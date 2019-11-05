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Автор Татьяна Питерякова

Почему человек чихает, дергается во сне, потягивается и покрывается гусиной кожей

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Человеческий организм уникален. В нем находится много сложных систем, которые пока полностью не изучены. К примеру, система защиты регулярно спасает организм от негативного влияния внешних факторов.

Зевота

Когда человеческий мозг перегревается, возникает желание зевнуть, из-за этого организм охлаждается. Об этом рассказывают ученые, хотя многие с ними до сих пор не согласны, считая, что человек зевает, потому что ему недостает кислорода.

Чихание

Чихание происходит в тот момент, когда на слизистых оболочках носа собираются пыль, аллергены, микробы и иные раздражители. Таким образом организм избавляется от вредного "мусора".

Потягивания

Известные всем «потягушки» готовят организм к дневным физическим нагрузкам. Благодаря потягиванию мышцы согреваются, нормализуется кровоснабжение, а настроение у человека становится лучше.

Икота

Икота зачастую связана с быстрым употреблением пищи, плохим пережевыванием, а также перееданием. Диафрагма с желудком связывает блуждающий нерв, который раздражается во время вышеприведенных нарушений. Это приводит к небольшому сбою в организме, характеризующемуся икотой.

Ночные судороги

Обычно судороги застают человека врасплох во время сна. Тело резко дергается, а мышцы сжимаются с невероятной силой, из-за чего человек нередко пугается и вскакивает с постели.

Это связано с тем, что в период засыпания падает частота дыхания, а пульс сильно замедляется. В итоге происходит сильное расслабление мышц. Мозг отрицательно реагирует на это состояние, стараясь восстановить организм. Проще говоря, оно воспринимается им как смерть, поэтому мозг старается спасти своего «хозяина».

Морщинистая кожа на пальцах

В идеале на пальцах рук должна быть гладкая кожа, что очень важно для осязания. Если же тело подвергается повышенной влажности, организм расценивает это как опасность, ведь поверхность кожи может стать скользкой.

Затем она трансформируется, что усиливает возможность удержания пальцев на гладкой поверхности. Таким образом кожа «показывает» свою защитную реакцию.

Частичная потеря памяти

Если человек забывает неприятные моменты своей жизни, это считается нормой, так организм выполняет защитную функцию. Мозг полностью устраняет из памяти неприятные моменты, чтобы не расстраивать человека плохими воспоминаниями.

Гусиная кожа

Гусиная кожа появляется для того, чтобы через поры тепло выделялось не так быстро. Благодаря этому тело нагревается скорее, а происходит это в случае значительного повышения температуры.

Оказывается, многим явлениям в нашем организме есть научное объяснение. Икаем, потягиваемся и совершаем другие неосознанные действия мы для того, чтобы наш организм был защищен при возникновении разных неприятных для него причин.

Фото: fmclinic.ru

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Почему человек чихает, дергается во сне, потягивается и покрывается гусиной кожей
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