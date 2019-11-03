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Автор Александра Балан-Сенчук

Способы лечения рака шейки матки

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Лечение рака шейки матки осуществляется многопрофильной командой, специалистов: онкологов, психологов, рентгенологов и т. д.

План лечения

Режим и план терапии зависит от множества факторов. Некоторые из них включают в себя:

  • Стадию заболевания.
  • Возраст пациента и желание будущего деторождения.
  • Общее состояние больного.
  • Личные предпочтения пациента.

Рекомендации, основанные на стадиях рака

  • Стадия 0 - это самая начальная (предраковая) стадия. Любые обнаруженные аномальные клетки удаляются. Это можно сделать разными способами, в том числе с помощью лазеров для выжигания клеток или очень холодного инструмента для их замораживания (криотерапия).
  • При 1-ой стадии заболевания хирургия является первым и основным выбором. Шейка матки удаляется целиком или частично. Перспектива полного излечения обычно достаточно хороша.
  • Этапы 2 и прогрессирующий рак: после операции проводится лучевая терапия, чтобы убить остатки раковых клеток. Перспектива излечения считается умеренной.
  • Стадия 3 и начало 4-ой стадии рака: лучевая терапия сочетается с химиотерапией. Полное излечение менее вероятно для данной стадии рака шейки матки.
  • Стадия 4 прогрессирующего рака - здесь операция сопровождается как химиотерапией, так и лучевой терапией. Лечение маловероятно для четвертой стадии рака шейки матки.
  • Паллиативная помощь - обычно предоставляется при запущенных формах рака, чтобы максимально облегчить симптомы, вероятность излечения очень мала.

Методы лечения

Применяются следующие методы лечения рака шейки матки:

Удаление диспластических или аномальных клеток

Этот метод обычно применяется для предраковых состояний. Лазерная терапия использует лазер или специальные световые лучи, чтобы уничтожить аномальные клетки. Криотерапия или холодная коагуляция замораживает аномальные клетки и убивает их. Биопсия конуса удаляет аномальные клетки с помощью фиктивной операции.

Хирургия

Существует три основных типа хирургии рака шейки матки. Одним из них является радикальная трахелэктомия, при которой шейка матки, окружающие ткани и верхняя часть влагалища удаляются, но матка остается на месте. Лимфатические узлы из таза также могут быть удалены.

При радикальной гистерэктомии удаляются как шейка матки, так и матка. Операция может сопровождаться курсом лучевой терапии, чтобы предотвратить возвращение рака.

Третья и наиболее обширная операция называется тазовое расширение, при котором удаляются шейка матки, влагалище, матка, мочевой пузырь, яичники, маточные трубы и прямая кишка.

Радиационная терапия

Она используется на ранней стадии рака и сочетается с хирургическим вмешательством на втором этапе и с химиотерапией, а также с хирургическим вмешательством на третьем и четвертом этапах рака шейки матки. Лучевая терапия обычно не сочетается с хирургическим вмешательством из-за более высокого риска побочных эффектов.

Курс лучевой терапии обычно длится от пяти до восьми недель. Лучевая терапия имеет несколько побочных эффектов, поскольку она также разрушает окружающие здоровые клетки. Некоторые из побочных эффектов облучения при раке шейки матки включают боль при мочеиспускании, диарею, кровотечение из влагалища и/или прямой кишки, усталость, тошноту, кожные раны, сужение влагалища, приводящее к болезненному общению, бесплодию, менопаузе и повреждению кишечника и мочевого пузыря.

Химиотерапия

Химиотерапия может сочетаться с лучевой терапией и хирургическим вмешательством на 3 и 4 стадиях рака шейки матки. Она помогает замедлить прогрессирование рака и облегчить симптомы. Побочные эффекты большинства химиопрепаратов включают тошноту, диарею, язвы во рту, слабость, анемию, склонность к кровотечениям, склонность к инфекциям, выпадение волос, потерю аппетита.

Фото:medhelp.moscow

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