Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн

О пользе полуденного сна известно не только по многочисленным публикациям в медицинских журналах и популярных изданиях. Послеобеденный сон, или сиеста — это замечательная традиция в странах с жарким климатом. Да и наши предки в старину говорили: "Отчего казак гладок да крепко сбитый? Оттого, что поел, да и на бок".

Почему надо спать?

Есть два обстоятельства, почему нельзя наплевательски относиться к своему отдыху:

Во-первых, выспавшийся человек готов своротить горы, перелопатить уйму дел, выучить или освоить нечто новое, поскольку его мозг пребывает в тонусе.

Во-вторых, треть своей жизни человек тратит на сон. Если представить себе, что остальная треть уходит на работу, а оставшаяся на близких и семью, то на себя любимого практически времени не останется.

Как с этим бороться? Элементарно. Говорят, уже Леонардо да Винчи использовал технику полифазного сна. Гений эпохи Возрождения после каждых четырех часов бодрствования любил прилечь и поспать минут двадцать. Для сна ему хватало не более двух часов в сутки. Кстати, Леонардо был в этом не одинок.

Подобный метод (его называют по-разному: полифазный, бифазный и даже обывательский) практиковали не только ученые, например:

Альберт Эйнштейн,

Томас Эдисон,

Никола Тесла,

но и политики, и сильные мира сего:

Наполеон Бонапарт,

Рональд Рейган,

Билл Клинтон.

Композитор Иоганнес Брамс, сочиняя свою знаменитую "Колыбельную", дремал над музыкальным инструментом. Уинстон Черчилль во время Второй мировой войны внимательно следил за тем, чтобы заседания правительства не совпадали с его коротким послеобеденным отдыхом.

Циклы сна

Под монофазным циклом подразумевается, что человек ложится спать с вечера и до утра. Словом, как поступает большинство. Продолжительность такого сна колеблется от семи до десяти часов в сутки.

Бифазный цикл состоит из двух фаз: первая отводит на сон пять-шесть часов, а вторая — это сон, занимающий от 20 до 90 минут. Общее время сна от пяти с половиной до десяти часов в сутки.

Сон

Обывательский цикл сна состоит из одной продолжительной фазы сна, занимающей около трех с половиной часов, и трех коротких фаз по 20 минут в течение суток. Этот цикл разработан специально под наши биоритмы. Нельзя спать ранним утром, допустим, с трех до шести часов, поскольку в это время сон зависит от особенностей циркадного биоритма и не очень глубокий.

При недостатке сна у мозга отключаются некоторые участки

В начале этого года Калифорнийский университет в Беркли опубликовал результаты своего нового исследования, из которого следует, что одного часа сна вполне хватает, чтобы максимально увеличить и улучшить мозговую деятельность. Между прочим, в этом же исследовании говорилось о том, что у студентов, которые ночь напролет корпят над учебниками перед экзаменами, способность к запоминанию информации снижается почти на 40 процентов. Обусловлено это тем, что при недостатке сна у мозга отключаются некоторые участки.

Человеческий организм нуждается в отдыхе, чтобы за время сна разгрузить кратковременную память и расчистить место для новой информации. В какой-то мере это можно сравнить с наведением порядка в электронной почте, когда вы освобождаете ее от ненужных писем и спама. Информация обрабатывается в гиппокампе, который выполняет функцию кратковременной памяти, а затем она сохраняется в памяти.

Каким должен быть идеальный полуденный сон?

В идеале лучше всего на короткое время прилечь днем спустя восемь часов после утреннего пробуждения.

Медики не рекомендуют ложиться спать после трех часов дня, так как человек, в таком случае, с трудом заснет вечером, за исключением, если он действительно привык рано ложиться в постель. Отправляться на боковую необходимо на полчаса, поскольку минут десять потребуется, чтобы оказаться в объятиях Морфея.

Когда человек засыпает меньше, чем за десять минут, значит он не высыпается и страдает от недостатка сна. И главное, если вы не Наполеон или Штирлиц, которые могли пробудиться в нужное для них время по своим "внутренним часам", то вам нужно непременно поставить будильник.

Совет самый элементарный: спать нужно ложиться так, чтобы было комфортно и тепло. Не самый лучший способ — прикорнуть в кресле. Лучше всего будет потушить свет или задернуть гардины, надеть специальную маску для сна. И чтобы вас не смущало, что вам приходится ложиться спать среди белого дня, когда так много дел, вспомните про великих и про то, что они успели сделать в своей жизни. Просто потому, что любили послеполуденный сон.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.