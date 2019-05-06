Зубная боль посещает человека в самый неподходящий момент, причиняя массу страданий.
Причин зубной боли может быть множество, но чаще всего она возникает из-за
Если нет возможности сразу же обратиться к стоматологу, то можно прибегнуть к народным средствам, способным быстро и эффективно снять зубную боль.
Вот несколько из них, которые быстро помогут это сделать.
Чеснок является лекарством от многих болезней. Кроме того, чеснок выступает отличным средством профилактики, а также великолепно укрепляет иммунную систему.
Также он способен защитить вас от всевозможных бактерий и вирусов, усилив защитные свойства вашего организма до максимума. Отличным помощником является чеснок и при зубной боли.
Лучше всего прикладывать чеснок к десне около больного зуба. Благодаря тому, что чеснок обладает мощными бактерицидными свойствами, боль способна отступить или стать минимальной.
Правда, основной проблемы с больным зубом решить не удастся, все равно придется записываться на прием к стоматологу. А чеснок является временным средством для того, чтобы успокоить зубную боль. Зато весьма проверенным и эффективным.
Куркуму принять считать очень эффективным средством от зубной боли благодаря тому, что куркума обладает мощным противовоспалительным свойством. Она считается природным антибиотиком, к тому же, весьма сильным. Способ ее приготовления простой.
Можно использовать и второй способ в виде пасты из куркумы, которая также приготовляется легко.
Для усиления антибактериального эффекта добавляется в пасту ложна меда.
Тоже известный способ, который знаком нам еще с детства. Пожалуй, он является самым популярным, его пробовал на себе каждый из нас. Солевой раствор способен не только снять зубную боль, но и уничтожить, практически, все бактерии в полости рта. Приготовить мощное антибактериальное средство в домашних условиях просто.
В день полоскать необходимо до 10 раз, то есть каждый час.
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