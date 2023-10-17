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Петр Дерябин

Как правильно обрезать грушу: ранней весной или поздней осенью

2:32
Садоводство

Когда дело доходит до садоводства, обрезка является одной из наиболее важных задач. Особенно важно правильно обрезать плодовые деревья, чтобы улучшить их здоровье и урожайность. В том числе это касается груш. 

Как правильно обрезать грушу: ранней весной или поздней осенью
Фото: www.goodfruit. com/wp-content/uploads/atagoAsianPears2-3-feat.jpg

1. Подготовка к обрезке

Перед тем, как приступить к обрезке, убедитесь, что у вас есть правильные инструменты: острые и чистые секаторы, пилы и перчатки. Также убедитесь, что вы понимаете типы ветвей, которые нужно удалить.

2. Осень или весна?

Груши лучше всего обрезать в период покоя, когда дерево находится в состоянии покоя перед активным ростом. В большинстве случаев это происходит или ранней весной, до начала роста почек, или поздной осенью, после сброса листьев.

3. Удаление мёртвых и больных ветвей

Первым шагом является удаление всех мёртвых, больных и повреждённых ветвей. Это позволит дереву сосредоточить свою энергию на здоровых ветвях и плодоношении.

4. Разрежьте пересекающиеся ветви

Ищите ветви, которые пересекаются друг с другом. Они создают трение и могут стать местом для застоя влаги, что приведет к разложению. Оставьте самую крепкую ветвь и удалите ту, которая мешает.

5. Сокращение верхушки

Чтобы стимулировать рост боковых ветвей и формирование красивой кроны, сократите верхушку дерева. Оставьте главную вертикальную ветвь и немного обрежьте ее. Это позволит груше развиваться в правильную форму.

6. Обрезка для формирования кроны

Если у вас молодое дерево, сосредоточьтесь на формировании кроны. Удалите верхние ветви, чтобы стимулировать рост боковых ветвей. Это обеспечит более сильную и устойчивую крону.

7. Отделка плодовых ветвей

Обрежьте концы плодовых ветвей, чтобы стимулировать рост новых почек и увеличить урожайность. Это также позволит груше распределить энергию равномерно между плодами, что сделает их более крупными и сочными.

8. Не переусердствуйте

Помните, что излишнее усердие в обрезке может навредить дереву. Не удаляйте более трети общего объема кроны за один раз, особенно если дерево уже взрослое. Медленно приближайте дерево к желаемой форме, давая ему время адаптироваться.

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Как правильно обрезать грушу?! Очень подробное видео!!!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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