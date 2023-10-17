Когда дело доходит до садоводства, обрезка является одной из наиболее важных задач. Особенно важно правильно обрезать плодовые деревья, чтобы улучшить их здоровье и урожайность. В том числе это касается груш.
Перед тем, как приступить к обрезке, убедитесь, что у вас есть правильные инструменты: острые и чистые секаторы, пилы и перчатки. Также убедитесь, что вы понимаете типы ветвей, которые нужно удалить.
Груши лучше всего обрезать в период покоя, когда дерево находится в состоянии покоя перед активным ростом. В большинстве случаев это происходит или ранней весной, до начала роста почек, или поздной осенью, после сброса листьев.
Первым шагом является удаление всех мёртвых, больных и повреждённых ветвей. Это позволит дереву сосредоточить свою энергию на здоровых ветвях и плодоношении.
Ищите ветви, которые пересекаются друг с другом. Они создают трение и могут стать местом для застоя влаги, что приведет к разложению. Оставьте самую крепкую ветвь и удалите ту, которая мешает.
Чтобы стимулировать рост боковых ветвей и формирование красивой кроны, сократите верхушку дерева. Оставьте главную вертикальную ветвь и немного обрежьте ее. Это позволит груше развиваться в правильную форму.
Если у вас молодое дерево, сосредоточьтесь на формировании кроны. Удалите верхние ветви, чтобы стимулировать рост боковых ветвей. Это обеспечит более сильную и устойчивую крону.
Обрежьте концы плодовых ветвей, чтобы стимулировать рост новых почек и увеличить урожайность. Это также позволит груше распределить энергию равномерно между плодами, что сделает их более крупными и сочными.
Помните, что излишнее усердие в обрезке может навредить дереву. Не удаляйте более трети общего объема кроны за один раз, особенно если дерево уже взрослое. Медленно приближайте дерево к желаемой форме, давая ему время адаптироваться.
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