Гранат, малина и другие продукты, которые укрощают бушующие гормоны

Каждая женщина, что уж скрывать, испытывала внезапные перепады настроения во время ПМС. Но совсем необязательно объедаться шоколадом и пить лекарства, чтобы избавиться от этой напасти. Есть растительные средства, способные мягко помочь женскому организму пережить эти непростые дни.

Гранат

В составе этого фрукта содержатся эстрогеноподобные вещества. Поэтому употребление граната значительно выравнивает гормональный фон женщины. Кроме того, в гранате содержится много железа. Оно необходимо женскому организму для восстановления уровня гемоглобина. Много железа содержится также в красном мясе, красной фасоли, гречке, крапиве и ярко-зеленых листьях растений. Если гранат молодой, косточки можно не выплевывать. Они улучшают моторику кишечника.

Малина

Это природное обезболивающее. Малина снимает спазмы и обладает противовоспалительным свойством. Эту ягоду лучше всего употреблять в свежем или замороженном виде по утрам на протяжении каждого дня менструации. Чтобы превратить малину не просто в полезный, но еще и вкусный завтрак, приготовьте смузи. Спелый банан, столовую ложку семени льна, две чайные ложки какао-порошка и половину стакана малины смешайте в блендере. Если любите более жидкий напиток, добавьте в него воду, молоко или сок. Получается коктейль для женской красоты и здоровья.

Лаванда

Прекрасное успокаивающее средство. Ее можно употреблять в качестве пряной добавки к еде, заваривать чай. Можно использовать масло лаванды. Добавлять его в лосьон для лица или крем для тела. Эфиры лаванды, проникая в поры, оказывают седативное действие. Запах лаванды также снимает раздражение и способствует расслаблению. Кстати, несколько капель эфирного масла лаванды, добавленные в воду во время принятия ванны, скорректируют последствия самого тяжелого дня. Незаменимое средство в женской косметичке.

Ягоды брусники

Является хорошим мочегонным средством, повышает способность организма противостоять бактериям, повышает местный иммунитет. Поможет избежать отеков во время ПМС, что очень кстати. Ведь именно в это время у женщины чаще всего отекают лицо и щиколотки.

Майоран

Эта трава поможет устранить вздутие живота в этот период. Справиться с этой проблемой может также небольшая долька сырого имбиря. Если вам необходимо ускорить наступление менструации, пейте отвар из майорана три раза в день по половине стакана. Это поможет скорректировать дату «икс» на один-два дня.

Фото: sovetvam.ru

Читайте также:

Что нужно знать о предменструальном синдроме: 5 полезных фактов

Эксперты рассказали, как предупредить перепады настроения у женщин

Интересные факты о ПМС