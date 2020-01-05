Может ли жвачка быть полезной для организма? Оказывается, да!

Несет ли хоть какую-нибудь пользу жевательная резинка, оберегает ли она зубы от патологических процессов или все это выдумки? Эти вопросы мучают многих людей. На одной чаше весов реклама, которая внушает нам, что жвачка — хорошо, но мы же знаем, что рекламе нельзя доверять на все 100%.

Мнение стоматологов и плюсы жвачки

Специалисты зуботехнического дела в один голос твердят, что эту сладкую резинку рекомендуется жевать каждый раз после еды на протяжении 15 минут. В общем-то, в данном случае она полезна.

Выделяют два самых главных полезных действия жвачки:

1. Она стимулирует очищение ротовой полости с помощью слюноотделения, смывающего частички пищи и кислот с зубного покрытия.

2. Жвачка осуществляет механическую чистку. Крупные остатки продуктов питания, спрятавшиеся между зубов, приклеиваются к резинке и, соответственно, выбрасываются.

Но вместе с этим следует помнить, что жевательная резинка никогда не сможет стать полноценной заменой зубной щетки. Для удовлетворительной гигиены нужна и щетка, и зубная нить, и, в некоторых случаях, ирригатор (приспособление для самостоятельного проведения гигиенической процедуры).

К другим полезным свойствам можно отнести и способности жвачки оказывать поддержку жевательным мышцам, улучшать кровоток в пародонте (ткани, обволакивающие зуб) и освежать ротовую полость после еды.

Кому противопоказано и минусы

Специалисты напоминают, что нельзя чрезмерно часто жевать резинку людям, страдающим от разного рода недугов пародонта, из-за которых у человека расшатываются зубы. Беда в том, что в таких ситуациях происходит нарушение фиксации зубов в лунке, и они становятся неустойчивыми. Применяя жвачку, их стойкость можно нарушить еще сильнее.

Кроме того, жвачку рекомендуется не жевать на начальных этапах недугов, когда зубы еще крепко "сидят" в лунке. Первым симптомом данных болезней может быть кровоточивость десен. Известный факт, что это происходит довольно часто. И, если это мучает человека, то нужно обратиться к стоматологу, чтобы вовремя диагностировать болезнь, и начать лечение.

Механическое воздействие резинки на зубы и соответствующие мышцы нельзя недооценивать. В медицинской научной литературе рассказывается о следующих последствиях, которые могут быть вызваны жвачкой:

повреждение пломб, мостов и коронок;

синдром височно-нижнечелюстного сустава;

сильное развитие жевательных мышц;

повышение степени содержания ртути в организме у людей с пломбами из амальгамы.

Фото: mag.103.by