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Автор Анастасия Дунина

Очередной миф о деменции развеяли ученые

Здоровье » Здоровье и профилактика

Всем известно, что курение наносит вред здоровью и увеличивает риск многих заболеваний, а также риск преждевременной смерти. Люди уже давно знают, что курение поражает лёгкие, сердце, сосуды, кожу, половую систему, зрение, нервную систему и мозг. С последним активно связывали такой "побочный эффект", как ранняя деменция, да и само развитие маразма в целом. Но недавнее исследование учёных из Кентуккийского Университета доказывает, что сигареты не оказывают никакого влияния на возможное развитие деменции.

Очередной миф о деменции развеяли ученые

Деменция — это приобретаемое слабоумие, выражающееся устойчивым снижением познавательных способностей.

Это слабоумие характерно в старшем возрасте (может начинаться от 50 лет), поэтому этот диагноз в просторечье ещё называется "старческим маразмом". В наше время, по мнению специалистов из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), деменция является растущей глобальной проблемой мирового здравоохранения. Только в 2015 году во всём мире было зафиксировано около 50 миллионов случаев старческого слабоумия. ВОЗ ожидает, что к 2050 году это число утроится до 152 миллионов.

Те же специалисты из Организации считают, что хотя деменция и возникает в основном у пожилых людей, у которых и так происходит постоянная и неуклонная дисфункция всего организма, эту болезнь нельзя считать нормальным следствием старения.

Деменция есть у  до 1% населения мира

Тем не менее, такой диагноз существует, и он ставится до 1% населению мира.

Что же вызывает маразм — точно неизвестно. Постоянные открытия и научные работы часто противоречат друг другу. Например, ещё издревле считалось, что деменция не страшна людям с высшим образованием. Однако опубликованная в этом году работа учёных из Медицинского центра Университета Раш показывает, что уровень образования — не залог спасения от умственной деградации.

Также до недавнего времени считалось, что постоянное употребление сигарет также вызывает деменцию. Но это уже опровергли специалисты из Кентуккийского Университета.

Исследование длилось практически 12 лет. За это время учёные наблюдали за состоянием 531 пожилого человека. Учитывались такие данные:

  • возраст,
  • образование,
  • пол,
  • диабет,
  • травмы головы,
  • гипертония,
  • избыточный вес,
  • наличие гена APOE ɛ4 (вызывающий болезнь Альцгеймера),
  • семейный анамнез деменции и применение гормональной терапии.

К концу эксперимента 111 участникам (20,9%) был поставлен диагноз "деменция".

В начале исследования 49 участников (9,2%) сообщило о том, что они курят, и 231 участников (43,5%) бросили курить.

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Американские учёные разработали специальный аналитический метод Fine-Grey. Этот метод учитывал конкурирующий риск смерти без деменции, то есть анализ связи курения-деменции строился на рисках смерти всех существующих групп (разделённых по группам

  • "курение",
  • "деменция",
  • "смерть").

Без этой модели анализа исследование показало, что курение способствовало деменции. Но с более уточнёнными данными результаты оказались противоположными: постоянное курение при жизни увеличило число случаев смерти без деменции.

Эти аналитические итоги затем подтвердились и на практике: исследования мозговой ткани обнаружили, что признаки болезни Альцгеймера не были распространены у курящих людей.

Но это исследование не отменяет того факта, что курение вредит вашему организму.

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Что такое деменция?
Куратор: Елена Андреева
Темы наука диабет ученые курение здоровье деменция гипертония смерть без деменции болезнь альцгеймера
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