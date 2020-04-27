Инфодемия коронавируса и будущее российского общества

Социологи и психологи бьют тревогу: по прогнозам экспертов-вирусологов, коронавирусом с разной степенью тяжести со временем переболеют до 70% населения планеты, а вот инфодемия вокруг вируса затронет абсолютно каждого. Как изменится наше общество после пандемии и как справиться с давлением на собственную психику, рассказывает политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская.

Сегодня вопросы здоровья отдельного человека и выживания всего человечества — это не абстрактная задача для каких-то общественных или государственных организаций, а реальная проблема, которая стоит перед каждым из нас. Её уникальность в том, что масштаб угрозы равен общему количеству населения земного шара, и эта угроза чрезвычайна по последствиям в самых разных сферах. С такой ситуацией в современной истории человечество еще не сталкивалось. И этот общий кризис для каждого жителя Земли неизбежно преломляется в кризис личностный.

Как никогда остро перед каждым из нас встали вопросы выбора собственного поведения и отношения к окружающему, осознания и отстаивания личностных границ. Прежние правила перестают действовать, какой будет жизнь, что будет считаться нормой, с какими проблемами придется столкнуться и как их решать — все это сейчас неизвестно.

Соответственно, возникает главный вопрос для всех и каждого: каковы реальные возможности и конструктивные перспективы преодоления трудной жизненной ситуации? И поиски ответа на него осложняются тем, что состояние неопределённости социальных процессов перешло в разряд "тотальная неопределенность" и породило массу переживаний от растерянности, тревоги, фрустрированности до многочисленных и стойких страхов. Здесь также следует учитывать, что инфодемия, которая сопровождает вспышку коронавируса, является причиной эскалации всех внутренних перестроек, которые сегодня с нами происходят, и, бесспорно, обостряет стресс от всего происходящего как вовне, так и внутри нас.

Почему основной урон, нанесенный обществу, связывают именно с инфодемией?

О последствиях инфодемии говорить пока преждевременно, как и предметно оценивать итоги эпидемии коронавируса и в социальном, и в экономическом плане. Однако предварительные результаты "накачки" страха и усиления давления на психику людей очевидны. Неконтролируемый поток негативной информации расшатывает психологическое состояние людей и в буквальном смысле калечит жизни. У меня в окружении несколько человек потеряли работу из-за страха выходить из дома. И таких случаев у нас в стране немало: организации разрешили работу, а человек боится туда идти. Есть варианты, когда родители, совместно проживающие со взрослыми детьми, не выпускают своего сына или дочь из квартиры на работу, так как боятся, что они "принесут заразу" и в семье все заболеют и умрут.

Вариант соблюдения правил безопасности в таких ситуациях даже не рассматривается — в основе поведения лежит неконтролируемый страх, и логика здесь бессильна. Страх — это реакция организма, возникающая в ситуации угрозы, имеющая глубинную инстинктивную природу, его первоочередная цель — обеспечить выживание. Однако страх блокирует возможность рационально осмысливать происходящее. Но именно ситуация кризиса является проверкой на здравомыслие.

Принято выделять два типа кризисных ситуаций в зависимости от того, какую возможность они оставляют для человека в последующей жизни.

При кризисе 1 типа сохраняется шанс возвращения к прежней жизни после серьезных потрясений и трансформаций.

При кризисе 2 типа, к которому относится текущая ситуация с коронавирусом, прежние жизненные планы теряют свою актуальность, оказываются полностью перечеркнутыми.

Единственный выход из положения — изменение самой личности, ее адаптация на глубинных уровнях к произошедшему. К сожалению, адаптация в период кризиса — дело очень непростое, чаще происходит фиксация на проблемных ситуациях или событиях, которые воспринимаются как непреодолимые сложности. В результате формируется или усиливается негативное самоотношение, отчуждение в сфере межличностных отношений, происходит потеря субъективного контроля и связей с внешним миром.

Выход из этой ситуации

Природой предусмотрены две основных реакции в угрожающих, критических ситуациях: "вступить в борьбу" или "убежать". Соответственно, чтобы отреагировать на угрозу, организм выбирает, как действовать: бороться, если достаточно внутренних ресурсов, сил и решимости для действий, или бежать, устраниться от угрозы, если ресурсов и сил мало, а верх берет эмоция страха.

Если человек не сумел сориентироваться и опасность начинает субъективно восприниматься как непреодолимая, то происходящее начинает восприниматься отстраненно, как будто эти события касаются кого-то другого. Это помогает человеку справиться с опытом, который непереносим для него на данный момент, дает передышку для оценки ситуации, внешних условий, внутренних ресурсов и возможностей.

И тут нужно помнить, что на эмоциональном уровне реакция на стрессовые ситуации может быть не только негативной, вызывающей страх, тревогу. Вызванная кризисом неопределенность может переживаться человеком и как своеобразный вызов, и это намного более щадящая для организма реакция. Но прежде всего, нужно понимать — ситуация меняется, развивается, и всем нам предстоит меняться вместе с ней, приспосабливаться, искать себя в новых условиях. Прошлое нужно оставить прошлому. А сейчас собирать все свои ресурсы — внешние и внутренние, чтобы успешно пройти период неопределенности.

Поддерживайте контакты с людьми, которые являются для вас ресурсом, благо, что нынешнее развитие технологий предоставляет для этого массу возможностей. Поддерживайте здоровье, укрепляйте иммунитет всеми доступными способами. Обновляйте свои навыки и знания. Мы с вами неоднократно проходили через сложные ситуации и сейчас пройдем, справимся. И страна справится, и это не подлежит никаким сомнениям.