Точная причина и патология идиопатического легочного фиброза (ИФЛ) неизвестны, но несколько факторов связаны с более высоким риском состояния. Эти триггеры обычно вызывают легкое рубцевание легочной ткани при первоначальных изменениях, но со временем могут создавать значительные повреждения, приводящие к изменениям функции легких при доставке кислорода в организм.
Воздействие раздражителей
Факторы окружающей среды играют большую роль в патологии заболевания и вызывают рубцевание ткани легких. В частности, воздействие раздражителей, таких как пыль или пары, может иметь решающее значение при развитии болезни.
Некоторые занятия связаны с большей подверженностью этим раздражителям. Профессии, которые могут усугубить состояние и стать первичным толчком к развитию болезни:
Люди, работающие по этим специальностям, с большей вероятностью будут регулярно подвергаться воздействию раздражителей в воздухе, которые они вдыхают и запускают патогенез этого состояния. Хроническое воздействие с течением времени, скорее всего, приведет к повреждению ткани легких.
Курение
Люди, которые в настоящее время курят или курили в прошлом, подвержены большему риску идиопатического легочного фиброза, чем другие люди, что позволяет предположить, что дым может быть провокатором заболевания.
Сопутствующие заболевания
Некоторые состояния здоровья также связаны с повышенным риском возникновения фиброза легких и могут быть связаны с его возникновением, хотя неясно, являются ли они причиной недуга. Сопутствующие заболевания включают в себя:
Препараты как провокаторы ИФЛ
Некоторые лекарства, используемые при лечении других заболеваний, могут также вызывать легочный фиброз в результате повреждения ткани легких. Эти лекарства могут включать в себя:
Другие факторы риска
Существуют другие факторы риска данного заболевания, которые следует учитывать. Наиболее важными из них являются пол и возраст человека.
У мужчин традиционно наблюдается более высокий уровень ИФЛ, что свидетельствует о гендерной восприимчивости к этому заболеванию. Тем не менее, показатели заболеваемости женщин в настоящее время увеличиваются, и эта разница может нивелироваться.
Возраст является важным фактором риска для состояния, при этом большинство пациентов диагностируется в возрасте старше 60 лет.
Фото: blog.lumahealth.com
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