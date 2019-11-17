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Автор Александра Балан-Сенчук

Преэклампсия - основная причина смертности матери и ребенка

Здоровье

Преэклампсия - это опасное состояние, которое затрагивает около 5% всех беременных женщин и может причинить существенный вред матери и плоду.   

Это быстро прогрессирующее состояние характеризуется высоким кровяным давлением и наличием белка в моче. У пострадавших женщин могут также появиться другие симптомы, такие как внезапное увеличение веса, головные боли, отеки, боли в животе, тошнота, изжога, усталость и нарушения зрения.

Преэклампсия: чем тяжелее состояние, тем больше риск для матери и ребенка

Преэклампсия обычно отмечается в течение некоторого времени во время средней и поздней беременности и может продолжаться до шести недель после родов. В некоторых редких случаях состояние развивается до 20 недель беременности. Чем тяжелее состояние, тем больше риск для матери и ребенка.

Преэклампсия и другие гипертонические заболевания во время беременности являются основной причиной заболеваний и смертности матерей и детей. По оценкам, во всем мире на эти расстройства ежегодно приходится около 76 000 случаев материнской смерти и 500 000 случаев смерти младенцев.

Важно, чтобы преэклампсия диагностировалась и лечилась надлежащим образом, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания до эклампсии, опасного для жизни осложнения, которое подвергает мать риску приступа, инсульта и даже смерти.

Причины преэклампсии

Точные причины этого состояния не до конца понятны. Тем не менее, существует несколько гипотез относительно патологии, которая, как известно, связана с проблемной плацентой.

Во время здоровой беременности развиваются новые кровеносные сосуды, чтобы обеспечить достаточное количество крови, направляемой в плаценту, чтобы она могла питать плод. Однако при преэклампсии эти кровеносные сосуды развиваются неправильно, что ограничивает количество кислорода и питательных веществ, передаваемых ребенку. 

Кровяное давление матери также повышается и в конечном итоге повреждает кровеносные сосуды в почках, которые затем пропускают белок в мочу (протеинурия). Недостаточное кровоснабжение ребенка может повлиять на его рост и развитие, и дети, рожденные от матерей с таким заболеванием, часто меньше нормальных.

Считается, что причины возникновения сосудистых нарушений в плаценте включают как генетические, так и экологические факторы. Несколько генов исследуются на их причастность к преэклампсии, и женщины, как известно, находятся в большем риске заболевания, если есть семейная история заболевания. Считается, что такие факторы, как диета, ожирение и иммунные реакции, также играют роль в патологии. 

Факторы риска преэклампсии

Хотя у любой беременной женщины может развиться преэклампсия, определенные факторы связаны с повышенным риском развития этого заболевания. Они включают:

  • Возраст старше 40 лет или до 20 лет (подросток).
  • Предыдущую историю преэклампсии или эклампсии.
  • Семейную историю преэклампсии.
  • Тучность.
  • Высокое кровяное давление до беременности.
  • Беременность с использованием донорской яйцеклетки или спермы.
  • Наличие диабета, ревматоидного артрита или системной красной волчанки.
  • Первую беременность.

Профилактика преэклампсии

Некоторые исследования показывают, что регулярный прием низких доз аспирина может помочь предотвратить преэклампсию у женщин с повышенным риском заболевания. Национальный институт здравоохранения и клинического мастерства предлагает женщинам с повышенным риском принимать 75 мг аспирина каждый день с 12 недель беременности до рождения ребенка.

Фото: мама-и-я.феникс-фарма.рф

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Преэклампсия - основная причина смертности матери и ребенка
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