Почему трансжиры стали пищевым злодеем

Употребление слишком большого количества жира вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Однако в умеренных количествах некоторые жиры полезнее других. В настоящее время исследования показывают, что синтетические трансжиры, полученные путем добавления дополнительных атомов водорода к цепочечным молекулам растительного масла, оказывают негативное влияние на здоровье и вес.

Но со временем ученые постепенно начали понимать, что искусственные трансжиры не были полезнее, чем сливочное масло или другие животные жиры. Наоборот, они хуже для здоровья.

Беда с трансжирами

В 1980-х годах врачи стали беспокоиться о насыщенных жирах, особенно животных. Существовали доказательства того, что люди, которые ели много насыщенных жиров, чаще страдали сердечными заболеваниями. Эти сердечно-сосудистые заболевания являются состояниями, которые влияют на сердце и кровеносные сосуды.

Опасения по поводу насыщенных жиров возникли из-за их воздействия на холестерин. Это "строительный" материал, который помогает создавать мембраны наших клеток. Врачи называют холестерин липопротеинов низкой плотности (или ЛПНП) «плохим». Он способен накапливаться в артериях и в итоге блокировать поток крови. Слишком много холестерина ЛПНП в крови считается признаком того, что человек может быть подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также: Есть или не есть: зачем нужен День без мяса

Врачи обнаружили, что люди, которые ели более насыщенные жиры, имели высокие уровни холестерина ЛПНП и общего холестерина. Поэтому врачи стали рекомендовать людям заменять больше насыщенных жиров в своем рационе ненасыщенными. Продовольственные компании отреагировали на эти опасения, используя больше трансжиров, которые являются насыщенными и якобы безопасными.

Но вскоре люди начали беспокоиться и о трансжирах. В 1990 году Рональд Менсинк и Мартейн Катан, два ученых из университета Вагенингена в Нидерландах, опубликовали исследование. Оно показало, что трансжиры могут повышать уровень холестерина ЛПНП, так же, как и насыщенные жиры. Это подстегнуло начало огромного количества исследований.

В 2003 году было издано постановление о том, что трансжиры получат отдельную строку на этикетках продуктов питания, начиная с 2006 года. Получение дополнительной строки на этикетке не кажется большой проблемой. Но пищевые компании не хотели рекламировать, сколько из этих трансжиров было в пище и принялись быстро работать, чтобы снизить его до нуля.

Фото: bratsk.org

Читайте также: Говядина с цезием: как распознать облученные продукты