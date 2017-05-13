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Автор Игорь Буккер

Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн

Здоровье » Ваше здоровье

О пользе полуденного сна известно не только по многочисленным публикациям в медицинских журналах и популярных изданиях. Послеобеденный сон, или сиеста — это замечательная традиция в странах с жарким климатом. Да и наши предки в старину говорили: "Отчего казак гладок да крепко сбитый? Оттого, что поел, да и на бок".

Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн

Почему надо спать?

Есть два обстоятельства, почему нельзя наплевательски относиться к своему отдыху:

  • Во-первых, выспавшийся человек готов своротить горы, перелопатить уйму дел, выучить или освоить нечто новое, поскольку его мозг пребывает в тонусе.
  • Во-вторых, треть своей жизни человек тратит на сон. Если представить себе, что остальная треть уходит на работу, а оставшаяся на близких и семью, то на себя любимого практически времени не останется.

Как с этим бороться? Элементарно. Говорят, уже Леонардо да Винчи использовал технику полифазного сна. Гений эпохи Возрождения после каждых четырех часов бодрствования любил прилечь и поспать минут двадцать. Для сна ему хватало не более двух часов в сутки. Кстати, Леонардо был в этом не одинок.

Подобный метод (его называют по-разному: полифазный, бифазный и даже обывательский) практиковали не только ученые, например:

  • Альберт Эйнштейн,
  • Томас Эдисон,
  • Никола Тесла,

но и политики, и сильные мира сего:

  • Наполеон Бонапарт,
  • Рональд Рейган,
  • Билл Клинтон.

Композитор Иоганнес Брамс, сочиняя свою знаменитую "Колыбельную", дремал над музыкальным инструментом. Уинстон Черчилль во время Второй мировой войны внимательно следил за тем, чтобы заседания правительства не совпадали с его коротким послеобеденным отдыхом.

Циклы сна

Под монофазным циклом подразумевается, что человек ложится спать с вечера и до утра. Словом, как поступает большинство. Продолжительность такого сна колеблется от семи до десяти часов в сутки.

Бифазный цикл состоит из двух фаз: первая отводит на сон пять-шесть часов, а вторая — это сон, занимающий от 20 до 90 минут. Общее время сна от пяти с половиной до десяти часов в сутки.

Сон
Сон

Обывательский цикл сна состоит из одной продолжительной фазы сна, занимающей около трех с половиной часов, и трех коротких фаз по 20 минут в течение суток. Этот цикл разработан специально под наши биоритмы. Нельзя спать ранним утром, допустим, с трех до шести часов, поскольку в это время сон зависит от особенностей циркадного биоритма и не очень глубокий.

При недостатке сна у мозга отключаются некоторые участки

В начале этого года Калифорнийский университет в Беркли опубликовал результаты своего нового исследования, из которого следует, что одного часа сна вполне хватает, чтобы максимально увеличить и улучшить мозговую деятельность. Между прочим, в этом же исследовании говорилось о том, что у студентов, которые ночь напролет корпят над учебниками перед экзаменами, способность к запоминанию информации снижается почти на 40 процентов. Обусловлено это тем, что при недостатке сна у мозга отключаются некоторые участки.

Человеческий организм нуждается в отдыхе, чтобы за время сна разгрузить кратковременную память и расчистить место для новой информации. В какой-то мере это можно сравнить с наведением порядка в электронной почте, когда вы освобождаете ее от ненужных писем и спама. Информация обрабатывается в гиппокампе, который выполняет функцию кратковременной памяти, а затем она сохраняется в памяти.

Каким должен быть идеальный полуденный сон?

В идеале лучше всего на короткое время прилечь днем спустя восемь часов после утреннего пробуждения.

Сон
 

Медики не рекомендуют ложиться спать после трех часов дня, так как человек, в таком случае, с трудом заснет вечером, за исключением, если он действительно привык рано ложиться в постель. Отправляться на боковую необходимо на полчаса, поскольку минут десять потребуется, чтобы оказаться в объятиях Морфея.

Когда человек засыпает меньше, чем за десять минут, значит он не высыпается и страдает от недостатка сна. И главное, если вы не Наполеон или Штирлиц, которые могли пробудиться в нужное для них время по своим "внутренним часам", то вам нужно непременно поставить будильник.

Совет самый элементарный: спать нужно ложиться так, чтобы было комфортно и тепло. Не самый лучший способ — прикорнуть в кресле. Лучше всего будет потушить свет или задернуть гардины, надеть специальную маску для сна. И чтобы вас не смущало, что вам приходится ложиться спать среди белого дня, когда так много дел, вспомните про великих и про то, что они успели сделать в своей жизни. Просто потому, что любили послеполуденный сон.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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