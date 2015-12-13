Спайсы превращают человека в овощ

Как сегодня в России ведется борьба с распространением наркотиков? Как уберечь своих близких от такой беды, как наркомания? Удалось ли решить проблему распространения спайсов? На эти и другие вопросы Pravda. Ru отвечает начальник третьей оперативно-розыскной части отдела угрозыска УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве, капитан полиции Сергей Андреев.

Война с наркобизнесом: вести с фронтов

Распространение наркотиков

— Распространение наркотиков — это самая большая проблема сегодняшнего общества. Давайте, прежде всего, обозначим наиболее нехорошие места Москвы, где наркоторговля процветает.

— Места для распространения наркотиков достаточно традиционные:

клубы

бары

концертные площадки

те места, где люди зачастую знакомятся с наркотиками. В Центральном округе Москвы около 109 подобных заведений. С начала года в таких заведениях сотрудниками нашего управления было проведено около 30 мероприятий профилактического характера, по результатам которых было:

возбуждено несколько уголовных дел

привлечены лица к уголовной ответственности

привлечены лица к административной ответственности

К сожалению, на сегодняшний день сами владельцы клубов и подобных заведений не несут ответственности за то, что происходит на их территории.

Но в Госдуме обсуждается законопроект, основной идеей которого является возможность привлечения к ответственности администрации ночных клубов за:

нарушение правил допуска

нарушение правил контроля

в заведении лиц, которые находятся в состоянии наркотического опьянения и занимаются распространением. Мы надеемся, что с принятием этого законопроекта ситуация изменится в лучшую сторону.

— Какие наркотические средства сейчас доминируют? Есть ли какой-то реестр — что более опасно, а что менее?

— Все наркотики опасны для здоровья. Но, по статистике, у нас самым популярными наркотиками в настоящее время являются:

героин

марихуана

спайсы

Привыкаемость к спайсам очень высока, а влияние на организм человека очень пагубное — разрушаются практически все органы человека. И человек, который регулярно употребляет спайсы, превращается в овощ. Были случаи остановки сердца у людей.

Были случаи, когда люди бросались под машину, выпрыгивали из окон домов.

И только с начала этого года на территории Центрального округа нами выявлено более 70 преступлений именно по сбыту наркотических средств "спайс", изъято более тысячи доз.

Сотрудники полиции активизировали свою деятельность по выявлению преступлений, но и сами преступники изменили свои схемы, механизмы распространения.

Источник фото: AP

Если раньше наркотическое средство продавали в открытую, из рук в руки, то сейчас это, в основном, происходит посредством закладок. Первоначало никто ни с кем не встречается, а просят перевести оплату за эти наркотики через терминалы оплаты.

Спайсы и наркопритоны

— Нам всегда говорили, что проблема спайсов в том, что спайс не считается наркотическим средством, что это химическое соединение, входящее в основу спайсов, может не быть включено в некий реестр наркотических веществ, и поэтому сложно привлечь к ответственности изготовителей. До сих пор такая проблема сохраняется?

— Проблема такая есть. Но сейчас практически весь спектр этих формул внесен в перечень психотропных веществ, которые запрещены к свободному обороту на территории РФ. Да, преступники с целью ухода от уголовной ответственности зачастую меняют формулы, но мы не отстаем и выходим с предложением к правительству России о внесении новых формул в этот реестр запрещенных препаратов.

— Те, кто занимается спайсами, в качестве клиентов ориентируются именно на молодое поколение, на детей, которым все хочется попробовать? То есть, наиболее уязвимая группа — это подростки и школьники?

— Совершенно верно. Это:

люди из неблагополучных семей

кто-то просто из любопытства

кто-то хочет уйти от проблемы и ищет спасение в употреблении наркотиков

Основной из наших задач является профилактика среди несовершеннолетних. Мы проводим совместно с ПДНом, отделением по делам несовершеннолетних:

занятия

лекции

семинары

в образовательных учреждениях, в школах, университетах, где рассказываем о вреде наркотиков, об ответственности за хранение этих средств.

Фото fb. ru

— В нашей стране до сих пор не карается употребление наркотиков?

— Само употребление как таковое — нет, но есть в Кодексе об административных правонарушениях РФ статья за нахождение в наркотическом опьянении в общественных местах.

— Что нужно делать для того, чтобы обезопасить себя, своих близких, своих детей от употребления наркотиков?

— Так называемые наркопритоны находятся, как правило, в жилом секторе. Их трудно не заметить, ведь это характерный запах в подъезде. Потом, вся публика наркопритонов — это молодые люди, которые приходят туда за очередной дозой. То есть это постоянно, день и ночь, снующие молодые люди.

В чем опасность?

Наркоманы, приобретая наркотическое средство, стремятся сразу же его употребить. И это может происходить на детских площадках, в подъездах жилых домов. И если они эти наркотики употребляют внутривенно, то тут же, ни о чем не задумываясь, оставляют шприцы.

Наркоманы меньше всего заботятся о своем здоровье, они болеют:

СПИДом

гепатитом

ВИЧ и прочими заболеваниями.

Были случаи, когда дети находили эти шприцы в песочницах на детских площадках. Поэтому мы нацеливаем граждан на то, что если вам известно о таких наркопритонах у вас в жилых домах, то обращайтесь с этой информацией к участковому, звоните 102, давайте действовать сообща.

— В некоторых московских школах недавно проводили анонимное тестирование школьников. То есть в полицию не предоставлялась информация об обнаружении препаратов в крови. Это было сделано с подачи полиции или каких-то других структур?

— Мы очень часто проводим совместные мероприятия в общеобразовательных учреждениях под разными лозунгами:

"Жизнь без наркотиков"

"Жизнь без табака"

Стараемся пропагандировать здоровый образ жизни.

В этом году на базе ФСКН открыта первая антинаркотическая площадка. Это даже не музей, а интерактивная выставка. Она состоит из двух зон:

конференцзал, где мы читаем лекции, рассказываем о вреде. иллюстрированные экспозиции, где дети видят весь путь наркомана от клуба, где они впервые знакомятся, до больничной койки или тюрьмы.

И вот такое шоковое погружение в жизнь наркомана, будем надеяться, что как-то повлияет на детей, если перед ними встанет вопрос: употреблять или не употреблять.

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