Железо в продуктах: от мяса до орехов — все на пользу человеку

6:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества — это своего рода кирпичики здоровья, которые помогают человеку быть полным сил и энергии.

Когда какой-то из этих компонентов не поступает в организм в достаточном количестве, случается сбой — кирпичик не встает на свое место и «здание» рушится. Это приводит к ослаблению иммунитета и порой к тяжелым заболеваниям. В статье мы расскажем о железе, его роли в нашем организме и продуктах питания, являющихся источником этого микроэлемента.

Роль железа в организме человека

Железо (Fe) входит в состав гемоглобина крови. Только этот факт говорит о бесценной роли микроэлемента. В первую очередь речь идет о транспортных и дыхательных функциях: именно гемоглобин переносит кислород ко всем тканям нашего тела и отвечает за выведение углекислого газа.

При недостатке железа уровень гемоглобина в крови снижается, питание клеток кислородом ухудшается, в них накапливается углекислый газ.

Возникают симптомы анемии —

бледность и сухость кожи,

головокружения,

головные боли,

одышка,

повышенная утомляемость,

плохое настроение.

Страдают все системы и органы нашего тела:

падает тонус мышц,

растет риск заболевания синдромом Альцгеймера,

снижается скорость заживления ран и общий иммунитет.

У беременных растет вероятность

невынашивания плода,

задержек в его развитии.

Диагностировать недостаток железа поможет анализ крови. Об уровне железа судят по концентрации гемоглобина. Нормой содержания последнего считают показатель:

130–160 г/л для мужчин;

20–140 г/л для женщин (110 г/л— при беременности).

К сожалению, лишь две трети жителей планеты могут похвастать идеальными результатами анализа на уровень гемоглобина. Остальным же поставлен диагноз анемии той или иной степени. Причины синдрома железодефицита чаще всего связаны с нарушением питания: частыми несбалансированными диетами, нехваткой в рационе мясных продуктов и др.

Сколько железа нужно «съесть» в день?

Суточная потребность в железе зависит от пола и возраста. Например, мужчинам необходимо потреблять 10 мг железа в день, а женщинам — 18 мг. У беременных нормативы иные. Например, со второго триместра женщине требуется 33 мг железа в сутки.

Детям до 3 месяцев рекомендовано 4 мг железа ежедневно, 3–6 месяцев — 7 мг, 6 месяцев–7 лет — 10 мг, 7–11 лет— 12 мг. Далее норма зависит и от пола: девушки нуждаются в 15 мг вплоть до 14 лет, далее —18 мг. Мальчикам до 14 лет достаточно 12 мг, а с 14 до 18 лет — 15 мг.

Верхние границы нормы официально не установлены. Передозировка этим микроэлементом вследствие чрезмерного употребления богатых железом продуктов невозможна. Отравление может быть результатом систематического употребления ржавой воды или генетических заболеваний. Признаками такого состояния являются увеличенная печень, желтизна кожи, потеря аппетита, проблемы с сердцем.

Почти все живые существа на Земле имеют красный цвет крови — и этим мы обязаны именно железу. Но встречаются и «аристократы» с кровью голубого цвета, например, кальмары и осьминоги. Их кровь «окрашивает» медь.

Железо в продуктах питания: как повысить уровень содержания элемента в организме

Железо можно получить из продуктов животного или растительного происхождения. В зависимости от этого его подразделяют на гемовое и негемовое. Первое усваивается в объеме 35%, второе — не более 20%. Поэтому при анемии в рацион нужно включать большое количество мясных продуктов — в первую очередь, печень и говядину. Птица, рыба и морепродукты пусть и уступают говядине в содержании Fe, однако разнообразят меню и тоже помогут в борьбе с анемией.

Помимо продуктов животного происхождения, рекомендованы грибы, гречневая и овсяная крупа, бобовые. Среди ягод и фруктов следует выбирать чернику, чернослив, яблоки, гранаты — это не только натуральные растительные источники железа для организма, но и кладезь витаминов, помогающих усвоению элемента.

«Железные» правила питания

Степень усвоения железа зависит от сочетания потребляемых продуктов. Например, не рекомендуется совмещать прием богатой кальцием пищи (молоко, сыр, яйца) с железосодержащей. Негативно сказывается на всасывании железа выпитый после еды чай или кофе, а точнее, содержащиеся в этих напитках танины (в чае) и кофеин. Замените привычную послеобеденную чашку чая на компот из чернослива, черники, яблочный или гранатовый сок.

Настоящие чудеса творит витамин С: например, стакан апельсинового сока за обедом увеличит степень усвоения железа из пищи почти в два раза.

Сохранить железо в продуктах питания позволит приготовление пищи в чугунной посуде. Это позволит сократить потери микроэлемента в процессе термической обработки в 20 раз!

Разработать меню «до грамма железа» с учетом личной потребности в микроэлементе сложно. Четко дозировать прием можно, употребляя лекарственные препараты или БАДы. В них концентрация Fe зафиксирована, что позволяет с легкостью рассчитать суточную дозу.

Чтобы избежать железодефицита, следует внимательно следить за своим рационом питания, соблюдать правила сочетания продуктов, периодически сдавать кровь на анализ уровня гемоглобина и при необходимости принимать железосодержащие препараты.

Уточнения

Желе́зо (химический символ — Fe, от лат. Ferrum) — химический элемент 8-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 26.

Препара́ты желе́за — группа лекарственных средств, содержащих соли или комплексы двух-трёхвалентного железа, а также их комбинации с другими препаратами. В основном используются для лечения и профилактики железодефицитной анемии.

Автор Марина Лебедева Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру Специалист Павлова Ольга Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).

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