Как правильно обрезать грушу: ранней весной или поздней осенью

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда дело доходит до садоводства, обрезка является одной из наиболее важных задач. Особенно важно правильно обрезать плодовые деревья, чтобы улучшить их здоровье и урожайность. В том числе это касается груш.

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1. Подготовка к обрезке

Перед тем, как приступить к обрезке, убедитесь, что у вас есть правильные инструменты: острые и чистые секаторы, пилы и перчатки. Также убедитесь, что вы понимаете типы ветвей, которые нужно удалить.

2. Осень или весна?

Груши лучше всего обрезать в период покоя, когда дерево находится в состоянии покоя перед активным ростом. В большинстве случаев это происходит или ранней весной, до начала роста почек, или поздной осенью, после сброса листьев.

3. Удаление мёртвых и больных ветвей

Первым шагом является удаление всех мёртвых, больных и повреждённых ветвей. Это позволит дереву сосредоточить свою энергию на здоровых ветвях и плодоношении.

4. Разрежьте пересекающиеся ветви

Ищите ветви, которые пересекаются друг с другом. Они создают трение и могут стать местом для застоя влаги, что приведет к разложению. Оставьте самую крепкую ветвь и удалите ту, которая мешает.

5. Сокращение верхушки

Чтобы стимулировать рост боковых ветвей и формирование красивой кроны, сократите верхушку дерева. Оставьте главную вертикальную ветвь и немного обрежьте ее. Это позволит груше развиваться в правильную форму.

6. Обрезка для формирования кроны

Если у вас молодое дерево, сосредоточьтесь на формировании кроны. Удалите верхние ветви, чтобы стимулировать рост боковых ветвей. Это обеспечит более сильную и устойчивую крону.

7. Отделка плодовых ветвей

Обрежьте концы плодовых ветвей, чтобы стимулировать рост новых почек и увеличить урожайность. Это также позволит груше распределить энергию равномерно между плодами, что сделает их более крупными и сочными.

8. Не переусердствуйте

Помните, что излишнее усердие в обрезке может навредить дереву. Не удаляйте более трети общего объема кроны за один раз, особенно если дерево уже взрослое. Медленно приближайте дерево к желаемой форме, давая ему время адаптироваться.

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