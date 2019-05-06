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Автор Сергей Королев

Как избавиться от зубной боли народными средствами

Здоровье » Стоматология

Зубная боль посещает человека в самый неподходящий момент, причиняя массу страданий.

Как избавиться от зубной боли народными средствами

Причин зубной боли может быть множество, но чаще всего она возникает из-за

  • кариеса,
  • пародонтоза,
  • пародонтита,
  • пульпита.

Если нет возможности сразу же обратиться к стоматологу, то можно прибегнуть к народным средствам, способным быстро и эффективно снять зубную боль.

Народные средства от зубной боли

Вот несколько из них, которые быстро помогут это сделать.

Чеснок

Чеснок является лекарством от многих болезней. Кроме того, чеснок выступает отличным средством профилактики, а также великолепно укрепляет иммунную систему.

Также он способен защитить вас от всевозможных бактерий и вирусов, усилив защитные свойства вашего организма до максимума. Отличным помощником является чеснок и при зубной боли.

  • Его дольку необходимо измельчить,
  • затем обернуть в марлю
  • и приложить к пораженному болью участку.

Лучше всего прикладывать чеснок к десне около больного зуба. Благодаря тому, что чеснок обладает мощными бактерицидными свойствами, боль способна отступить или стать минимальной.

Правда, основной проблемы с больным зубом решить не удастся, все равно придется записываться на прием к стоматологу. А чеснок является временным средством для того, чтобы успокоить зубную боль. Зато весьма проверенным и эффективным.

Куркума

Куркуму принять считать очень эффективным средством от зубной боли благодаря тому, что куркума обладает мощным противовоспалительным свойством. Она считается природным антибиотиком, к тому же, весьма сильным. Способ ее приготовления простой.

  • В стакан теплой воды добавляется 1-2 шепотки куркумы и тщательно все размешать.
  • Получившимся раствором нужно прополаскивать полость рта до десяти раз в день, чтобы получился наиболее сильный эффект.

Паста из куркумы

Можно использовать и второй способ в виде пасты из куркумы, которая также приготовляется легко.

  • Смешайте специю с теплой водой так, чтобы в итоге получилась густая масса.
  • Затем необходимо нанести ее на ватный тампон, и приложить к больному месту.

Для усиления антибактериального эффекта добавляется в пасту ложна меда.

Солевой раствор

Тоже известный способ, который знаком нам еще с детства. Пожалуй, он является самым популярным, его пробовал на себе каждый из нас. Солевой раствор способен не только снять зубную боль, но и уничтожить, практически, все бактерии в полости рта. Приготовить мощное антибактериальное средство в домашних условиях просто.

  • Одна чайная ложка поваренной соли смешивается с теплой водой. Обычно на стакан достаточно ложки, иногда полторы.
  • Дождавшись, когда соль раствориться в воде, перемешать все и начать полоскание ротовой полости как можно чаще.

В день полоскать необходимо до 10 раз, то есть каждый час.

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КАК БЫСТРО СНЯТЬ ЗУБНУЮ БОЛЬ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Темы советы куркума здоровье зубная боль народные средства
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