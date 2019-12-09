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Автор Владан Джурич

Основные причины, почему увеличились лимфоузлы

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Увеличение лимфоузлов характерно при воспалительном процессе и заражении бактерией. Очень часто лимфоузлы могут увеличиваться как оба сразу, так и только один. Врачи рассказали об основных причинах увеличения лимфоузлов.

Известно, что лимфоузлы выступают в качестве основного компонента иммунной системы. Также лимфоузлы входят в состав лимфатической системы. Сами по себе узлы имеют ткань, которая содержит клетки лимфоцитов. Роль лимфоузлов — защита от проникновения инородных веществ в организм.

При попадании злокачественных микроорганизмов лимфатическая система активизирует фильтрационный процесс, который уничтожает угрозу. Принцип работы узлов завязан на процессе переноса иммунных клеток по организму.

Лимфоузлы располагаются на шее, в паху, на сгибах конечностей и особенно в брюшной полости.

Увеличение узлов лимфатической системы происходит в ходе реагирования иммунной системы на патогенные бактерии. Увеличение лимфоузлов более чем на один сантиметр называется лимфаденопатией.

При таком состоянии могут увеличиваться один или сразу целая группа узлов. На узлах потенциально существует возможность образования гноя в результате воспалительного процесса лимфоузлов.

Различают два состояния — лимфаденопатию и лимфаденит. Они имеют разные симптомы, но оба приводят к увеличению лимфоузлов.

К симптомам лимфаденопатии относят плотные узлы, при которых не повышается температура и отсутствуют болевые ощущения. При лимфадените кожа в месте заболевания становится горячей, меняет цвет и вызывает боль в области воспаления.

Лимфатические узлы могут увеличиваться вследствие попадания в организм патологических клеток. Другими словами, увеличение узлов происходит по причине инфицирования бактериями, инфекциями, травм и аллергического состояния.

Практика показывает, что самая распространенная причина увеличения лимфоузлов — попадание инфекции, сред которых ОРВИ, болезни лор-органов, сифилис, ВИЧ и другие.

Узлы увеличиваются в зависимости от места воспалительного процесса. Чаще всего это происходит в области шеи, челюсти и ушей. Это говорит о воспалении лор-органов, поражения зубов кариесом и развитии опухоли.

Если увеличение происходит в области подмышек и молочных желез, то это говорит о развитии опухоли. Она может быть как доброкачественной, так и злокачественной.

Изменение размера узлов в локтевых областях говорит о возможном нарушении работы суставов. Если узлы увеличились в паху, то это говорит о венерических заболеваниях.

Воспалительные процессы на шее и в области конечностей не представляют большой опасности и могут быть вылечены сами собой. В других ситуациях необходимо обращение к врачу-терапевту. При воспалении запрещается делать компрессы и массажи в местах увеличения узлов.

Фото:twitter.com

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Основные причины, почему увеличились лимфоузлы
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