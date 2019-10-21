Факторы окружающей среды играют большую роль в развитии идиопатического фиброза легких

Точная причина и патология идиопатического легочного фиброза (ИФЛ) неизвестны, но несколько факторов связаны с более высоким риском состояния. Эти триггеры обычно вызывают легкое рубцевание легочной ткани при первоначальных изменениях, но со временем могут создавать значительные повреждения, приводящие к изменениям функции легких при доставке кислорода в организм.

Воздействие раздражителей

Факторы окружающей среды играют большую роль в патологии заболевания и вызывают рубцевание ткани легких. В частности, воздействие раздражителей, таких как пыль или пары, может иметь решающее значение при развитии болезни.

Некоторые занятия связаны с большей подверженностью этим раздражителям. Профессии, которые могут усугубить состояние и стать первичным толчком к развитию болезни:

Фермер.

Парикмахер.

Текстильщик.

Каменщик.

Металлург.

Люди, работающие по этим специальностям, с большей вероятностью будут регулярно подвергаться воздействию раздражителей в воздухе, которые они вдыхают и запускают патогенез этого состояния. Хроническое воздействие с течением времени, скорее всего, приведет к повреждению ткани легких.

Курение

Люди, которые в настоящее время курят или курили в прошлом, подвержены большему риску идиопатического легочного фиброза, чем другие люди, что позволяет предположить, что дым может быть провокатором заболевания.

Сопутствующие заболевания

Некоторые состояния здоровья также связаны с повышенным риском возникновения фиброза легких и могут быть связаны с его возникновением, хотя неясно, являются ли они причиной недуга. Сопутствующие заболевания включают в себя:

Вирусную инфекцию Эпштейна-Барра.

Гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Гепатит С.

Пневмонию.

Ревматоидный артрит.

Саркоидоз.

Склеродермию.

Туберкулез.

Препараты как провокаторы ИФЛ

Некоторые лекарства, используемые при лечении других заболеваний, могут также вызывать легочный фиброз в результате повреждения ткани легких. Эти лекарства могут включать в себя:

Цитотоксические препараты (например, "Метотрексат" или "Циклофосфамид").

Аритмические препараты ("Амиодарон" или "Пропранолол").

Антибиотики ("Нитрофурантоин" или "Сульфасалазин").

Другие факторы риска

Существуют другие факторы риска данного заболевания, которые следует учитывать. Наиболее важными из них являются пол и возраст человека.

У мужчин традиционно наблюдается более высокий уровень ИФЛ, что свидетельствует о гендерной восприимчивости к этому заболеванию. Тем не менее, показатели заболеваемости женщин в настоящее время увеличиваются, и эта разница может нивелироваться.

Возраст является важным фактором риска для состояния, при этом большинство пациентов диагностируется в возрасте старше 60 лет.

Фото: blog.lumahealth.com

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