Женщины должны быть осторожны в приеме добавок тестостерона

Несмотря на маркетинг, который продвигает тестостерон как панацею для организма, женщины должны быть осторожны в приеме добавок.

Когда вы слышите «низкий уровень тестостерона», вы, вероятно, думаете о мужском здоровье. Но женщинам на самом деле также необходимо небольшое количество тестостерона, как одного из гормонов, поддерживающих нормальное настроение, уровень энергии, сексуальное влечение и другие функции организма.

Маркетологи утверждают, что низкий тестостерон может быть причиной низкого сексуального влечения у женщин, и что проблема легко решается с помощью заместительной гормональной терапии. Насколько оправданы такие заявления?

Тестостерон и прогестерон

Скорее всего, если вы приняли противозачаточную таблетку, вы уже приняли очень маленькую дозу производного тестостерона. Он называется прогестероном в инструкции, но на самом деле он является производным тестостерона.

Тестостерон, часть класса гормонов, известных как андрогены, образуется из яичников и надпочечников. Даже женщины, у которых удалены яичники, вырабатывают достаточное количество тестостерона из надпочечников для удовлетворения своих потребностей.

Таким образом, в то время как мужчины с низким тестостероном сталкиваются с низким уровнем энергии, сексуальным влечением, плохим настроением и изменениями сна, женщины не испытывают такие симптомы. Низкий уровень тестостерона не сильно беспокоит женщин.

Это важно знать, потому что женщины могут быть убеждены рекламой различных продуктов, содержащих тестостерон, которые им на самом деле не нужны.

Тем не менее тестостерон играет определенную роль в женском организме.

Поддержание сексуального влечения

После менопаузы женщины могут испытывать снижение сексуального влечения. Это низкое половое влечение может быть результатом снижения уровня тестостерона. Некоторые женщины используют пластыри тестостерона, чтобы решить эту проблему. Однако для лечения сниженного либидо требуется больше, чем просто тестостерон. Терапия и креативность также могут помочь улучшить вашу сексуальную жизнь.

Здоровье костей

Правильный баланс тестостерона способствует росту и укреплению костей, в то время как слишком много или слишком мало этого гормона может им повредить. Добавка тестостерона после менопаузы может помочь некоторым женщинам поддерживать здоровье костей.

Сохранение когнитивного здоровья

Изменения в познании и когнитивная усталость могут быть связаны с изменением уровня гормонов. Коррекция уровня тестостерона может помочь предотвратить когнитивную усталость, согласно исследованиям в области гинекологической эндокринологии.

Фото: totaltclinic.com

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