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Автор Татьяна Питерякова

Сидеть со скрещенными ногами и спать с грелкой вредно для здоровья

Здоровье » Ваше здоровье print

Часто в жизни нас поджидают неблагоприятные факторы, которые кажутся безвредными, и даже полезными. Однако на самом деле они наносят вред здоровью. Так, оказывается, кормить голубей небезопасно.

Сидеть со скрещенными ногами

Многим людям удобно сидеть, скрестив ноги. Постепенно это превращается в привычку, которая, по мнению врачей, может быть опасна для здоровья.

При скрещивании ног сдавливаются сосуды и нервные окончания. Из-за этого повышается кровяное давление, а также возрастает риск варикоза и повреждений периферических нервов.

Кормить уличных птиц

Многие люди с детьми кормят уличных воробьев и голубей. Они считают, что тем самым делают благое дело. Однако такое «общение» с пернатыми может негативно отразиться на их здоровье.

Городские птицы являются переносчиками разных болезней, в том числе орнитоза. Вероятность заболевания составляет 50%. Также птицы являются переносчиками сальмонеллеза, туляремии, листериоза, токсоплазмоза и т. д.

Носить дешевые солнцезащитные очки

При производстве некоторых очков используется дешевый пластик. Такое изделие обычно плохо спасает глаза от солнца, что может привести к ожогу сетчатки.

При прикрытии глаз темными линзами зрачки становятся шире, а низкокачественный пластик пропускает лучи солнца. В результате в глаза попадает значительная доза ультрафиолета. Поэтому пользоваться дешевыми очками опаснее, чем ходить вовсе без них. Из-за ожога сетчатки нередко развивается катаракта, а иногда и злокачественные опухоли.

Пить много воды

Многие думают, что чем больше воды они пьют, тем лучше. Однако ученые установили, что потребность в жидкости для каждого человека индивидуальна. И недостаток, и избыток воды по-своему вредны.

Если человек активно занимается спортом, ему нужно больше жидкости. Однако если у него диагностированы проблемы с почками или сердцем, количество воды нужно снизить. Просто следует прислушаться к организму: если пить не хочется, не нужно себя заставлять. Иначе почки могут серьезно пострадать.

Применение грелок

При приступах острой боли многие применяют теплую грелку. Однако такое самолечение может быть опасным. Если причина боли не установлена, самолечением лучше не заниматься.

Боли в животе тоже не являются поводом для ее применения. Это может быть опасно при аппендиците, кровотечениях и холецистите. Воздействие тепла может осложнить эти проблемы со здоровьем. К месту ушиба или травмы также грелка не прикладывается. Боль, спровоцированную опухолью, греть тоже не рекомендуется, тем более оставлять ее на всю ночь.

Оказывается, не все так безопасно: из-за кормления голубей можно подхватить сальмонеллез, а употребление большого количества воды часто провоцирует проблемы с почками. Поэтому лучше посоветоваться с врачом, прежде чем что-то предпринимать в отношении своего здоровья.

Фото: fotostrana.ru

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Темы привычки самолечение заболевания вред здоровью неблагоприятные факторы
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Сидеть со скрещенными ногами и спать с грелкой вредно для здоровья
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