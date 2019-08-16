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Автор Александра Балан-Сенчук

Способы лечения нейробластомы у ребенка

Здоровье print

Лечение нейробластомы направлено на увеличение выживаемости ребенка, снижение риска рецидивов и обеспечение его нормального роста. В лечении участвует многопрофильная бригада, которая, как правило, включает детского онколога, психолога, социальных работников, специалистов по реабилитации и онкологических медсестер.

Лечение с помощью хирургии почти всегда является успешным, если опухоль обнаруживается, когда младенцу не исполнилось 18 месяцев или в том случае, когда рак локализован в месте его возникновения. Если лечение начато после 18 месяцев, шансы на выздоровление существенно снижаются, поэтому так важно вовремя диагностировать заболевание и приступить к лечению.

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Особенности рака обычно определяются с самого начала, поэтому ребенка можно отнести к группе риска и запланировать соответствующую терапию. Факторы, принимаемые во внимание при выборе категории риска для ребенка, включают:

  • Возраст ребенка.

  • Степень распространения рака.

  • Внешний вид раковых клеток под микроскопом.

  • Генетические особенности, такие как количество хромосом и амплификация онкогена N-myc.

Пациентов с низким риском можно успешно лечить, используя только хирургическое вмешательство, в то время как пациентам со средним риском для лечения требуется как операция, так и химиотерапия. Нейробластомы высокого риска необходимо лечить с помощью хирургического вмешательства, лучевой и химиотерапии. Также можно использовать трансплантацию стволовых клеток и биологическую терапию, такую как ретиноиды или иммуномодуляторы.

Хирургия нейробластомы

Хирургические методы могут быть использованы для подтверждения диагноза и/или для удаления опухоли. Для небольших опухолей, которые еще не начали распространяться, хирургическое вмешательство может быть единственной необходимой терапией.

Химиотерапия при нейробластомах

Различные химиотерапевтические агенты могут быть использованы в комбинации для лечения нейробластомы. Примеры лекарственных средств, которые могут быть использованы, включают "Карбоплатин", "Винцистрин", "Циклофосфамид", "Этопозид", "Доксорубицин" и "Мелфалан".

Химиотерапия может проводиться как до операции (неоадъювантная химиотерапия), так и после операции (адъювантная химиотерапия). Наиболее распространенными видами терапии являются доксорубицин, карбоплатин, этопозид и циклофосфамид.

Ретиноидная терапия при нейробластомах

Ретиноиды являются производными витамина А и, как было установлено, эффективны при лечении нейробластом. Использование 13-цис-ретиноевой кислоты или изотретиноина при нейробластоме высокого риска снизило риск рецидива после лечения высокодозной химиотерапией и трансплантации стволовых клеток. Лечение обычно проводится циклами два раза в день в течение двух недель, после чего следует перерыв на две недели в течение шести месяцев.

Лучевая терапия при нейробластоме

Лучевая терапия предполагает использование высокоэнергетических пучков для разрушения раковых клеток. Он используется в сочетании с хирургией и/или химиотерапией.

Фото: kvotavmp.ru

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Темы рак ребенок лечение заболевание нейробластома
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