Связь между едой и здоровьем человека доказана давно в огромных количествах научных работ, проведенных самыми именитыми институтами мира.
В век, когда рак становится весьма распространенным заболеванием и резко "молодеет", следует знать как себя можно защитить от опасной болезни при помощи еды — самого, пожалуй, доступного метода, кроме, разве что, отказа от вредных привычек.
1. Продукты, с клетчаткой
Их очень большой перечень. Это
Употребление этой пищи регулярно защитит от риска возникновения рака толстой и прямой кишки.
2. Фрукты и овощи
Их систематическое употребление может предотвратить возникновение опухолей во рту, возникновения рака глотки и гортани, а также защитит пищевод и желудок благодаря наличию большого количества антиоксидантов и целого ряда витаминов и минералов.
Все они борются со свободными радикалами — виновниками "поломки" ДНК клеток, что часто и становится причиной их перерождения в злокачественные.
Кроме того, фрукты и овощи помогают держать вес тела, не давая ему увеличиваться, что также является залогом здоровья.
3. Овощи из семейства крестоцветных — защита от рака
Есть любые виды капусты просто необходимо, так как они содержат множество противораковых компонентов и на основе их вытяжек делают препараты для борьбы с доброкачественными новообразованиями.
Кроме капусты и любых ее видов, в мощный антираковый перечень входят репа, редис, горчица и руккола, которые уничтожают канцерогены.
4. Луковое семейство
Обычный лук, красный сладкий лук, зеленый лук, лук-порей считаются защитниками желудка и легких от возникновения опухолей благодаря наличию серы, которая и придает им своеобразный запах.
В желудке они создают защитные ферменты, которые выводят канцерогены из организма, а наличие в луке вещества кверцетин станет щитом от возникновения рака легких.
К остропахнущим антиракам относится и чеснок, систематическое употребление которого защитит от рака толстой кишки и рака прямой кишки.
В нем высокое содержание аллицина — соединения серы, которая и защищает от возникновения злокачественных патологий и способной остановить их рост в случае развития.
Кроме того, чеснок способен снимать воспалительные процессы, если таковые есть в организме.
5. Овощи и фрукты с ликопином
От рака легких защищают овощи, содержащие ликопин:
Эти продукты предотвращают и защищают от рака простаты. Считается, что ликопин обладает мощными антиоксидантными способностями. А также ингибирует пролиферацию раковых клеток, улучшает иммунную систему. Подобно чесноку, уменьшает воспалительные процессы в организме.
6. Овощи и фрукты, богатые витамином С
Такие продукты, как:
Они особенно эффективно предотвращают рак пищевода.
Витамин С, также называемый аскорбиновой кислотой, является водорастворимым антиоксидантом. В результате играет важную роль в нейтрализации свободных радикалов в водянистой части тканей нашего тела. Ягоды особенно богаты витамином С.
7. Продукты с селеном
Вещество селен давно известен ученым как мощный антирак.
Он содержится в необходимых количествах в
Селен работает по всему организму, однако самое сокрушительное его воздействие направлено против рака простаты у мужчин.
8. Продукты, содержащие фолиевую кислоту
Это большой перечень продуктов из цельного зерна, а также практически все зеленые листовые овощи и свекла.
Все они — защита от рака поджелудочной железы благодаря большому количеству фолиевой кислоты, которая, как научно доказано, задерживает канцерогенные гены и предотвращает трансформации из нормальной клетки в злокачественную.
9. Продукты с кальцием
Капуста, брокколи, орехи миндаля, семена кунжута и шпинат предотвращают рак толстой кишки и рака прямой кишки, в том числе и разрушая раковые клетки в последней.
Важно: было обнаружено, что высокое потребление кальция — 1500 мг или более в день-связано с повышенным риском рака простаты у мужчин. Однако, это очень высокое количество кальция, которая вряд ли будет поступать в организм с продуктами питания.
10. Оливковое масло
Высокое потребление оливкового масла является отличительной чертой традиционной средиземноморской диеты и связано с более низкой заболеваемостью раком, включая рак толстой кишки и прямой кишки по сравнению с другими западными странами.
11. Куркума
Эта приправа, которую просто обожают в Индии считается там же и основой долголетия и здоровья.
Множество научных работ подтвердили популярную индийскую теорию, выяснив, что и сама куркума и ее экстракты могут ингибировать раковые процессы и развитие рака
Фото:vk.com
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