные клетки прорастают во внутренние органы, замещают те клетки, которые там были, убивают их и растут на их месте".

Таким образом, получается, что чем больше человек ест сахара, тем сильнее он подкармливает рак — уже имеющийся или потенциальный.

"По статистике, каждый житель города Москвы съедает в год от 40 до 70 килограммов только лишь чистого сахара-рафинада, не считая тех углеводов, которые он получает с йогуртами, с фруктами, с кашами и так далее. Это огромное количество углеводов, — отмечает Ковальков. — У нас существует так называемая пирамида питания. Основа этой пирамиды — как раз углеводы. И когда вы заинтересуетесь, кто же придумал такую идиотскую пирамиду питания, вы найдёте, что её придумали не врачи, не диетологи, а Министерство сельского хозяйства США. Но несмотря на эту глупость, пирамидой питания пользуются все диетологи во всех странах мира, и углеводы рассчитываются именно по ней. И все, даже эндокринологи, говорят, что в сутки надо съедать не меньше 350 граммов углеводов".

Врач ссылается на 57-ю ассамблею Всемирной организации здравоохранения, согласно которой больше 60 граммов углеводов в день съедать не стоит. И реальное переедание он связывает с лоббированием, которое ведут производители сахара, эксперт именует их "сахарной мафией", скрывающей от людей реальные данные. Даже во время пандемии коронавируса, по словам Ковалькова, единственной отраслью, наладившей производство, стало производство сахаросодержащих продуктов.

Как считает эксперт, разумной дозой в день является эквивалент четырех яблок, достаточно крупных при этом. И этого будет немало, если ограничить пончики, пирожное и пить кофе и чай без сахара — "как это всегда делалось во всех странах мира".