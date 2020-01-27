11 продуктов, которые защищают от рака и устраняют канцерогены

Связь между едой и здоровьем человека доказана давно в огромных количествах научных работ, проведенных самыми именитыми институтами мира.

В век, когда рак становится весьма распространенным заболеванием и резко "молодеет", следует знать как себя можно защитить от опасной болезни при помощи еды — самого, пожалуй, доступного метода, кроме, разве что, отказа от вредных привычек.

Итак, продукты, способные защитить от рака:

1. Продукты, с клетчаткой

Их очень большой перечень. Это

овощи,

фрукты,

цельное зерно и продукты из него,

бобовые,

любая листовая зелень.

Употребление этой пищи регулярно защитит от риска возникновения рака толстой и прямой кишки.

2. Фрукты и овощи

Их систематическое употребление может предотвратить возникновение опухолей во рту, возникновения рака глотки и гортани, а также защитит пищевод и желудок благодаря наличию большого количества антиоксидантов и целого ряда витаминов и минералов.

Все они борются со свободными радикалами — виновниками "поломки" ДНК клеток, что часто и становится причиной их перерождения в злокачественные.

Кроме того, фрукты и овощи помогают держать вес тела, не давая ему увеличиваться, что также является залогом здоровья.

3. Овощи из семейства крестоцветных — защита от рака

Есть любые виды капусты просто необходимо, так как они содержат множество противораковых компонентов и на основе их вытяжек делают препараты для борьбы с доброкачественными новообразованиями.

Кроме капусты и любых ее видов, в мощный антираковый перечень входят репа, редис, горчица и руккола, которые уничтожают канцерогены.

4. Луковое семейство

Обычный лук, красный сладкий лук, зеленый лук, лук-порей считаются защитниками желудка и легких от возникновения опухолей благодаря наличию серы, которая и придает им своеобразный запах.

В желудке они создают защитные ферменты, которые выводят канцерогены из организма, а наличие в луке вещества кверцетин станет щитом от возникновения рака легких.

К остропахнущим антиракам относится и чеснок, систематическое употребление которого защитит от рака толстой кишки и рака прямой кишки.

В нем высокое содержание аллицина — соединения серы, которая и защищает от возникновения злокачественных патологий и способной остановить их рост в случае развития.

Кроме того, чеснок способен снимать воспалительные процессы, если таковые есть в организме.

5. Овощи и фрукты с ликопином

От рака легких защищают овощи, содержащие ликопин:

помидоры,

арбузы,

дыни,

грейпфруты.

Эти продукты предотвращают и защищают от рака простаты. Считается, что ликопин обладает мощными антиоксидантными способностями. А также ингибирует пролиферацию раковых клеток, улучшает иммунную систему. Подобно чесноку, уменьшает воспалительные процессы в организме.

6. Овощи и фрукты, богатые витамином С

Такие продукты, как:

перец,

капуста,

цветная капуста,

брюссельская капуста,

горчица,

брокколи,

шпинат,

помидоры,

цитрусовые,

киви,

гуава,

смородина,

малина,

шиповник и

клубника.

Они особенно эффективно предотвращают рак пищевода.

Витамин С, также называемый аскорбиновой кислотой, является водорастворимым антиоксидантом. В результате играет важную роль в нейтрализации свободных радикалов в водянистой части тканей нашего тела. Ягоды особенно богаты витамином С.

7. Продукты с селеном

Вещество селен давно известен ученым как мощный антирак.

Он содержится в необходимых количествах в

бразильских орехах,

семечках,

фисташках,

огурцах,

чесноке,

грибах,

яичных желтках,

минтае.

Селен работает по всему организму, однако самое сокрушительное его воздействие направлено против рака простаты у мужчин.

8. Продукты, содержащие фолиевую кислоту

Это большой перечень продуктов из цельного зерна, а также практически все зеленые листовые овощи и свекла.

Все они — защита от рака поджелудочной железы благодаря большому количеству фолиевой кислоты, которая, как научно доказано, задерживает канцерогенные гены и предотвращает трансформации из нормальной клетки в злокачественную.

9. Продукты с кальцием

Капуста, брокколи, орехи миндаля, семена кунжута и шпинат предотвращают рак толстой кишки и рака прямой кишки, в том числе и разрушая раковые клетки в последней.

Важно: было обнаружено, что высокое потребление кальция — 1500 мг или более в день-связано с повышенным риском рака простаты у мужчин. Однако, это очень высокое количество кальция, которая вряд ли будет поступать в организм с продуктами питания.

10. Оливковое масло

Высокое потребление оливкового масла является отличительной чертой традиционной средиземноморской диеты и связано с более низкой заболеваемостью раком, включая рак толстой кишки и прямой кишки по сравнению с другими западными странами.

11. Куркума

Эта приправа, которую просто обожают в Индии считается там же и основой долголетия и здоровья.

Множество научных работ подтвердили популярную индийскую теорию, выяснив, что и сама куркума и ее экстракты могут ингибировать раковые процессы и развитие рака

кожи,

желудка,

двенадцатиперстной кишки,

языка,

толстой кишки,

молочной железы,

простаты.

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